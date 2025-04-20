Bir düğün dernek meselesi: 150 dolara yuva kuruyorlar

Afrika ülkesi Malavi'ye 2023'te seyahat eden iki arkadaşın karşılaştığı bir çiftin hikayesi, tüm ülkeye yayılan eşsiz bir iyilik hareketinin kaynağı oldu. Dünyanın dört bir yanında kültürel ve duygusal anlamlar içeren düğünler, Malavi'de çoğu zaman ekonomik engeller ve geleneksel sınırlar yüzünden yapılıyor. İki gezginin yolu da Malavi'de kırsal bir köyde yaşayan Sıraç ve Cennet isimli genç çiftle kesişti. Gençler maddi imkânsızlık nedeniyle düğün yapamamıştı. Oysa bir düğünün maliyeti sadece 150 dolardı (5 bin 700 TL). Hemen kollar sıvandı. Sıraç ile Cennet'in düğünü yapıldı. Bu çaba, sadece kendi hayatlarını değil, binlerce insanın kaderini değiştiren bir harekete dönüştü. Onların yaşadığı zorluklara tanıklık eden iki gezginin başlattığı girişim, kısa sürede "Düğün Derneği" adlı oluşumun temellerinin atılmasını sağladı. Ve sosyal medyada adım adım büyüyen bu hareket, Afrika'daki binlerce insanın hayatında kalıcı izler bırakacak bir dönüşümün gerçekleşmesine vesile oluyor. Üstelik bu dönüşüm yalnızca düğün yardımıyla kalmıyor. Kadınlara verilen dikiş nakış kursları, erkeklere verilen marangozluk eğitiminin yanı sıra kendilerine hediye edilen bisikletler, dikiş makineleri bir toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan değişim ve dayanışma yolculuğunun sembolü haline geldi.



YETİM ÇOCUK SAYISI OLDUKÇA FAZLA

Düğün Derneği Başkanı Mehmet Arif Kaplan ise yapılan çalışmaların temeli şöyle anlatıyor: "Afrika'nın birçok bölgesinde, ekonomik zorluklar nedeniyle çiftler, nikahsız bir şekilde uzun yıllar birlikte yaşadıktan sonra, çeşitli sebeplerle birbirlerinden ayrılabiliyorlar. Aralarında herhangi bir nikah, aile bağı bulunmadığından bu kararı vermekte tereddüt bile etmiyorlar. Bu durum, büyük bir aile sorununa dönüşüyor; çünkü ayrılan çiftlerin çocukları, evin terk edilmesiyle yetim kalabiliyor. Bu yüzden de bölgede yetim çocuk sayısı oldukça fazla. Biz de yalnızca düğünler düzenlemekle kalmayıp, bu tür ailevi sorunların çözülmesine de katkı sağlıyoruz. Aileyi bir arada tutmaya ve güçlendirmeye odaklanıyoruz. İnsanların hayatlarının daha parlak bir geleceğe dönüşmesine yardımcı oluruz. Çünkü inanıyoruz ki her birey, sevgi dolu bir geleceğe hak kazanır." diyor.



EĞİTİM VERİP, MESLEK EDİNDİRİYORLAR

Dernek, çiftlerin nikahlarını kıyarken, aynı zamanda onları meslek sahibi yapmayı da amaçlıyor. Kadınlara dikiş nakış kursları, erkeklere marangozluk eğitimi vererek, her bireyin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için gerekli becerileri kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca, çiftlere düğün hediyesi olarak verilen bisikletler ve dikiş makineleri, ailelerin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı oluyor. Kaplan ise bunu "Tüm bunları sağladığımızda, ekonomik nedenlerle evini terk eden erkeği engellemiş oluyoruz. Güçlü, sağlıklı ve sürdürülebilir aileler inşa ediyoruz" şeklinde özetliyor.



5 YIL ÇALIŞIP EVLENİYORLAR

Malavi'nin kırsal bölgelerinde, gençler birbirlerini uzaktan görür ve şanslı olanlar 1-2 kez konuşma fırsatı bulur. Sonrasında çiftin aileleri görüşür ve kız ailesinden istenir.

2 dolar mehir verilir. Bunu da evlenmek olarak kabul ederler. Ancak gerçek bir düğün yapabilmek için 4-5 yıl çalışıp birikim yapmaları gerekir.

Düğün yapabilmek için yalnızca 150 dolara ihtiyaç duyuluyor. Oysa ki, günlük kazançları 1 doları bile bulmayan bu insanlar için bu miktar, yıllar süren birikim anlamına geliyordu.

Sıraç ve Cennet'in düğünlerini gerçekleştirebilmeleri için gereken 150 doların sağlanmasıyla ilk adımı atılan Düğün Derneği bu nedenle ülkede önemli bir göreve sahip.

Derneğin misyonu düğün yapmaktan çok daha fazlasını içeriyor. Afrika'daki birçok hayır kurumu, yoksulluğun temel sebeplerinden birinin ailelerin dağılması olduğunu vurguluyor.

Düğün Derneği, bu sorunla mücadele ederken, toplumsal dayanışmayı da pekiştiriyor. Her bir düğün, aslında ailenin bir arada kalmasının ve toplumsal bağların güçlenmesinin bir simgesine dönüşüyor. Bu süreçte, yerel halkın da aktif bir şekilde katkı sunduğu görülüyor.