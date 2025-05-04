Gerçeğin, zalimlerle olan mücadelesi

Kitaplar olmasaydı insan zihni Gobi Çölü'ne dönerdi. Kurak ve verimsiz. Bugün insanlık her anlamda belirli bir merhale kaydetmişse bunda hiç şüphesiz en büyük pay kitaplarındır. Daha doğrusu o kitapları kaleme alan bilinçli beyinlerin ve maharetleri ellerin... Halit Şirkan Hatay'ın kaleminden çıkan ve kısa süre önce okuyucuyla buluşan, Tanrının Hüküm Günleri isimli kitabı, bilim kurgu alanına yeni bir soluk getiriyor. İlk sayfasından itibaren sizi içine çeken eser, diyalektik bir bütünlük içerisinde son sayfasına kadar soluksuz bir şekilde okunuyor. Aynı zamanda zihninize farklı pencereler açarak bakış açınızı zenginleştiriyor. Konusu oldukça güncel... Kitapta Gazze'de başlayan bir kıyametten yola çıkılıyor. Küresel güçlerin gizli hesapları, insanoğlunun bitmek bilmeyen hırsı ve kaderin çizdiği kaçınılmaz yollar ile satırlar arasında baş döndürücü bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Günümüz meseleleri akıcı bir olay örgüsü içinde okuyucuya aktarılmış. Eserin yazarı Halit Şirkan Hatay ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.- Ortadoğu, Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarında bulunan yaklaşık 80 ülkede bulundum. Arapçayı aileden öğrendim. Bu lisan bu seyahatlerde bana yardımcı oldu. Ve şunu gördüm; insanlığın özü Mezopotamya'dır. Mezapotamya'nın da özü İslam'dır. İslam her ne kadar Araplar ile başlamış olsa da İslam'ın özü biz Türkler'iz. Tarih, buna en büyük şahittir. Bugün Gazze ile simgeleşen zulüm, tehcir, kan ve sefalet tüm dünyada yaygın hale gelmiştir. Hristyan Batı, güç üstünlüğünü elde ettiğinden bu yana durum böyledir. Afrika Kıtası iliklerine kadar sömürüldü sonra birinci dünya savaşı ile İslam Coğrafyası bir Haçlı zihniyeti ile talan edildi ve hala edilmekte.- Bu kitabı 2015 yılının temmuz ayında yazmaya başladım. Bu geçen 10 yılda bu uğurda onlarca ülkeye bir çok defa gittim, gözlem yaptım, görüşmeler gerçekleştirdim ve okumalar yaptım. Ne için? Milletlerin ve farklı inançların son kurtarıcı diye beklentileri var mı? Örnek olarak Hinduizm, Budizm, Hristyanlık ve Yahudilik'te insanlar ne bekliyor ve nasıl bekliyor diye anlamak istedim. Onun için diyebilirim ki tez hazırlama titizliği ile yazmaya çalıştım, yapabilmişsem ne mutlu bana.- Benim düşünceme göre Türkler; insanlığın vicdanı, küresel adalet sisteminin en güçlü sesi ve bir zamanlar garantörüydü. Hatta atalarımız buna Nizam-ı Alem demiş. Ne büyük ve ne sihirli bir tanımlama bu! Onlar Allah'ın yeryüzünde hayatın devamı için vazettiği ölçüyü koruma sorumluluğunu üstlenmiş ve billhak ifa etmiştir. Şimdi de biz torunları olarak bu sefer İnsanlığın Ölçüsünü kuracağız inşallah. Eserde de ismi geçen KIZILELMA projelerimizle, SİHA'larımızla, ANKA'mızla... Ben bu bilince hizmet etmek için yazıyorum.Şu anda küresel zalimlere karşı hakkı haykıran bir tek ülke kaldı o da Türkiye! Türkiye bütün Müslümanların farzı kifayetini yerine getirmektedir! Ben de diyorum ki zulme karşı çıkmak Farz-ı ayındır! Bu dördüncü eserim, Siyah Renkli Aşk kitabımla aynı günde yayınladı. Onun bambaşka bir hikayesi var. Bağımlılık yapacağını düşünüyorum. Türkiye, Avrupa ve Afrika'ya yayılan bir Aşk ve İnanç hikayesi.