Tarihimiz geleceğe taşınıyor

İstanbul'un fethi, insanlık tarihinin en önemli olaylarından biridir. Peygamber efendimizin kutlu müjdesine mazhar olmak isteyen Sultan 2. Mehmet, Doğu Roma'nın başkenti İstanbul'u fethettikten sonra Fatih unvanı almış ve adını altın harflerle geleceğe yazdırmıştır. 21 yaşında muzaffer bir kumandan olarak İstanbul'un kapısından içeri giren Fatih'i karşılayan meydan bugün asıl hüvviyetine kavuşturulması için olağanüstü bir çalışma yapılıyor. Tarihin en önemli anlarına şahitlik eden ve yakın zamana kadar İETT Garajı olarak kullanılan meydan, büyük bir tarih şuuruyla geleceğe aktarılıyor.Meydandaki çalışmayı yerinde incelemek üzere gittiğimizde, bizi surlar ve Fatih'in İstanbul'u fethettiğinde girdiği kapı karşılıyor. Fatih'in şehre bütün azametiyle girmesini sembolize eden tablo önümüze çıkıyor. Meydanda ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor. Proje hakkında Fatih Belediye Bakanı M. Ergün Turan'dan bilgi aldık."Günümüzde toplu taşıma (İETT) depolama alanı olarak kullanılan ve Bizans-Osmanlı dönemlerinde kente giriş alanı olarak önemli bir yere sahip olan Topkapı Kaleiçi'nin eski kullanımına ve meri plan fonksiyonlarına uygun şekilde meydan olarak kente kazandırılması amacıyla "İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı" Kentsel Tasarım Projesi olarak yarışma projesi kapsamında ele alınmış ve tasarlanmıştır.""Proje alanı; bulunduğu konum itibariyle İstanbul için kent belleği açısından son derece önemlidir ve günümüzde kentsel yaşantıda hak ettiği yeri bulamamış bir mekândır. Kendisini çevreleyen kentsel imge elemanları ve alanın kentin tarihindeki kendine özgü hikâyesi bu yere bir meydan karakteri kazandırmakla beraber, kendisinde yüklü potansiyeller kullanılamamış, bugünün İstanbul'unda bu meydan özelliği yeterince hissedilememiştir.""Topkapı Kaleiçi Meydanı, Kara Surları çevresinin Topkapı Kapısı ile Yedikule Hisarı arasındaki yaklaşık 3.5 kilometrelik hattı boyunca üretilecek açık ve yeşil alan sisteminin bir parçasını ve başlangıç noktasını oluşturacaktır.""Projenin tamamlanması ile birlikte mevcut durumda bulunan Topkapı Parkı da yenilenerek bütünleşik olarak 44 bin m2 büyüklüğünde açık ve yeşil alan üretilmiş olacaktır. Proje işe birlikte Topkapı Kaleiçi Meydanına 130 adet farklı türlerde yeni ağaç ve farklı türlerde 14 bin kök yeni çalı dikilecektir. Hazırlanan projelerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliği çerçevesinde hayata geçirilmek üzere sahada uygulama çalışmalarına başlanmıştır. 2025'in Temmuz ayında bitmesi planlanan projenin 9 bin 500 m2'lik alanda uygulama çalışmaları tamamlanmıştır."Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplamda 120 adet yetişkin ağacın da dikileceğini belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Yıllardır kent hafızasında olmayan yeni Topkapı Meydanı şehre değer katarak yemyeşil bir yaşam alanına dönüşmüş olacak. Vatandaşlarımızın huzurla vakit geçirebileceği, aileleriyle ve çocuklarıyla güzel anılar biriktireceği bir merkez hazırlıyoruz" dedi.