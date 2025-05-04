Zamansız popülarite

Country şarkıcısı Billy Ray Cyrus ile yaşadığı sürpriz aşk ile son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Bir çocuk annesi 59 yaşındaki yıldızın tatilde çektirdiği fotoğrafları ve kusursuz fiziği günlerce konuşuldu. ABD'li iş insanı Steve Bing'den olan oğlu Damien'in (23) mankenlik ve oyunculuk kariyerinin oldukça başarılı gitmesiyle de sürekli magazin basının gündeminde. 90'ların ikonik manken-oyuncuları arasında olup hâlâ iş hayatında aktif olarak rol almasıyla da ismi sürekli popülaritesini koruyor. Kimden söz ettiğimizden eminim anlamışsınızdır. Tabii ki Elizabeth Hurley...1965 yılında öğretmen bir annenin ve asker bir babanın kızı olarak İngiltere'de dünyaya gelen Hurley, London Studio Center'da klasik bale ve oyunculuk üzerine eğitim aldı. Esas hayali hep dansçı daha doğrusu balerin olmaktı. Ancak hayat onun 90'ların ikonik ve popüler isimleri arasına yerleşmesine neden oldu. 1983 yılında eğitimini tamamlayan Hurley, 1987 yılında Aria isimli filmle resmen profesyonel oyunculuk kariyerine de start verdi. Ondan sonraki dönemde popüler dizilerde rol aldı. 1987 yılında o dönemin en ünlü erkek oyuncuları arasında yer alan Hugh Grant ile tanışması ve bu tanışıklığın çok da uzun sürmeyen bir vadede aşka dönüşmesi popülaritesinin inanılmaz bir hızla yükselmesine neden oldu.Moda evleri, ünlü kozmetik firmaları bu güzel kadınla çalışmak istemeye başladı. Grant ile ilişkisi 2000 yılında dostane bir şekilde son buldu. Ama yakışıklı oyuncusunun bir seks işçisiyle çekilen görüntüleri ve Hurley'nin 13 yıllık ilişkisine sahip çıkma çabası tahmin edeceğiniz üzere dönemin en popüler magazin konularından biri haline geldi. Dediğimiz gibi ilişkilerini evlilikle ya da bir çocukla taçlandırmayan çiftin ayrılığı oldukça dostane bir şekilde oldu. Hatta Hurley'nin 2001 yılında ilişki yaşamaya başladığı ABD'li milyarder Steve Bing ile ilişkisinde hamile kalır kalmaz terk edilmesi sonrası Hurley'ye en çok destek olan kişi de Grant oldu.Bing'in çocuğu DNA analizlerine rağmen kabul etmek istememesi, yaşanan ilişkiyi kendisi için oldukça kıymetsiz gördüğünü katıldığı her röportajda altını çizerek söylemesi sonrası Hugh Grant eski sevgilisinin çocuğunun vaftiz babası da oldu. Doğumdan hemen sonra Hint asıllı iş insanı Arun Nayar ile ilişki yaşamaya başlayan Elizabeth Hurley'nin bu ilişkisi 2007 yılında evlilikle sonuçlandı. Çift 2011 yılında boşanıncaya kadar cemiyet hayatında oldukça popüler oldukları, tüm dünyada yardım faaliyetlerine katıldıkları başarılı bir ilişki yürütmeyi de başardı. 2011 yılında Avustralyalı ünlü kriketçi Shane Warne ile nişanlanan Hurley'nin bu ilişkisi de 2013 yılına kadar sürdü. Sonraki 10 küsür sene Hurley hakkında belirli bir ilişki konusu çok da dünya medyasında yer almadı. İsmi de doğruyu söylemek gerekirse pek bir kimseyle anılmadı.Oğlu Damien'i yetiştiren, kendi güzelliği ve fiziğine yoğunlaşan Hurley sayısız yardım derneğinin çatısı altında çeşitli projelerde yer aldı. Bir yandan da yapımcı olarak güçlenme yoluna gitti. Birçok dizi ve film projesinde hem rol aldı hem de birçoğunun yapımcısı olarak görev aldı. Dediğimiz gibi profesyonel iş hayatından çıkmadan, her zaman çok popüler olmasa da aktif olarak çalışmayı hep sürdürdü. Yaşam koşturmasından uzaklaşmayan Hurley'nin şimdi şarkıcı Miley Cyrus'un babası Billy Ray Cyrus ile yaşadığı ilişki ile yıllar sonra yeniden gündemde. Ne diyebiliriz kendinize iyi baktığını, hayatın içinde üretmeyi sürdürdüğünüz sürece, size uygun bir ilişki muhakkak kapınızı çalacaktır. Hurley tam olarak bunun ispatı gibi.Elizabeth Hurley, yüzünü gün içinde 6 kez, boyun bölgesini ise 10 kez nemlendiriyor. Lüks bir cilt bakım markasının da yüzü olan Hurley, güneş koruyucu kullanmanın çok önemli olduğunun da altını çiziyor. Hurley en son verdiği röportajda "Eğer yaşlanmak hakkında düşünüyorsanız, yeterince meşgul değilsiniz demektir. Meşgul kalmak, çalışmak ve bir şeylerle ilgilenmek; çekici kalmanın anahtarıdır. Saatlerce aynada kendilerine bakan narsistler, dünyanın en sıkıcı insanlarıdır" diye konuşmuştu. Özellikle gün içinde aktif olmasının kendisine çok yardımı olduğunu söyleyen Hurley; "Pek çok spor yapıyorum ama asıl etki eden bahçemle uğraşmak. Otları kesmek, ağaç kesmek için testere kullanmak gibi aktiviteler yeterince yoruyor!" diyor. Yüzme ve hulahop çevirmek ise Hurley'in vücudu üzerinde etkisine inandığı diğer aktiviteler.Genel olarak Elizabeth Hurley'in bir gün içerisinde yedikleri şu şekilde:Sabah sporundan sonra Hurley genelde bir kase yoğur, muz ve çok az bal tükettiğini söylüyor.Genelde bir kase sebze çorbası tüketiyor.Çoğunlukla tercihi ızgara tavuk ve "bolca ama bolca" sebze.