Her genetik test doğru söylemez!

Kuzeyin Oğlu lakabıyla tanınan müzisyen Volkan Konak, henüz 58 yaşında ani vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Oysa yıllar önce ilginç bir konuşma yapmıştı. Konak, 2013 yılında DNA haritasını incelettiğini ve 76 yaşına kadar yaşayacağını öğrendiğini söylemişti. Peki bu testler ne kadar güvenilir? Ya da herkes bu testleri yaptırmalı mı? İşin uzmanlarına sorduk, farklı şeyler öğrendik.Ailesinde belirli genetik hastalıklar bulunanlar.Kalıtsal kanserler, kas hastalıkları, metabolik bozukluklar, tekrarlayan düşükler ya da kısır olanlar.Doğumsal anomaliler ya da gelişimsel gecikme olanlar.Erken yaşta ortaya çıkan hastalıklarYeni doğanda ya da çocukta genetik hastalık şüphesi bulunanlar.Tüp bebek uygulamalarında genetik tarama ihtiyacı olanlar.Kişiye özel tedavi planlaması gereken durumdaki insanlar.Herkes için anlamlı bir sonuç vermeyebilir.Sonuçlar bazen belirsiz ya da tesadüfi olabilir.Psikolojik ve sosyal etkileri olabilir. Kaygı, sigorta veya işe alım süreçlerinde etik sorunlar gibi.Gereksiz maliyet yaratabilir. Bazı testler çok pahalı olabilir ve SGK kapsamına girmeyebilir.- Kişinin DNA'sını inceleyerek genetik yapısındabulunan değişiklikleri (mutasyonları) veya varyasyonlarıtespit etmeye yarar. Kalıtsal hastalıkların tanısı,riski, prognozu, taşıyıcılığı veya tedaviye yanıtı hakkındabilgi verir. Bazı durumlarda net bir teşhis koyamayabilir.Test sonucu normal çıksa bile hastalık riskitamamen ortadan kalkmayabilir. Bu yüzden durumunnet anlaşılabilmesi için test öncesinde ve sonrasındagenetik danışmanlık almak çok önemlidir. Sonuçlarındoğru anlaşılması ve olası etkilerinin değerlendirilmesigerekir.- Genetik testler öyle "herkes gidip bir baktırmalı"türünden testler değil. Genetik testler genellikle belirlirisk gruplarına önerilir. Bu testler tıbbi kararları etkileyebilecekbilgiler verdiğinden, gelişigüzel yapılmalarıhem gereksiz kaygı yaratabilir hem de tıbbi anlamifade etmeyebilir. Risk gruplarına sahip bireyler şunlar:Ailesinde erken yaşta kanser görülmüş kişiler, ailedekalıtsal hastalık taşıyanlar, ailede akraba evliliğivarsa, taşıyıcılık testi için, ileri yaşta gebelik, hamilelikplanlayan çiftler, doğumsal anomaliler, gelişimselgecikme veya zeka geriliği olan çocuklar, kısırlık, tekrarlayandüşük yaşayan çiftler, nadir hastalıklardanşüphelenilen kişiler, kişiselleştirilmiş ilaç tedavisigereken durumlar. (farmakogenetik testler)- Türkiye'de birçok genetik hastalık ve risk içintestler hem özel hem de devlet destekli laboratuvarlardayapılabiliyor. Türkiye'de de laboratuvarlarda yapılangenetik testler birkaç ana grupta toplanır. Bunlarkullanılan teknolojiye ve testin amacına göre farklılıkgösterir.Genetik testlerle yaşam süresine dair bazıöngörüler yapılabilir, ancak bunlar kesindeğildir ve birçok faktöre bağlıdır. Genetiktestler; kalp, genetik/metabolik, çocukluk çağınadir hastalıkları, kanser türleri ve Alzheimer'ayakalanma riskinizi belirleyebilir. Buhastalıklar yaşam süresini etkileyebileceğiiçin, risklerin bilinmesi dolaylı bir yaşamsüresi öngörüsü sağlar. Bazı genetikvaryantlar (örneğin APOE, FOXO3A,LMNA, SIRT1, SIRT6, IGF1Rgibi) uzun ömürle ilişkilendirilmiştir. Bu genlere sahip olmakistatistiksel olarak daha uzun bir ömür anlamına gelebilir, ancakgaranti değildir. Yaşam süresi onlarca genin ve binlerce dışsalfaktörün etkileşimiyle belirlenir. Beslenme, egzersiz, sigara, alkol,stres gibi unsurlar yaşam süresinde genetiktençok daha etkili olabilir. Genetik testlersadece olasılık sunar; belirli bir kişininkaç yıl yaşayacağını söyleyemez.Unutmayın sağlıklı yaşamtarzı seçimleri, genetikten dahabüyük bir etkiye sahiptir."Genelde genetik testler testin amacı ve yöntemine göre değişken doğruluklarda yüzde 95-99.9 oranlarında saptanabilir. Ancak bazen genetik testler yanıltıcı olabilir. Düşük kaliteli örnek, düşük kapsama oranı veya teknik sınırlamalar nedeniyle olabilir. Özellikle bazı genetik hastalıklar düşük düzeyde vücutta dağılmışsa test negatif çıkabilir. Test doğru yapılsa bile sonucun yorumlanması uzmanlık ister. Genetik testler her zaman klinikle birlikte değerlendirilmelidir. Yanlış, pozitif veya belirsiz sonuçlar hastada kaygıya yol açabilir. Hekimler olarak görevimiz burada çok büyük: doğru test, doğru zaman, doğru yorumlama çok önemlidir."Genetik testler, genetik bir hastalıktanşüphelenildiğinde yapılan testlerdir. Ancak günümüzdebirçok hastalığın temeli, genlerimizdemeydana gelen değişimlerin sonucu olduğubilinmekte. Genler bir çeşit biyolojik kodlardırve oluştuğumuz andan itibaren organlarımızınyapısını ve işleyişini kontrol etmeyiş bunlarındüzgün işleyişinin devamını sağlar. Genlerdedoğuştan da hatalar olabilir sonradan da değişimeuğrayabilir. Genlerdeki her tür değişiminbelirlenmesi -doğumsal ya da edinsel- genetiktestlerle mümkün.Kimse kendi kendine "Kanser belirteçlerimebaktırayım" diye düşünmez, herhangi birşikayeti olmadan genellikle bir test yaptırmaz,yaptırmamalıdır. Tüm testler tahliller için birhekime gidilmelidir. Genetik testlerde de aynışekilde, ister bir uzman şüphelenmiş olsun, isterbirey ailesel hikayesi nedeniyle risk görsün, mutlakabir tıbbi genetik uzmanına danışılmalı.Testler hastalık gruplarına göre özelleşiyor.Ailesinde diyabet veya hormonal sorunlar olanlariçin bu alanlara yönelik taramalar yapabiliyoruz.Kadın doğumdan gelen hastalarda infertilitegibi sorunlar için genetik testler uygulanabiliyor.En sık başvuru ise kanserlerle ilgili. Kanserlerinsadece yüzde 5-8'i ailesel özellik gösterir. Herhastalıkta önlem önemli ancak kanserde erkenteşhis hayat kurtarır. Riski yüksek olan bireyler,daha sık takip programlarına alınabilir ya da koruyucutedaviler uygulanabilir.Öncelikle, kimse kendi kendinegenetik test yaptırmamalı. Birtıbbi genetik uzmanıyla görüşmedentest yapılmamalı, hattabaşka bir uzman doktor testönermiş olsa bile. Genetik testlerkişiye özeldir ve yorumlanmasıuzmanlık gerektirir. Testinisteği ve sonucu, mutlakabir tıbbi genetik uzmanıtarafından değerlendirilmeli.İnternettenveyabaşka kaynaklardanedinilenbilgileryanıltıcıolabilir.Bu nedenle,testler genetikuzmanı kontrolündeyapılmalı.- Öncelikle genetik ve genomikayrımını açıklamak isterim. Genetikfarklılıklar, anne babamızdan mirasaldığımız ve bizi diğer insanlardanayıran yapılardır. Bazıhastalıkların ailesel geçiş gösterdiğibilinmektedir. Genomikdeğişimler ise anne ve babadanalınan sağlıklı genlerin sigara,alkol, UV ışınları ve radyasyongibi çevresel faktörlerle değişimeuğramasını ifade eder. Bu değişimlerhücrelerin kontrolsüzşekilde çoğalmasınave kansere yol açar.Kapsamlı genomiktestlerle mutasyonolarak adlandırılanbu değişimleranaliz edilir. Herhastanın tümörhücreleri kendineözgü mutasyonlariçerir.Kapsamlıgenomik profilleme testleri sayesinde,hastanın tümöründe yer alan mutasyonlartespit edilerek, akıllı ilaç, immünoterapi,kemoterapi ve radyoterapi gibiseçeneklerden hangisinin uygunolduğuna karar verilir.- Günümüzde akciğer,pankreas ve meme kanseri gibiorgan bazlı sınıflamalardanuzaklaşılarak, tümörlerin molekülerdüzeyde sınıflandırıldığıbir dönemegeçiş yapmaktayız.Bu nedenle,solid tümörüolan tüm hastalar,genomiktestleryardımıylamolekülerbirdeğerlendirmetalepedebilir.