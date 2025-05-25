Bir yuva, bir umut: Mehir Vakfı 32 bin hayata dokundu... Bu vakfın kapısı mutluluğa açılıyor

İnsanlığın devamı, aile kurumunun sağlıklı bir şekilde işleyişine bağlıdır. Haz ve hız çağı olan modern dönemlerde, en fazla darbeyi hiç şüphesiz ki aile müessesesi aldı. Bugün evlilik oranları aile müessesesine yapılan sistematik saldırılar neticesinde büyük oranda düştü. Dünya genelinde yaşanan ekonomik ve toplumsal buhranlar da evliliği zorlaştırmaktadır.

Türkiye'de 30 yıldır faaliyet gösteren Mehir Vakfı, evlenmek isteyen gençlere maddi ve manevi olarak imkan tanıyor. Öyle ki, vakıf bugüne kadar 32 bini aşkın genci evlendirdi. Geçtiğimiz günlerde Vakıflar Haftası kapsamında düzenlenen ödül töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Yılın Vakfı Ödülü', Mehir Vakfı'na verildi.

Vakfın mütevelli heyeti başkanı Mustafa Özdemir, "Bu ödül aileye değer veren herkesi mutlu etti. Öncelikle yapmış olduğumuz faaliyetlerin takdir edilmiş olmasının, toplum nezdinde karşılık görmesinin verdiği mutluluğu yaşıyoruz. Bu açıdan şahsım, Vakıf yönetimimiz ve çalışmalarımıza emek verenler adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Dün olduğundan daha fazla olmak üzere 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla toplumsal anlamda sorumluluk almaya, devletin temeli olan aile için mücadele etmeye devam edeceğiz. Mutlu, huzurlu, inançlı yuvalar kurmaya daha fazla gayret göstereceğiz" dedi.

30 YILDIR MUTLULUK DAĞITIYOR

Evlilik akdinin doğurduğu bir yükümlülük olarak erkeğin eşine vermesi gereken para ya da mala mehir denir. Kur'ân-ı Kerîm'de, evlenen erkeğin kadına mehir vermek zorunda olduğu ve bunu zorla geri almasının câiz olmadığı konusunda âyetler bulunmaktadır. Bugün üzerine konuşacağımız ve yılın vakfı seçilen Mehir Vakfı, ismini bu gerçeklikten alıyor. Maddi durumu el vermeyen gençlere iki cihan saadetinin kapılarını aralıyor. 60'ı aşkın şehirde binlerce genci evlendirdiklerini kaydeden Özdemir, "Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı 1996 yılında Konya'da kurulmuş. Merkezi de Konya'da. Amacı, nişanlı olup da evlenmeye maddi imkânları elvermeyen ve bu sebeple başvuruda bulunan 18-40 yaş arası gençleri evlendirmek. Bugüne kadar ülkemizde 60'ın üzerinde şehirde 32 bini aşkın gencin evliliğine vesile oldu. Vakfımız evlendirme faaliyetlerinde iki yol izlemekte. Birincisi evlilik için başvuruda bulunup da uygun görülenlerden düğünlerini kendisi yapmak isteyen gençlere ihtiyaç duyduğu ev eşyasını veriyoruz. İkincisi de toplu ya da bireysel olarak düğünlerini yapıyoruz. Evlilik için başvuruda bulunan gençlerde aradığımız şart, iki asgari ücretten fazla gelirinin olmaması. Bu şartı taşıyan herkese kapımız açıktır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla bugüne kadar evlendirdiklerimizden boşanan iki çift var" diye konuştu.

82 KALEMDE YARDIM VAR

Evlenecek çiftlere 82 kalem üründe yardım ettiklerini kaydeden Özdemir, "Bunlar içinde oturma odası, yatak odası, mutfak malzemesi ayrıca gelinlik, damat elbisesi gibi zaruri olan ihtiyaç maddeleri var. Verdiğimiz eşya birinci sınıftır, kullanılmış eşya vermemekteyiz. Yine verdiğimiz eşyanın üzerinde logo, isim gibi vakfı hatırlatacak hiçbir işaret yoktur. Bazı özel durumlar da olabilmektedir. Mesela bazı şehirlerimizde o şehirden evlenenlere mahsus olmak üzere alyans ve küpelerini üstlenen iş adamları olabilmektedir" ifadelerini kullandı.



NÜFUS ARTIŞI ŞU AN EN ÖNEMLİ KONU

Nüfus artış hızının kaygı verici olduğunu vurgulayan Özdemir, " Maalesef hızla yaşlanıyoruz ve bunun ortaya çıkaracağı sosyal, ekonomik vb. sorunlarla yüzleşmeye başladık bile. Şu anda nüfus artışı Türk toplumunun geleceğini teminat altına alacak ve toplumun sürdürülebilirliğini sağlayacak hızın çok altına düşmüş durumda. Genç nüfusun azalması sebebiyle ekonomik alanda işgücü ihtiyaçlarının iç kaynaklardan karşılanamaması, hayati önem taşıyan sektörlerde yeterli ve üretken insan sayısının eksilere düşmesi ciddi bir risk oluşturmakta" yorumunu yaptı.



SORUMLULUĞUMUZ ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül almanın büyük bir gurur olduğunu kaydeden Özdemir, "Yılın Vakfı' ilan edilmenin ve bu ödülü almanın sorumluluğumuzu kat be kat artırdığının farkındayız. Ancak marifetin taltifi bizleri daha azimli çalışmaya motive etmiştir. Dün olduğundan daha fazla olmak üzere 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla toplumsal anlamda sorumluluk almaya, devletin temeli olan aile için mücadele etmeye devam edeceğiz. Giderek düşen evlenme oranlarını artırmak, ailelerin parçalanmasını önlemek için çaba göstermeyi sürdüreceğiz. Mutlu, huzurlu, inançlı yuvalar kurmaya daha fazla gayret göstereceğiz. Bu ödül aileye değer veren herkesi mutlu etti. Öncelikle yapmış olduğumuz faaliyetlerin takdir edilmiş olmasının, toplum nezdinde karşılık görmesinin verdiği mutluluğu yaşıyoruz. Bu açıdan şahsım, Vakıf yönetimimiz ve çalışmalarımıza emek verenler adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu.



FAALİYETLERİMİZE HIZ VERECEĞİZ

Vakıf olarak hedeflerinden bahseden Mustafa Özdemir, "Ülkemiz genelinde bir taraftan evliliğe adım atmak isteyip de imkanı olmayan gençlerimizin aile kurmalarına yardımcı olacak çalışmaları çoğaltmak, alanı genişletmek, diğer taraftan aileyi koruyucu ve evlenen gençlerimize aile bilinci kazandırmayı hedefleyen çalışmalara ağırlık vereceğiz. Gazze'de soykırım biter bitmez söz verdiğimiz gibi oradaki kardeşlerimizin yanında yer almak üzere programlarımız hazır" değerlendirmesini yaptı.