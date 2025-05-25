Maskeli kahraman

Galatasaray beşinci yıldızı formasına takmaya hak kazandı. 25'inci şampiyonluktaki Aslan payı kimin dersek, çok farklı yanıtlar gelebilir. Kimi, üç sezon üst üste ipi göğüslemek pek az teknik direktöre nasip olduğu için Okan Buruk diyebilir. Art arda iki sezon peş peşe yaşanan Avrupa bozgunları sonrası teknik direktöründen arkasında duran Galatasaray yönetimini payı az mı? Takımda bir kral varken kadroya Osimhen'i de katma riskini almak... Ve İcardi'nin sakatlanıp sezonu kapatmasıyla Osimhen'in sezonun adamı olması... Peki ya Muslera? Futbolseverlerin jübileyi yakıştıramadığı futbolcular vardır. Efsane eldiven de en olmayacak pozisyonlarda kolundan bir el daha çıkartıp nice üç puanları kurtarmadı mı? Peki ya Victor Osimhen... Ezeli rakip Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'un geceleri rüyalarına giren 'yapı'nın siyahi aktörü... 2024-2025 sezonu aslında, Napoli'nin 2020 Temmuz'unda 21 yaşındaki Osimhen'i, Fransız kulübü Lille'den 80 milyon Euro'ya yakın maliyetle transferiyle başladı. Kimse o tarihte Nijeryalı'nın Napoli'ye Maradona'dan 33 yıl sonra şampiyonluk getireceğini düşünemezdi. 2022-23 sezonunda Serie A'da 26 gol atarak hem ligin gol kralı oldu hem de Napoli'nin üçüncü şampiyonluğunda başrolü oynadı. Serie A'da bir sezonda en çok gol atan Afrikalı futbolcu, lig tarihinin en golcü Afrikalı oyuncusu olması falan detaylarda kaldı. Çok muhabbet tez ayrılık getirir. İtalyan kulübü, 2023 yazında efsanesini Suudilere 80 milyon Euro'ya satmak üzereydi, son anda fiyatı bir 5 milyoncuk daha artırınca süreç tıkandı. Osimhen tepki gösterince kadro dışı bırakıldı.

İLK GOLÜNDE İCARDİ'YE JEST YAPTI

Galatasaray, Napoli ile temas kurarak kiralık teklifi sunar. Başarısız tüccar Napoli de sezon sonuna kadar oyuncunun kiralamayı kabul eder. Bir kısım medya hemen haber üretmeye başlar. "İcardi varken Osimhen alınır? Takımda huzur bozulacak? Icardi bu işe ne diyecek?" Oysa Okan Buruk çoktan bu transferi İcardi'ye sormuş, onun fikrini almış, takımını artık üçlü hücum hattıyla sahaya sürme fikrini takımın gol kralı ile masaya yatırmıştı. Lakin bu iki isim birlikte sahaya ancak 4 maça birlikte çıkabildi. Galatasaray tribünlerini yıkan haber resmi siteden duyuruldu: Sakatlanan İcardi sezonu kapattı! Osimhen çok üzülür. Hemen harekete geçer ve İcardi'siz çıkacakları ilk Samsunspor maçı öncesi hazırlık yaptırır. "Kulübede bir Icardi forması bulunmasını istiyorum" der. Stat anonsçusuna haber salar, "Benim golümde İcardi'nin müziği çalacak" der. Yetmez, amigolara kuş uçurur, "Golümde tribünler İcardi" diye bağıracak. Peki gol atacağını nereden biliyor?

İşte Ali Koç'un dediği 'yapı' bu: İnanç ve birliktelik. Henüz 3. dakikada fileleri sarsar Osimhen... Hemen ellerini kulağını götürerek, İcardi'nin gol sevinci yapar. Ardından kulübeden aldığı 9 numaralı İcardi formasını gösterir tribünlere... Yedek kulübesinin hemen arkasındaki özel yerinde ayağa kalkmış takım arkadaşını alkışlayan İcardi'yi görürüz. Henüz Süper Lig'de sezon sona ermedi ama Osimhen olağanüstü bir durum olmazsa sezonu gol kralı oluyor. Ama takımın penaltıcısı olmasına rağmen kimi zaman penaltıyı yeni transfer Morata'ya attırdığını oldu. İşte bunlar takım ve tribündeki 'yapı'nın tutkalı oldu. Bir de Trabzon'a gidelim. 35. haftada Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 yenerken Trabzon tribünlerinden 11 yaşındaki Mert Yılmaz'a sözü bırakalım: "Maç bitimi Osimhen bana baktı. El sallayıp yanıma çağırdım. Geldi ve formasını uzattı. Ben de o formayı göstere göstere aldım." Trabzon'da rakip takım topçusundan forma istemek pek hoş karşılanmaz ama Osimhen bu engelleri de aşan bir isim...

KALMASI İÇİN KULÜBE DESTEK OLURUM

Peki Kayseri'deki yedi torunu olan Neslihan Demir'e ne demeli? Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Demir boş zamanlarımda torunlarına bebek örüyor. Ayırıcı özelliği ise Galatasaraylı olması: "Soğanlı ilçemiz bebekleriyle ünlüdür. Ben de bebek örmeyi annemden öğrendim. Eskiden oyuncak yoktu, hazır alamazdık. Osimhen için de bir bebek ördüm. Bir hafta uğraştım, dört farklı renk ipten ördüm. Maskesini de yaptım. Bu bebeği Osimhen'e şampiyonluk hediyesi olarak vermek istiyorum. Kalması için yönetim para toplarsa ben de destek çıkarım" diyor. Kulüp şampiyonluğunu ilan ettiği gün ikili İstanbul'da buluşuyor. Osimhen, yedi torununa forma göndermek için adres istiyor.



YÜZÜNÜ KORURKEN İKONİK BİR SEMBOL OLDU

Napoli'de iken 2021'de rakibiyle maçta çarpışan Osimhen'in göz çukuru kemiği ve elmacık kemiği kırılır. Ameliyat olur, yüzüne titanyum plaka yerleştirilir. Ancak yüzünü koruması gerekir. Titanyum plaka, özel karbon fiber malzemeden yapılan maske, yüz kemiklerini korur. Zamanla maske simgesi haline gelir, kulüp mağazasında benzeri satışa sunulur. Osimhen, "Onu çıkarmak içimden gelmiyor. Bana acıyı ve dönüşü hatırlatıyor" diyor.