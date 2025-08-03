Savaşçı ve yılmaz bir kraliçe

Kocası François- Henri Pinault... 2009 yılından bu yana evliler ve Valentina isimli bir kızları var. Evet isim tanıdık geldi değil mi? Pinault, lüks moda dünyasını kontrolü altında tutan dev holdinlerden biri olan Kering Group'un başında bulunuyor. Holdingin kurucusu olan babasının en büyük oğlu ve şirketin en büyük varisi. Babasının yaklaşık 30 milyar dolarlık bir serveti olduğunu da şu anda söylemekte yarar var. Yani bu aile servetiyle dünyanın en zengin adamlarından biri... Holdinglerinin çatısı altında da Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron ve Pomellato gibi markalar bulunuyor. Yani lüks dünyasını neredeyse tamamen onların elinde bulunuyor.Kimden bahsedeceğimi eminim tahmin etmişsinizdir. Evet, 58 yaşındaki Salma Hayek'ten bahsedeceğiz bu hafta... Geçtiğimiz günlerde anavatanı Meksika'da yayınlanan Sports Illustrated dergisinin kapağı için bikinisiyle poz veren Hayek, derginin yayınlandığı gün de sosyal medya hesabında yine o bikiniyle Latin dansları konusundaki becerisini sergiledi. Angelina Jolie ile bir özel jet firmasının reklamlarında oynaması, eşinin eski sevgilisi Linda Evangelista ile olan oğlunun mezuniyetine gitmesi günlerce magazin basınında yer aldı. Hayek'in dişi, kadınsı görüntüsünü koruması, beyaz saçlarını boyamaması, sosyal medyada çeşitli rötuş programlarıyla oynanmış fotoğraflara asla yer verememesi de yine çok konuşuldu şu birkaç hafta içinde.

PEMBE DİZİLERLE SEKTÖRE GİRDİ

Latin genetiğinin yuvarlak hatlarını koruyan, kendisini nasıl hissediyorsa öyle giyinen, toplumsal güzellik baskısını asla dikkate almayan bir efsane var karşımızda. Birilerine benzemek yerine, kendisi olarak ne kadar da kusursuz olduğunu gururla gösteren bir kadın... 1980'lerin sonunda ülkesinde yayınlanan pembe dizilerle yavaş yavaş ün kazanmış bir isim Salma Hayek. 1995 yılında rol aldığı Hollywood yapımı Desperado ile tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. 2002 yılında rol aldığı Frida filmiyle oyunculuğuyla da ne kadar iddialı olduğunu ortaya koydu. Oyunculukta olduğu kadar kamera arkasında da iddialı olmayı bildi Hayek... Hayek'in televizyondaki yönetmenlik, yapımcılık ve oyunculuk çalışmaları ona dört Emmy Ödülleri adaylığı kazandırdı. Peki nasıl oldu da bu ihtişamlı hayata adım attı Hayek?

PETROLCÜ BABANIN KIZI

Salma Valgarma Hayek Jimenez, 1966 tarihinde Veracruz'da İspanyol bir annenin ve Lübnanlı bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Annesi bir opera şarkıcısıydı. Babası petrol işleri olan başarılı bir iş insanıydı. Çok zengin bir ailede dünyaya geldiğinin tekrar altını çizmemize gerek olmasa gerek. Hayek üniversite uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Ve annesinden gelen sanatçı genleri ağır bastığı için zaman içinde oyunculuk yolunda ilerleme kararı aldı.

1988 yapımı Un Nuevo Amanecer adlı televizyon dizisiyle 22 yaşındayken oyunculuk kariyerine resmen başladı.



İNGİLİZCE BİLMİYORDU

Oyunculuk konusunda belirli bir deneyime sahip olduktan sonra 1991 yılında Los Angeles'a taşınması hayatındaki her şeyin daha da hızlı ilerlemesini sağladı. Bu arada disleksik olduğunu ve çok az İngilizce bildiğini de söylemekte fayda var. O döneminin çok zor geçtiğini söyleyen Hayek o günleri, "Zorlanmadan ilerleme olmuyor. Çocukluktan itibaren disleksiya ile ilgili yaşadığım sorunlar daha da çoğalmıştı. Bir yandan onu düzeltmeye çalışıyordum, bir yandan da İngilizce öğrenmeye çalışıyordum. Şunu da hatırlatmak isterim o dönem sinema dünyasında Latin kökenli kadınlar için rol ihtimali de pek yoktu. Sadece temizlikçi rolleri olan bir dönemdi.

Çok zorlandım" diye anlatıyor. 1992'de bir TV dizisinde rol aldıktan sonra önü yavaş yavaş ABD'de açılmaya başlıyor. Bu dizilerdeki roller onun İngilizce'ye de genel olarak Hollywood'daki yapımcılık dünyasına da yakınlaşmasını sağlıyor. Ve dediğimiz gibi 1995 yılında Antonio Banderas ile birlikte rol aldığı Desperado filmiyle zirveye doğru çıktığı günler başlıyor. Arka arkaya başarılı yapımlarda yer alan Hayek, 1999 yılında ailesinin de desteğiyle kendi yapım şirketini kurarak işin ticari kısmında daha da güçlü bir rol oynamaya başlıyor. İnsan hakları örgütleriyle çalışan, ırkçılıkla mücadele eden, kadın hakları savaşçısı olan Hayek, 2012'de, Fransa hükümeti tarafından Fransız Onur Lejyonu Şövalyesi unvanına layık görüldü.



KİŞİSEL SERVETİ 200 MİLYON $

Sadece Fransa'nın değil dünyanın en güçlü ailelerinden birine giren Hayek, 2017 yılında film endüstrisinde kadınlara karşı ayrımcılık ve tacizlerle ilgili çok güçlü bir röportaj verdi. Ve film yapımcısı Harvey Weinstein'ın 2002 yılında vizyona giren Frida filminin çekimleri sırasında kendisine cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Her haliyle güçlü, savaşçı bir kadın olan Hayek 200 milyon dolarlık kişisel servetiyle Hollywood'un da en zengin oyuncuları arasında yer alıyor.