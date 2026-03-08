Çocuklara peygamber sevgisini anlatan usta

atv’nin ramazan ayı için çekilen çizgi dizi Akika ve Sahara, çocukların diliyle Hz. Muhammed’in hayatını anlatıyor. Dizinin müziklerini yapan kanun sanatçısı, bestakar Göksel Baktagir ile iftar sofrasında buluştuk. Üsküdar’da makamla okunan ezanların arasında bir peygamber aşığından Akika ve Sahara’nın müziğinin hikayesini dinledik
Çocukluğum ve gençliğim "Dizi atv'de izlenir" sloganıyla geçti. Süper Baba'dan Ezel'e... Sanırım bu dönem bu slogan "Çizgi filmler de atv'den izlenir" diye yenilenecek. Zira bu ramazan atv ve minika'daki çizgi dizi Akika ve Sahara, sadece çocukların değil anne babaların da ilgiyle izleyeceği bir yapım olacak gibi. Benim ilgimi çeken ise bu çizgi dizinin müziklerini yapan dünyaca ünlü bir ismin olması. Bestekar ve kanun sanatçısı Göksel Baktagir'e ulaşarak bu çalışmanın arka planını konuşmak istedim. İzmir'de yaşayan bir İstanbul aşığı olarak "Şanslıymışsın, Üsküdar'da iftarda buluşalım" dedi. İstanbul, Üsküdar, iftar, büyülü ezanlar ve tabii ki Göksel Baktagir'le iftar... Allah'tan daha isterim...
Akşam ezanı okunurken, usta müzisyenin kulağı dışarıda. Münavebeli ezanın keyfini sürdüğünü anladım. Münavebeli ezan, Fatih'in vasiyeti. Valide-i Cedid ve Mihrimah Sultan Camilerinden karşılıklı ezan okunuyor. Artık sözü ustaya bırakmalıyım:
- Akika ve Sahara için teklif nasıl geldi?
- Çok mutluyum, benim için bir şükür vesilesi. Bu projenin yapımcı ve yönetmeni Yeşim Aktaş, hikaye yazarı Özkan Öze, görsel tasarım Ceyhun Şen başta olmak üzere yüzün üzerinde ekip çalışmasıyla gerçekleştirilen uluslararası bir çizgi dizi oldu. Hepsi alanlarında çok önemli şahsiyetler. Geçen yıl ramazan ayında Yeşim Hanım ve Özkan Bey ile randevulaştık. Çocukların lisanıyla, çocukların dünyasında 30 bölümlük bir çizgi dizi olacak. Peygamber Efendimizin merhametini, hoşgörüsünü, insanlığa yaydığı o güzel enerjiyi, çocukların o saf kalbiyle aktaran, bu kıymetli çalışmanın jenerik müziklerini ve ara müziklerini benim yapmam teklifi gelince gönlüm huzur buldu. Yüce Allah ilham kapılarını araladı. Benim de içime sinen güzel müzikler bestelendi çok şükür.
- Daha önce çocuklara yönelik bir şey yapmış mıydınız?
- Her şeyin temelden başlar prensibiyle icra ettiğim milli enstrümanımız kanun çalgısının çocuklar için tasarlanmış ve boyutlandırılmış haliyle Türk müziği temel eğitim arası olarak "Mini kanun" projesi geliştirdim. Türk müziğinin en güzel sesini ifade eden bu enstrümanın aslında çocuklarla birlikte başlaması için uzun yıllardan beri uğraş veriyorum. Çocuklarımızı çok önemsemeliyiz. Çocuk gözüyle Peygamber Efendimizin güzelliklerini anlatan bu çizgi dizinin bütün büyüklerimiz için de kıymetli bir çalışma olduğunu düşünüyorum.
- Hz. Muhammed'in üzerindeki etkisi nedir?
- Bütün dünya insanlığı için tam bir terazi. Düşünün öyle ince bir terazi ki, her haliyle insanlığa yüce Allah'ın elçisi olarak inanç ve yaşama dair her türlü mesajı vermiş. Ama bizler çok çabuk unutabiliyoruz. İnsan eşittir unutan demek. O beşer halimizdeki tuzağı idrak ederek o ilahi kanala tutunmamız lazım.
- İstanbul'da isminizin verildiği BakırköyGöksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi size neler hissettiriyor?
- Bir sanatçının aslında hayatı boyunca arzu ettiği en onurlu şey bana kısmet oldu. Eski Milli Eğitim Bakanımız Prof. Mahmut Özer Bey, bakanlığı döneminde arayarak bu müjdeli haberi verdiğinde içim içime sığmadı. Büyük bir onur duydum. Bakırköy gibi kıymetli bir muhitte, bir güzel sanatlar lisesine adımın verilmesi bir sanatçı için olabilecek en kıymetli hediye. Zaten güzel sanatlar herkes için çok gerekli olan bir alan.
BABAMIN BENİ KANUNA YÖNLENDİREN HAMLESİ ÖNEMLİYDİ
- Biraz babanızdan bahsetseniz...
- Sevgili babam Muzaffer Baktagir, benim ilk öğretmenim, yol rehberim. Tabii ki en büyük şansım... Üç çocuklu bir ailenin ben son üyesiyim. Rumeli kökenliyim. Babam dede mesleği olan ayakkabı imalatı ve tamiratını yürütüyordu ama ondan çok daha önde giden tarafı musikiye olan aşkıydı. Öyle bir alevlenmiş ki çocukluğunda... Rahmetli Ali dedem de onu çok desteklemiş. Bir taraftan mesleğini yürütürken bir taraftan müzikle olan birçok enstrüman denemeleri olmuş. Kendi çapında ud çalardı, kanun icra ediyordu. Trompet ile başlamış, en son icra ettiği enstrüman da kemandı. Aslında bir enstrümanda karar kılsaymış, kesin o enstrümanın virtüözü olmuştu ama o gönlündeki taşan duyguları böyle birçok enstrümana yaymış. Sevgili annemin de musikiye ilgisi vardı ve sesi çok güzeldi. Memleketim Kırklareli'nde doğduğum evin her odasında bir Türk müziği enstrümanı olurdu. Çünkü babam onları icra ediyor... Haftanın belirli günleri babamın dostlarıyla fasıllar yapıldığına hep şahitlik ettik. Öyle bir evde büyümek, yetişmek sanat açısından da bizi çok besledi. Ben önce aslında ressam olmak istiyordum. Yedi yaşlarımda klasik başlangıç olarak Gülçin ablam ile mandolin kurslarına gittim. Sivaslı bir bağlama ustasının memleketimiz Kırklareli'ne gelip bir bağlama dükkanı açtığı zaman sevgili babam bir bağlamayı satın alıp bana hediye etmişti. 10-14 yaş arası ben tam bir bağlama sevdalısı oldum. Gerçekten çok gönlümü verdim bu enstrümana. Babam elbette destekledi ama hep aralıklı olarak kanunu işaret ederdi:
"Oğlum bak seyrek çalınan bir sazdır. Gel sen buna başla" derdi ama yok benim gözüm görmüyordu kanunu... Bağlama sevdalısı olmuşum. 14 yaşına geldiğimde birkaç gün beni yatıran bir hastalığım olmuştu, o arada babam bağlama ihtiyacı olan bir dostuna 'Nasıl olsa ben oğluma bir şekilde alırım' diye bağlamamı hediye etmiş. Aslında belki de planlı bir şeydi, bilemiyorum. Benim hastalığım geçti, ortada bağlama yok. O kadar enteresan bir şey ki bu. Müziğe de kendimi öyle bir kaptırmışım ki ama kanunu o zaman görebildim. Bir daha da yollarımız hiç ayrılmadı çok şükür.