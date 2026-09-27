Canlı oyun ve yayın tutkusu sınır tanımıyor

Türk Telekom'un oyun platformu Gameon internet kampanyası ile oyun tutkunlarının gecikmeye duyarlı ihtiyaçlarına yanıt verirken, oyun ve yayıncılık aksesuarları konusunda yeni gelişmeleri kampanyalarla kolayca sahip olabiliyor. Los Angeles Venice Beach'ten Şanghay'a kadar eş zamanlı yankı bulan Logi PLAY 2026, sadece yeni donanımların sergilendiği teknik bir vitrin olmaktan öte, oyun ve yayıncılık ekosistemindeki fiziksel sınırların nasıl eridiğini kanıtlayan bütünsel bir deneyim alanına dönüştü. Tanıtılan 15 yeni nesil ürün, oyuncuları ve içerik üreticilerini ekranın karşısında komut veren birer kullanıcı olmaktan çıkarıp, aksiyonun organik bir parçası haline getiriyor.

PROFESYONEL OYUN TUTKUSU

PRO serisinin yenilenen ekosistemine adım attığınızda, hız ve hassasiyet kavramlarının fiziksel bir karşılık bulduğunu hissediyorsunuz. Geleneksel mikro anahtarların yerini alan yeni nesil HITS sensör teknolojisiyle donatılmış PRO X3 SUPERSTRIKE fareyi elinize aldığınız an, cihazın adeta zihninizdeki hamleyi siz henüz tıklamadan ekrana aktaracak kadar keskin bir tepkimeye sahip olduğunu fark ediyorsunuz. Buna, manyetik anahtarları ve entegre OLED ekranıyla PRO X2 RAPID klavyenin sağladığı dokunsal tatmin eklendiğinde, masanın üzerindeki donanım bir kontrolcüden çok dijital bir uzvu andırıyor. Dış dünyayı tamamen sessizleştiren 70 saat pil ömürlü PRO X3 LIGHTSPEED kulaklık ve 6 milimetrelik Slimflex köpük tabanıyla serinin ilk espor mousepad'i PRO X Control, bu yoğun odaklanma halini pürüzsüz bir akışa çeviriyor.

YAYINCILARA MİKROFON VE YENİ FARE

Deneyimin en çarpıcı kırılma noktalarından biri ise yarış simülasyonu tarafında yaşanıyor. McLaren Racing'in ikonik Papaya Turuncusu detaylarına sahip modüler RS50 direksiyon setinin başına geçip gaza dokunduğunuzda, işin rengi tamamen değişiyor. TRUEFORCE geri bildirim teknolojisiyle senkronize çalışan 8 Nm gücündeki doğrudan tahrikli (direct-drive) motor, pistteki asfaltın her bir pürüzünü doğrudan ellerinize aktarıyor. Mekanik aşınmayı ortadan kaldıran Hall-effect sensörlü RS Pedals SE ile frenleme yaparken sadece bir oyun oynamıyor, bir yarış aracının kokpitinde milisaniyelerle yarışıyorsunuz.

Bugünün dijital dünyasında oyun tutkusu sadece yaşamakla değil, aynı zamanda o anı kitlelerle en saf haliyle paylaşmakla anlam buluyor. Baştan aşağı yeniden tasarlanan stüdyo kalitesindeki Yeti 2 mikrofon ve oyun içi kritik anları otomatik olarak yayına hazır videolara dönüştüren G HUB Replay yazılımı, içerik üreticileri için yayın anındaki tüm teknik pürüzleri görünmez kılıyor. Hem mekanik hem de analog tuşları bir arada sunan devrimsel çift değişimli G512 X klavye ve basit bir yazılım güncellemesiyle devasa HERO 44K sensörüne terfi eden G502 X PLUS fare, performansın sınırlarını yeniden çiziyor. Logi PLAY 2026 vitrini, doğru donanımla buluştuğunda oyun ve yayın tutkusunun gerçekten de hiçbir sınır tanımadığını yaşatarak gösteriyor.