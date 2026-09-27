Ezberleri bozan adam

Adı Benjamin Hammond Haggerty; Seattle'da büyüdü. Ona müzik endüstrisinin kapısını açacak bir ailesi yoktu. Rap müziğe gönlünü vermişti. Kayıt ekipmanına ihtiyacı olduğu için fast food zincirinde çalıştı. Yıllar sonra o günleri anlatırken kasadan para aldığını gizlemedi. Bunu 'fırlama gençlik' hatırasına dönüştürmedi: "Bunların hiçbiriyle gurur duymuyorum!"

Mobilya işleriyle uğraşan babasının eve getirdiği ses yalıtımına uygun küçük kabinde başladı her şey... Gece geç saatlere kadar kayıt yapıyor, üç saatlik uykuyla okula gidiyordu. Kendi CD kapaklarını ve el ilanlarını tasarlıyordu. Henüz bir yıldız olmadan yalnız müziğini değil, kendi küçük markasını da kendi elleriyle inşa etmeye başlamıştı.

İLK KADEHTE DURAMADI!

Aynı yılların karanlık bir tarafı da vardı. Alkolle ilişkisi 14 yaşında başladı. Ailesinin içki dolabından votka aldı; kendi anlatımına göre bir gece 12 kadeh içti. Sonraki yıllarda alkol ve madde kullanımı ağırlaştı. Madde etkisindeyken üretken olamadığını, gerçeği göremediğini ve hayatının dağıldığını açıkça anlattı. Yirmili yaşlarında depresyon ve bağımlılık ağırlaştığında babası ona basit bir soru sordu: "Mutlu musun?"

Macklemore yıllar sonra bu hatırayı babasına duyduğu şükranla anlattı. İlk anda kendisine bile yalan söylediğini, fakat gerçek cevabın kesin biçimde "Hayır" olduğunu biliyordu. Babası tedavi masraflarını karşılamayı teklif etti. Önce reddetti, ardından kabul ederek 2008'de rehabilitasyona girdi. Tedavide bağımlılığın ahlaki bir kusur değil, bir hastalık olduğunu öğrendiğini yazdı.

HER ŞEYİ KENDİSİ BAŞARDI

Müzikteki yükselişi klasik 'plak şirketi keşfetti ve yıldız yaptı' hikâyesine benzemiyor. Yapımcı müzisyen Ryan Lewis ile yolları internet çağının ilk büyük müzik platformlarından MySpace döneminde kesişti. Küçük salonlar, turneler, internet ve doğrudan dinleyiciyle kurdukları bağ sayesinde kendi kitlelerini oluşturdular. Turneden kazandıkları parayla albümlerini yaptılar.

2012'de Thrift Shop şarkısı yayımlandı. Macklemore daha sonra binlerce şarkı yazdığını, dünyayı ele geçirecek parçanın bu olacağını asla düşünmediğini söyledi. Şarkı YouTube'da büyüdü. Ancak ABD'de ana akım kitleye ulaşmanın yolu radyoydu. Macklemore ve Ryan Lewis büyük bir plak şirketine imza atmak yerine bağımsız dağıtım kanallarını kullandı. Thrift Shop sonunda ABD Billboard Hot 100 listesinin 1 numarasına çıktı ve 6 hafta zirvede kaldı. Ardından Can't Hold Us da 1 numara oldu.

BABALIK, HAYATTAKİ EN BÜYÜK BAŞARIM

Uzun yıllar birlikte olduğu Tricia Davis ile 2015'te evlendi. Kızları Sloane, Colette ve oğlu Hugo dünyaya geldi. Muhteşem kariyer ve servetine rağmen ona göre baba olmak hayattaki en büyük başarısı... Bağımlılıktan uzaklaşmasındaki en güçlü motivasyonun ailesi olduğunu söylüyor. İyileşme terapilerine büyük kızıyla gittiğini, ondan güç aldığını belirtiyor. Macklemore'un hikayesi, onun Filistin konusundaki hassasiyetinin de temelini oluşturuyor.

GAZZE'DE SOYKIRIM YAŞANIYOR

Macklemore Filistinli değildi ama 7 Ekim 2023 tarihinde yaşananlar onu derinden etkiledi. Tek taraflı anlatıların ezberinden uzak durarak konuyu araştırdı. 19 Ekim 2023'te sosyal medyasından yaptığı açıklamada Filistinlilerin topluca cezalandırılmasına karşı çıktı. Washington'daki Filistin yanlısı gösteriye katıldığında mikrofonu eline alarak 'Bu bir soykırım' dedi. Bu tavır geçici bir çıkış olarak kalmadı. 2024'te Hind's Hall ve Hind's Hall 2 şarkılarının tüm gelirlerini Filistin'e yönlendirdi. Bu destek kısa sürede 500 bin doları aştı. Artık dünyanın neresinde konser verirse versin, elinde Filistin bayrağı, dilinde "Free Palestine" sloganı vardı.

Macklemore, Ed Sheeran'ın ABD turnesine konuk sanatçı olarak katıldı. New Jersey'deki MetLife Stadı'nda on binlerce kişiye Filistin'de yaşanan vahşetin görüntülerini izletti. Çılgına dönen İsrail yanlısı lobiler, Macklemore'un Ed Sheeran'ın ABD turnesinden çıkarılması için çağrılar başlattı.

BİR MİLYON DOLARDAN VAZGEÇTİ

En sert çıkış New England Patriots'ın ve Gillette Stadyumu'nun sahibi Robert Kraft'tan geldi. Macklemore'u kendi stadyumunda istemediğini açıkladı. 14 Eylül'de Macklemore, turneden çıkarıldı. Rapçi kendisini mağdur ilan etmek yerine dik bir duruş sergiledi: "Benim ve Sheeran'ın paramız, dönebilecek evlerimiz ve ailelerimiz var. Asıl mağdur olan Gazzelerin başlarını sokacak bir evleri kalmadı!" O bu sözleri söylerken, Gazze'de yıkılmış evlerin duvarlarına resimleri çiziliyordu. Macklemore turnedeki konserlerindeki 1 milyon dolarlık kazancın tamamını Filistinlilere bağışladı.

STATLARA KİMLER İSTEMEDİ?

Turne krizinde öne çıkan ve Macklemore'a kapılarını kapatan dördü NFL patronuydu. Yani Amerikan futbol kulüplerinin büyük patronları... Hepsinin ortak bir özelliği vardı.

Robert Kraft: Amerikalı bir Yahudi iş adamı... İsrail yanlısı ve Yahudi kuruluşlarına verdiği destek biliniyor. Gillette Stadium'ın sahibi olan Kraft, Macklemore'u kendi stadyumunda istemediğini bizzat açıkladı.

David Tepper: Amerikalı bir milyarder ve Yahudi bir ailede büyüdü; Carolina Panthers'ın sahibi. İsrail'e yönelik bağışlar yapıyor.

Arthur Blank: New York doğumlu, Yahudi bir aileden geliyor; Atlanta Falcons'ın sahibi.

Jeffrey Lurie: Boston doğumlu, Yahudi bir aileden geliyor; Philadelphia Eagles'ın sahibi.

İKİ DOSTUN ARASI AÇILDI

Macklemore ile Ed Sheeran'ın yakın arkadaşlığı konu Filistin olunca sarsıldı. Sheeran başlangıçta kararın organizatörler ve stadyum yönetimleri tarafından alındığını açıklasa da Macklemore, 15 yıllık dostunun pasif kalışından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Kriz büyüdü. Billie Eilish'in Grammy ödüllü prodüktör ağabeyi FINNEAS, Danimarkalı grup Lukas Graham ve İrlandalı şarkıcı Aaron Rowe da Macklemore'un çıkarılmasını protesto ederek turneden çekildi. Ardından Ed Sheeran Gazze'deki durumu 'savunulamaz' olarak nitelendirmek zorunda kaldı.

TEK BAŞINA İSRAİL'E BEDEL

Siyonist lobilerin Macklemore'dan neden bu kadar çekindiğini anlamak için onun dijital dünyadaki gücüne bakmak yeterli. Nüfusu 10 milyon olan İsrail'in uyguladığı soykırım politikalarını 30 milyondan fazla takipçisine direkt ulaştıran bir isim o...

Instagram: 8.9 milyon

Facebook: 6.1 milyon

TikTok: 3.7 milyon

X (Twitter): 2 milyon

YouTube: 10 milyon abone