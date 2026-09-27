Uyuşturucu ünlü süper modeli yıktı

Uyuşturucu bağımlılığı, panik ataklar ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele eden Presley Gerber, kısa süre önce bir rehabilitasyon merkezinde 27 yaşında hayatını kaybetti. Amerikan basınıyla konuşan kaynaklar Gerber'in uyuşturucu doz aşımı nedeniyle ölmüş olabileceği iddiasının araştırıldığını açıkladı. 27 yaşındaki genç, ölümünden sadece 12 saat önce rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Gerber, 90'lı yılların süper modeli Cindy Crawford ve iş adamı Rande Gerber'ın oğluydu. Kız kardeşi de son dönemin en popüler mankenleri arasında gösterilen Kaia Gerber'di. Bu trajik olay herkesi şoke ederken gözler doğal olarak 'teselli edilmesi imkansız' Cindy Crawford'a döndü.

ÇOCUKLARI DA KENDİ GİBİ MANKEN OLDU

1966 doğumlu yani 60 yaşındaki Crawford, mankenler dünyasının en zengin isimlerinden biri olarak tanınıyor. Kişisel serveti milyon dolarlar olan Crawford, Northwestern Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'ndeki eğitimini modellik kariyerinin hızlanması üzerine yarıda bıraktı. Eğitimini bıraktıktan sonra 16 yaşında başladığı fotomodelliğe hız verdi ve Chicago'da fotoğrafçı Victor Skrebneski ile çalışmaya başladı. 1986 yılında Manhattan'a yerleşti. 1989 ile 1995 yılları arasında MTV'nin House of Style programında hosteslik yaptı. 1995 yılında ilk sinema filmi Fair Game'de William Baldwin ile birlikte başrolü paylaştı. Aranılan bir oyuncu ve manken olan Crawford 1980'ler ve 1990'lar boyunca tüm dünyada tanındı. İlk evliliğini Hollywood'un en ünlü isimlerinden biri olan aktör Richard Gere ile yapan ve yıldız isimle 1991-1995 arasında evli kalan Crawford, 1998 yılında iş insanı Rande Gerber ile evlendi. Kendisi gibi mankenlik kökenli olan Gerber ile gerçek bir güçlü çift profili oluşturdu. Çift, arka arkaya iki de çocuk sahibi oldu. Presley Walker ve Kaia Jordan... Çift, magazin dünyasının içinde, popüler ve kendileri gibi kusursuz olan çocuklarını da mankenlik dünyasının içine dahil etti. Kaia çiftin hayal ettiği bir şekilde son derece şöhretli bir manken olmayı başardı. Lewis Pulman ile de güzel bir ilişki yaşayan Kaia, annesinin izinde aynı derecede başarılı bir grafiğe sahip oldu. Şöhreti de popülariteyi de çok başarılı bir şekilde yönetmeyi başardı. Süper model kavramının beynimize kazınmasını sağlayan isimlerden biri olan Crawford'un en büyük sınavıysa oğlu Presley oldu.

BİRBİRİNE BAĞLI BİR AİLEDE DÜNYAYA GELDİ

Crawford tam olarak bir peri masalı yaşayan ünlü isimlerden biri oldu. Birbirine bağlı bir ailede dünyaya geldi. Üç kız kardeş gayet iyi anlaşıyorlardı. Lise ikinci sınıfındayken, yerel bir giyim mağazasından mankenlik işiyle ilgili bir telefon aldı, ancak bunun iki sınıf arkadaşının yaptığı bir şaka olduğunu anladı. Bu küçük şakanın ardından hemen bir sonraki yıl Crawford modellik çekimleri için bir başka mağaza tarafından işe alındı. Bu küçük iş onun hayatının tamamen değişmesi için yetti. Fotoğraf ve aldığı olumlu geri bildirimler onu modellik yapmaya ikna etmek için yeterliydi. Hemen küçük bir ajansa kaydoldu. Ancak kısa süre sonra bu ajans, dünyanın en ünlü mankenlik ajanslarından biri olan Elite Model Management'a satıldı. 1983'te 17 yaşında bu şirketin düzenlediği Elite's Look of the Year isimli yarışmasına katıldı ve ulusal finallere kaldı. Böylece çok da planlayarak ve devasa hayaller kurarak adım atmadığı modellik dünyasına beklediğinden çok daha hızlı bir giriş yapmış oldu. Tam bu sıralarda liseyi bitirdi ve üniversitede mühendislik eğitimi almaya da hak kazandı. Ancak mankenlik dünyasında başarısı gün geçtikçe artıyordu. Mankenlik kariyerine odaklanmak için üniversite kariyerini askıda bırakma kararı aldı. Sonrası mı? Moda dünyasının en ünlü markaları için podyuma çıktı, özel çekimlerinde poz verdi. Başarısı o kadar iddialıydı ki oyunculuk dünyasına adım attı. Gerber ile evliliğe adım attı. 2000'lerin başında iş hayatına adapte olmak için mankenlik kariyerini sona erdirdiğini açıkladı. 1999 yılında dünyaya gelen oğlu, bu karardaki en büyük etkenlerden biriydi.

OĞLUNUN BAĞIMLILIĞI YILLARDIR GÜNDEMDEYDİ

Presley Gerber, 2019 yılında uyuşturucu ve alkol etkisi altında araba kullanırken tutuklandığında magazin dünyası konuyu günlerce sayfalarına taşımıştı. Gerber hemen tedaviye alındı. Ancak ağır depresyonla karşı karşıya olduğu için tedaviler başarıya ulaşmıyordu. 2023'te Gerber, katıldığı bir podcast'te ruh sağlığıyla ilgili yaşadıklarını samimiyetle anlattı. Depresyon ve ilgili sorunlarla mücadele ettiğini söyledi ve "Çok zor bir durum. Bir yandan benimle aynı durumda olanlara yardım etmek istiyorum. Bu öyle bir his ki ister bir kişiye ister yüz kişiye yardımcı olayım benim hissim aynı olacak. Sadece bu konuda çalışmak beni motive ediyor" diye konuştu. Ardından yaşadığı psikolojik sorunları katıldığı programlarda sıklıkla anlatmaya başladı.

EŞİYLE 400 MİLYON DOLARLIK BİR SERVETE SAHİP

Eşiyle çok başarılı iş yatırımları yapan Crawford, kısa sürede 400 yüz milyon dolarlık bir servete sahip oldu. Şov dünyasının en samimi ve gerçek evliliklerinden birine imza atan ve bu evliliğini iki çocukla taçlandıran Crawford, çocuklarının da başarılı bir şekilde modellik kariyerinde yer almasının ardından 60 yaşında gerçek bir peri masalının içindeydi. Birçoğumuzun tahmin edeceği üzere bundan sonra çocuklarının kariyerlerinde başarılı olması, evlilikleri, sağlıklı bir şekilde yaş almak ve yatırımlarını doğru bir şekilde yönetmeyi sürdürmek hayatının amacıydı. Ve oğlunun uyuşturucu bağımlılığı bir anda hayatını keskin bir şekilde ikiye ayırdı.

RICHARD GERE'LE EVLİLİĞİ POPÜLARİTESİNİ ARTIRDI

Popülaritesinin en yüksek olduğu dönemde o dönemin en ünlü ismi Richard Gere ile ilişki yaşamaya başladı. Tahmin edeceğiniz üzere bu durum onun şöhretine şöhret katılmasını sağladı. Çift dört yıllık bir evliliğe adım attığında Crawford da podyumların en çok aranılan ve kazanan mankenlerinden biri olmuştu. İlişkileri sona erse de Crawford'in popülaritesinden bir şey kaybolmadı.