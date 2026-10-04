Savaşçı ‘pop prensesi’

Avustralya'nın yetiştirdiği en ünlü isimlerden biri hiç kuşkusuz Kylie Minogue. Geçtiğimiz günlerde Australian Football League (Avustralya Futbol Ligi) finalleri için sahneye çıkan 58 yaşındaki Minogue; fiziği, performansı ve sahne şovuyla yine kendisinden söz ettirdi. Sahnede onun dünyanın en ünlü şarkıcıları arasına yerleştiren Can't Get You Out of My Head şarkısının 25'inci yılını kutlayan, kostümleri için Dolce&Gabbana'yı tercih eden 100 bin kişilik bir kalabalığa 1994 tarihinde yayınlanan Confide In Me şarkısının söyleyen Minogue hiç olmadığı kadar iyi görünüyordu. Müzik efsaneleri arasında yer alan Fever'ın 25'inci yıl dönümü için 27 Kasım'da piyasaya özel bir albüm çıkaracak olan Minogue, o albüme özel bir koleksiyon da hazırladı.

120 MİLYON DOLARLIK SERVET

Kısa süre önce Harry Styles ile gelecek yıl Los Angeles'ta sahneye çıkacağını duyuran Minogue, ağustos ayı boyunca önce Nick Cave'in İngiltere'deki dev konserine katıldı. Ardından Hollanda'da Madonna'nın Club Confessions performansında ünlü şarkıcı ile aynı sahneyi paylaştı. Özel bir platformda yayınlanan Kylie isimli belgeseli izlenme rekorları kıran Minogue 60'ına merdiven dayamış kısa süre önce kendisine ikinci kez kanser teşhisi konulmuş bir kadın olmaktan çok uzak fiziğe, güzelliğe ve aura'ya sahip. Minogue 2005 yılında henüz 36 yaşındayken ve kariyeri zirve noktasında olduğu bir dönemde karşı karşıya kaldığı ilk kanser teşhisinden bu yana ne kadar güçlü bir savaşçı olduğunu ispat etmiş bir isim. 120 milyon dolarlık kişisel serveti, 30'larındakinden ayırt edilemeyecek güzelliği, fiziği, sesi ve performansıyla hepimize örnek olacak bir isim.

MODA DÜNYASI ONU SEVİYOR

Kylie Minogue, moda dünyasının en sevdiği isimlerden biri. Kusursuz fiziğiyle 2000'li yıllardan bu yana modaevlerinin en çok çalıştığı isimlerden biri. Minogue geçtiğimiz günlerde JW Anderson'ın 2026 sonbahar-kış kampanyasında başrol oynuyor. Minogue bu yılın başında da Chanel'in çok konuşulan bir reklamında yer almıştı. Reklamda birebir Minogue'un 2002 yılında yayınlanan Come Into My World şarkısının klibi yeniden canlandırıldı. Chanel 25 çanta kampanyasının başrolünde Margot Robbie olsa da Minogue da klip için kamera karşısına geçti. Reklam filmi için 25 yıl önce orijinal klibi çeken Fransız yönetmen Michel Gondry de yeniden yönetmen koltuğuna oturdu.

ÖZEL HAYATINDA MUTLULUĞU YAKALAYAMADI

30'larının ortasında kanser teşhisi konulmuş ve geçirdiği tedavilerle yaşadığı sağlık süreçleri nedeniyle anne olamayan Minogue, özel hayatında mutluluğu yakalayamadı diyebiliriz. Aktör Jason Donovan ve her ikisi de Avustralya pembe dizisi Neighbours'da oyuncuyken çıkmaya başlayan üç yıl boyunca tüm dünyanın takip ettiği bir ilişki yaşayan Minogue, daha sonra şarkıcı Michael Hutchence ile bir beraberlik yaşadı. Minogue daha sonra Fransız aktör Olivier Martinez ile bir ilişki yaşadı ve bu ilişki 2007'de sona erdi. 2008'den 2013'e kadar İspanyol model Andrés Velencoso ile bir ilişki içindeydi. Ayrıca 2017'ye kadar İngiliz aktör Joshua Sasse ile nişanlıydı. Ardından 2018'den 2023'e kadar GQ Yöneticisi Paul Solomons ile beş yıllık bir ilişki yaşadı.

MÜZİK KARİYERİNE 80'LERDE BAŞLADI

Melbourne'de doğup büyüyen Minogue, ilk olarak Avustralya pembe dizisi Neighbours'da (1986–1988) Charlene Mitchell rolüyle tanındı . Müzik kariyerine 1980'lerin sonlarında başladı ve PWL altında dört dans-pop stüdyo albümü yayınladı. 1990'ların başlarında Minogue, Avustralya ve İngiltere'de birçok hit single'a imza attı. Müziği üzerinde daha fazla yaratıcı kontrol sahibi olan Minogue, 1993'te yeni bir yapım şirketiyle anlaştı ve arka arkaya Kylie Minogue (1994) ve Impossible Princess (1997) albümlerini yayınladı. Minogue 1999'da müzik şirketini değiştirip Spinning Around ve On a Night Like This gibi bir numaralı hitleri içeren Light Years (2000) albümüyle ana akım dans odaklı müziğe geri döndü. Ardından gelen Fever (2001) albümü, Minogue için uluslararası bir atılım oldu ve bugüne kadarki en çok satan albümü haline geldi. 2017'de BMG ile anlaşan sanatçı, Avustralya ve İngiltere'de birçok bir numaralı albüme imza attı: Golden (2018), Step Back in Time: The Definitive Collection (2019), Disco (2020), Tension (2023) ve Tension II (2024). İngiltere listelerinde dört on yılda bir numaralı single'ı olan tek kadın sanatçı ve beş ardışık on yılda liste başı albümlere ulaşan ilk kadın sanatçı oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör