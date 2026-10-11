AKM’de engelleri aşan “Erişilebilir Tiyatro” yeni sezonda da perdelerini açıyor

Türk Telekom'un AKM ve İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle yürüttüğü proje 4. sezonuna başlıyor; sezon açılışı 9 Ekim'de "Ebedi Barış" oyunuyla yapılacak.

Türk Telekom'un Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirdiği "Erişilebilir Tiyatro" projesi, dördüncü sezonuna başlıyor. Görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmayı amaçlayan proje, sezon açılışını 9 Ekim'de "Ebedi Barış" oyunuyla yapacak. Şermin Yaşar'ın kaleme aldığı çocuk oyunu "Oh Ne Ala Memleket" ise 11 Ekim'de seyircilerle buluşacak.

2024 yılından bu yana sürdürülen ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını "Türkiye'ye Değer" anlayışıyla yürüten Türk Telekom'un projesi, canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla erişilebilir bir tiyatro deneyimi sunuyor. Proje kapsamında bugüne kadar binden fazla görme ve işitme engelli seyirci tiyatro ile buluşturuldu. Yeni sezonda ise daha fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.

ERİŞİLEBİLİR KÜLTÜR SANAT

Projeye ilişkin açıklama yapan Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, teknolojiyi insan ve toplumsal fayda odağında kullanırken kültür ve sanatın birleştirici gücünü toplumun her kesimiyle buluşturmayı önemsediklerini söyledi. Sancaktaroğlu, şunları kaydetti: "Teknolojinin sunduğu imkânlarla kültür ve sanat deneyiminin herkes için erişilebilir olmasına katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Büyük ilgi gören ve çocuklardan yetişkinlere farklı yaş gruplarına hitap eden 'Erişilebilir Tiyatro' projemiz, bu sezon da AKM'de izleyicilerle buluşuyor. Toplumun farklı kesimlerine dokunan, kültür ve sanatın birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştıran ve kalıcı değer yaratan çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Herkes için erişilebilir bir yaşam hedefi doğrultusunda, sosyal sorumluluk çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."