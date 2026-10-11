Çok eleştirilen bir kağıt bebek

Moda haftaları sona erdi. Ve hala moda haftalarından arda kalanlar gündemimizde. Hangi markalar koleksiyonlarını sergiledi, kreatif direktörlerin çalışmaları beğenildi mi, defileye kimler geldi, podyumda kimler yürüdü? Farklı şehirlerde farklı markalar için podyumda çıkan ve yürüyen isimlerden biri çok ama çok konuşuldu. Kimisi güzelliğinden, fiziğinden övgüyle bahsetti, kimisi gerçek bir mankenle alakası olmadığını, ailesinin ünü sayesinde podyuma çıktığını ve gerçek mankenlerin işine göz koyduğunu söyledi. İşin ilginç tarafı bu isim podyuma ilk çıktığı günden bu yana benzer konularda eleştiriliyor. Ve o yine de bildiği yoldan yürümeyi sürdürüyor. Kimden bahsettiğimizi eminim hepiniz tahmin etmişsinizdir. Jelena Noura Hadid veya bilinen adıyla Gigi Hadid...

KARİYERİNE ÇOCUK MANKEN OLARAK BAŞLADI

Hadid, 1995 doğumlu yani 30'larına adım atmış bir isim. Hollanda ve Filistin asıllı Amerikalı manken ve televizyon kişiliğidir. Yine podyumdaki yürüyüşüyle konuşulsa da 2016 yılında İngiliz Moda Konseyi tarafından Yılın Uluslararası Modeli seçildi. 1.80 boyunda. Hollandalı ünlü bir mankenle, Filistinli zengin bir iş adamının kızı.

Los Angeles'ta doğan Hadid, kariyerine çocuk manken olarak başladı. 2011 yılında IMG Models ajansının çatısı altında profesyonel bir şekilde çalışmaya başladı. 2014'te New York Moda Haftası'nda ilk kez podyuma çıktı. Aynı yıl ünlü tasarımcı Tom Ford'un çekimlerinde yer aldı. Bu onun bir manken olarak daha ciddi bir noktada yer almasını sağladı. Hadid, birçok üst düzey moda kampanyasında ve dergi çekiminde yer aldı ve 2015 yılında bir kozmetik markasının reklam yüzü oldu. Tüm bu hızlı yükselişe rağmen podyumlara yakışmadığı ifade edilen sayısız makale yazıldı hakkında. 18 yaşında moda haftasıyla başlayan şöhretiyle, sayısız markanın yüzü oldu. Sayısız defilede boy gösterdi. 1.80 boyunda, 34-32 beden aralığında...

Sarışın, mavi gözlü yani fiziksel olarak ne iş yaparsa yapsın dikkat çekeceklerden biri Gigi Hadid. 2000'li yılların en önemli genç popüler figürlerinden biri oldu. Sayısız kez moda dergilerine kapak oldu. Bu süre zarfında popüler dünyanın en çok konuşulan isimleriyle ilişki yaşadı. Müzik kliplerinde rol aldı hatta yönetti. Ve yine tüm bunlar olurken 2023 yılında Bradley Cooper'la sevgili oldu. Sevgilisinin de sahip olduğu popülariteye rağmen ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı başardılar.

KENDİ MARKASINI KURDU

Gigi Hadid annesinin bir manken olmasının da etkisiyle moda dünyasına hep yakındı. Ancak onun manken, model, marka işbirliği ve marka yüzü olarak devam eden süreci şu an bambaşka bir yöne kaymış durumda. Moda dünyasının içinde aktif rol alan birçok kadın gibi daha sade ve spor bir giyim tarzının benimseyen ve Avrupai bir giyim tarzına sahip olan Hadid, kısa süre öncesessiz sedasız bir şekilde Guest in Residence isimli bir marka kurdu. Kaşmir ürünler üreterek kısa sürede popüler ve başarılı bir marka yaratmayı başardı. Genç yaşta atıldığı çalışma hayatında kişisel serveti yaklaşık 30 milyon dolara kadar çıktı.

BİR KIZI VAR

Hadid'in ismi çok uzun süre çok ünlü bir şarkıcıyla anıldı. 2015 yılının sonlarında İngiliz şarkıcı Zayn Malik ile çıkmaya başladı. Malik'in Pillowtalk klibinde yer aldı. Ve tahmin edersiniz ki popülaritesinin zirvesindeki Hadid ve Malik aşkı büyük bir ilgi gördü. Magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Çift 2017'de Amerikan Vogue dergisinin kapağında yer aldı. Ve ilişkilerini de bu şekilde daha ciddi bir boyuta taşıdılar. Tüm popülaritelerine ve medyanın kendilerine gösterdiği ilgiye rağmen çiftin ilişkisi 2021 yılına kadar sürdü. 2020 yılında çiftin Khai ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Yani çocuk sahibi olmalarından bir yıl sonra çift ayrılık kararı aldı.

HEP ÇOK POPÜLER İSİMLERLE BERABER

Özel hayatında hep çok popüler isimlerle adı anıldı. 2013 yılında Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson'ın Surfboard şarkısının klibinde rol aldı. Ardından ikili bir ilişki yaşamaya başladı. 2015'te Simpson'ın Flower klibinde bir kez daha rol aldı. Ve o klipten kısa süre sonra ilişkileri sona erdi. Aynı yıl ABD'li şarkıcı Joe Jonas ile ilişki yaşamaya başladı. Jonas'ın piyasaya çıkardığı Cake by the Ocean şarkısının müzik videosunun ortak yönetmenliğini yaptı.