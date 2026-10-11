Okulda şiddete karşı dünya alarma geçti

Okullarda öğrenci ve öğretmenleri hedef alan şiddet küresel bir güvenlik sorununa dönüşürken, Türkiye de yeni eğitim döneminin ilk haftalarında Manisa, Osmaniye ve İstanbul'daki saldırılarla bu tehditle karşı karşıya kaldı. Dünyada ise ülkeler okul güvenliğini yalnızca saldırı sonrasında cezalandırma üzerine kurmuyor. Tehdidi okul kapısına ulaşmadan tespit eden, silah taşımayı başlı başına müdahale nedeni yapan ve riskli öğrenciyi takip eden sistemler geliştiriyor.

İngiltere ve Galler'de bıçak taşıyan çocuklara zorunlu kişiye özel müdahale planı uygulanırken, 250 okul bıçak suçlarının yoğun olduğu bölgelerde özel önleme programına alındı. Fransa'da okula bıçak veya başka bir silahla giren öğrenci için disiplin ve adli süreçler devreye sokulurken, giriş kontrolleri ve polis-jandarma iş birliği artırılıyor. Almanya'da okul, polis, savcılık ve çocuk-gençlik hizmetlerini aynı güvenlik ağı altında buluşturan kriz ve şiddet önleme ekipleri kullanılıyor. Hessen eyaletinde 2025-26 eğitim yılından itibaren tüm devlet okullarında bıçak ve tehlikeli cisim taşıma yasağı yürürlükte. İtalya ise 2026'da okullarda ve okul çevresinde, gerektiğinde habersiz şekilde metal dedektörlerle denetim yapılmasının önünü açtı. ABD'de tehdit değerlendirme ekipleri, anonim ihbar hatları, okul güvenlik görevlileri ve polis-okul koordinasyonu kuruldu. Japonya'da ise psikolojik danışmanlık, erken müdahale ve okul-aile-polis iş birliği öne çıkıyor.

Okulların yeni eğitim dönemine başlamasıyla birlikte Türkiye'de peş peşe yaşanan şiddet olayları, çocukların ve eğitimcilerin güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Ancak yaşananlar yalnızca Türkiye'ye özgü bir tablo değil. Dünyanın farklı ülkelerinde de bıçaklı saldırılardan silahlı eylemlere, tehditlerden okul içi şiddete kadar uzanan vakalar eğitim kurumlarını güvenlik politikalarının merkezine taşıyor. Bu nedenle ülkeler, saldırı gerçekleştikten sonra müdahale etmek yerine, tehlikeyi önceden belirlemeye ve saldırıya giden yolu kesmeye yönelik yeni yöntemler geliştiriyor. Peki ABD'den Avrupa'ya, Japonya'dan diğer gelişmiş ülkelere kadar okul şiddetine karşı hangi önlemler uygulanıyor, saldırganlara ve risk taşıyan öğrencilere nasıl müdahale ediliyor?

ORTAK GÜVENLİK POLİTİKASI

Fransa'da 2024-2025 eğitim yılında okullarda 1.000 öğrenci başına 14 ciddi olay bildirildi. Okula bıçak veya başka bir silahla giren öğrenci için disiplin kurulu zorunlu hale getirildi ve savcılığa bildirim yapılıyor. Polis tarafından okul çevrelerinde habersiz çanta aramaları yapılıyor. 2025'te binlerce denetimde yüzlerce bıçak ele geçirildi. Okul, polis, jandarma, adalet ve yerel yönetimler ortak güvenlik planları yürütüyor. Okullarda her yıl iki kez saldırı ve acil durum tatbikatı yapılması ve güvenlik planlarının güncel tutulması zorunlu. 2026'da ailelere karşı da daha güçlü tedbirler getirildi. Öğrencinin ailesinden bir kişinin okula yönelik davranışı güvenlik tehdidi oluşturursa çocuk başka bir okula nakledilebiliyor ve aile üyesinin okula erişimi geçici olarak engellenebiliyor.

ÇOCUĞUNUZUN KENDİNİ YALNIZ HİSSETMESİNE İZİN VERMEYİN

Çocuk ve Ergen Psikoloğu Serhat Çıkman konu hakkında SABAH Pazar'a özel açıklamalar yaptı. Çıkman'ın açıklamalarından önemli satır başları şunlar:

"Son yıllarda dünyanın farklı yerlerinde okullarda yaşanan saldırılar hepimizi aynı soruyla karşı karşıya bırakıyor: Bir çocuk nasıl bu noktaya geliyor? Bu sorunun tek bir cevabı yok. Okul saldırılarını yalnızca psikolojik durumlarla açıklamak doğru değil. Çünkü ruhsal sorun yaşayan insanların büyük çoğunluğu şiddete başvurmaz. Dünyanın bu konuda öğrendiği en önemli şeylerden biri şu: Sadece saldırı olduktan sonra önlem almak yetmez. Daha öncesi ve hatta annenin doğum öncesi ruhsal süreci de dahil bu duruma. Dünyanın çeşitli yerlerinde de meydana gelen bu durumlar her zaman ve her zaman toplumsal veya ebeveynsel bir anlayışla gerçekleşir."

ERKEN FARK ETMEK ÖNEMLİ

Güvenli okul; yalnızca kameraların, güvenlik görevlilerinin ve kilitli kapıların olduğu okul değildir. Öğrencinin kendisini değerli ve ait hissettiği, öğretmenin öğrencideki değişimleri fark ettiği, ailenin çocukla iletişim kurduğu ve psikolojik desteğin ulaşılabilir olduğu okul daha güvenlidir. Belki de okulları gerçekten güvenli hale getirmenin yolu sadece kapıları daha sıkı kilitlemek değil, çocukların kendilerini daha az yalnız hissetmelerini sağlamaktır. Çünkü bazen bir çocuğu koruyan en güçlü güvenlik sistemi, onu zamanında fark eden bir yetişkindir. Belki de onu gerçekte anlayan bir ebeveyn koruma olgusudur."

İHBAR SİSTEMLERİ VAR

ABD'de 2016-2025 arasında okul arazilerinde bin 900'ün üzerinde silahlı olay kayda geçti. Okullarda tehdit değerlendirme ekipleri kuruluyor; psikolog, rehber öğretmen, okul yöneticisi ve polis, saldırı ihtimalini önceden belirlemeye çalışıyor. Öğrencilerin silah, saldırı planı ve tehditleri anonim olarak bildirebilmesi için ihbar sistemleri kullanılıyor. Okullarda güvenlik görevlileri ve polis desteği artırılıyor, acil durum ve saldırı tatbikatları yapılıyor. Silahların çocukların erişimine açık bırakılmasını önlemeye yönelik güvenli saklama kuralları ve eyalet bazında yaptırımlar uygulanıyor. Ailelere otomatik hapis cezası yok; ancak çocuğun silaha erişmesine ihmalle izin verilmesi veya gözetim yükümlülüğünün ihlali halinde eyalet yasalarına göre anne-babaya cezai ya da hukuki sorumluluk yüklenebiliyor.

OKULLARA GÖRE ÖNLEM

İngiltere ve Galler'de son 10 yılda bıçak ve saldırı silahlarıyla ilgili adli vakaların yıllık toplamı 18 bin-22 bin bandında seyretti. 2026'da çocukların karıştığı bıçak taşıma vakalarına yönelik sistem sertleştirildi. Bıçak taşıdığı tespit edilen her çocuk, polis tarafından gençlik adalet birimlerine yönlendiriliyor ve kendisine zorunlu, kişiye özel müdahale planı hazırlanıyor. Plana uymayan veya yeniden risk oluşturan çocuk için daha ağır adli işlem başlatılabiliyor. Ülkedeki tüm okulların şiddet risk değerlendirmelerini gözden geçirmesi ve eksikleri gidermesi isteniyor. Okullar, polis, yerel yönetimler, sağlık ve gençlik hizmetleri risk altındaki çocukları birlikte takip ediyor. Bıçak suçunun yoğun olduğu bölgelerde 250 okul özel destek programına alınırken, bunların 50'sine daha yoğun ve kişiye özel destek veriliyor.

SORUMSUZ ANNE-BABAYA CEZA VAR

Almanya'da son iki yılda okullarda 94 binden fazla suç kaydedildi; bunların 7.243'ü şiddet suçu oldu. Okulların polisle birlikte hazırladığı acil durum ve saldırı planları uygulanıyor.

Şiddet riski taşıyan öğrenciler için okul psikologları, sosyal hizmet uzmanları ve polis birlikte müdahale ediyor. Tehdit ve saldırı belirtilerinin önceden belirlenmesi için kriz ekipleri devreye giriyor. Okullarda giriş güvenliği, alarm ve acil tahliye sistemleri kullanılıyor. Bazı eyaletlerde bıçak ve tehlikeli cisimlerin okulda bulundurulması doğrudan yasaklanıyor; Hessen'de bu yasak 2025-2026 eğitim yılından itibaren tüm devlet okullarında uygulanıyor. Almanya'da ceza sorumluluğu 14 yaşında başlıyor; 14-17 yaş grubuna çocuk ve gençlik ceza hukuku uygulanıyor. Çocuğun verdiği zararda ebeveynin gözetim yükümlülüğünü ihlal ettiği belirlenirse aileye tazminat sorumluluğu da doğabiliyor.

ERKEN TESPİT VE MÜDAHALE

Japonya'da okullarda şiddet vakaları son yıllarda rekor seviyelere çıkarken, sistem ağırlıklı olarak erken tespit ve müdahale üzerine kuruluyor. Öğretmenler, şiddet ve zorbalık belirtilerini erken tespit etmekle yükümlü. Okullarda psikolojik danışmanlar ve sosyal hizmet uzmanları riskli öğrencileri takip ediyor. Aile, okul ve gerektiğinde polis arasında bilgi paylaşımı yapılıyor. Ciddi şiddet olayları polise bildiriliyor ve mağdur öğrencinin güvenliği için koruyucu tedbirler uygulanıyor. Okullar, öğrencinin davranışındaki ani değişiklikleri ve tekrarlanan şiddet olaylarını izleyerek erken müdahale ediyor.

DEDEKTÖRLE ARAMA

İtalya'da okul güvenliği için 2026'da yeni tedbirler devreye alındı. Polis, okul yönetimi ve yerel makamlar arasında sürekli koordinasyon kuruluyor. Risk görülen okullarda girişlerde metal dedektörle kontrol yapılabilmesinin önü açıldı; kontroller gerektiğinde önceden duyurulmadan gerçekleştirilebiliyor. Okul çevrelerinde polis denetimleri artırılıyor ve silah veya tehlikeli cisim taşıyan öğrenciler hakkında adli süreç başlatılıyor. Şiddet olayları için okulların acil durum planları ve güvenlik protokolleri uygulanıyor. Çocuğun verdiği zararda gerekli gözetimi sağlamadığı belirlenen anne-baba, İtalyan hukukuna göre maddi tazminat sorumluluğuyla karşılaşabiliyor.