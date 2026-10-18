Işıltılı hayatın zor yüzü

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Catherine Zeta Jones. 1969 doğumlu oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı Today programında yeni polisiye dizisi Kill Jackie ve yoğun programı hakkında konuştu. Ancak o programın ardından en çok konuşulan şey oyuncuğu ve yeni projeleri değil dikkat çekici derecede zayıflamış olmasıydı. Her zaman fit bir görünüme sahip olan oyuncu tabiri caizse bir deri bir kemik kalmış durumdaydı. Zayıflığı o kadar çok konuşuldu ki bir yanda zayıflama ilaçlarıyla ilgili konular gündeme gelirken bir yandan da hasta olması ihtimali hakkında sosyal medyada sayısız yorum yer aldı.

FABRİKA SAHİBİ BİR BABANIN KIZI

Şu sıralar çok konuşulan Jones, Hollywood'daki kökeni en varlıklı kadın oyuncular arasında yer alıyor. Şeker fabrikası sahibi bir babanın ve terzi bir annenin kızı olarak varlıklı bir ailede dünyaya gelen Catherine Zeta Jones, dört yaşında dans dersleri almaya başladı. Hiperaktif bir çocuk olan Zeta Jones'un başka türlü enerjisinin düşeceğine ailesi inanmadı. Arka arkaya güzellik, yetenek, dans ve oyunculuk yarışmalarına katıldı. Ve hepsini kazandı. 15 yaşında oyunculuk kariyerini sürdürmek için Londra'ya taşınma kararı aldı. Girdiği tüm seçmelerde baş rol oyuncusu olarak seçildi.

Londra Kraliyet Operası'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıkmaya başladı. 18 yaşına bile basmadan kendi başına İngiltere'de yeteneğiyle oldukça iddialı bir noktaya geliyor. 1990 yılında ilk sinema filminde rol aldı. 1998 yılında yani 29 yaşında Zorro'nun Maskesi isimli filmde başrol oynadı. Ve film, inanılmaz bir gişe başarısı yakaladı. Bu başarının ardından Jones'a Hollywood'da olan ilgi de arttı. Yani kariyeri tam zirveye doğru tırmanmaya başladığı sırada Michael Douglas ile tanıştı. Kendisinden tam 33 yaş büyük olan Douglas ile evlenmesi onu Hollywood'da bambaşka bir noktaya çıkardı. Oyunculardan oluşan çok prestijli bir aileye gelin gitmesi popülaritesini artırdı tabii ki. Ancak kariyeri açısından, yakaladığı ivme yavaş yavaş düşüşe geçmeye başladı.

KARİYERİNİ İKİNCİ PLANA ATTI

Evlilik hayatı, çocuklarının doğumları derken Jones'un yeniden oyunculuğa yöneldiği dönem 2010'lar oldu. 40'lı yaşlarını tiyatro oyunlarında da rol alarak geçirmeyi tercih etti. 2012 yılında uzun bir aradan sonra yeniden bir sinema filminde rol aldı. O dönem eşine ileri seviye kanser teşhisi konulduğu, kendisinin de ağır depresyon ve çeşitli psikolojik rahatsızlıklarla baş etmeye çalıştığı döneme denk geliyor... Ve sonra kopuk kopuk ilerleyen oyunculuk kariyerini 2017 yılında bir dizi filmde yer almaya başlayarak yeniden canlandırmaya çalıştı. Arka arkaya çeşitli dizilerde roller aldı. Ancak 2021 yılında rol almaya başladığı Wednesday dizisi onun yeniden kaybettiği popülariteyi kazanmasını sağladı. Güzel, seksi ancak bunların da ötesinde yetenekli olan bir oyuncu olarak Jones, geri kazandığı popülariteyi koruyabilmek için şu sıralar delice bir çalışma temposu içinde.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Evliliğinden 2003 doğumlu bir kızı ve 2000 doğumlu bir oğlu bulunan Galler doğumlu Catherine Zeta Jones, 1998 yılından bu yana eşi Michael Douglas birlikte. Fransa'da düzenlenen bir film festivali sırasında tanışan ikili 1999 yılında nişanlandı. Douglas'ın boşanması tamamlanır tamamlanmaz da 2000 yılında evlendi. 1.5 milyon sterline mal olan düğün töreni, BBC tarafından yılın düğünü olarak adlandırıldı.

Medyanın içeriği alınmadığı düğün fotoğrafları karşılığında OK! dergisi çifte 1 milyon sterlin ödedi. 2000'li yılların başına damga vuran bu ilişki, oldukça zorlu dönemeçlerden de geçmedi değil. 2010 yılında Michael Douglas'a dil kanseri teşhisi konuldu. Ardından Catherine Zeta Jones'a 2012 yılında önce depresyon sonra da bipolar kişilik bozukluğu teşhisleri konuldu. Tüm bunlar çiftin zor günler geçirmesine sebep oldu. 2013 yılında çift ayrı yaşamaya başladı. Hatta karşılıklı boşanma davaları da açtılar. Ancak bir yıl sonra ikili, evliliklerini sürdürme kararı aldı. Yıllar boyunca pek de gözler önünde yer almayı tercih etmeyen çift, son birkaç aydır yeniden popülerliklerinin zirvesinde.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör