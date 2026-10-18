Kortların asi annesi

Tamaki, Japonya'nın Hokkaido bölgesinde yaşayan ailesine Haiti kökenli siyah bir erkekle birlikte olduğunu açıkladığında büyük tepkiyle karşılaştı. Babası bu ilişkiyi ailesi için utanç olarak görüyordu. Tamaki ise Leonard François'dan vazgeçmedi. Çift, Osaka kentine taşındı. Tamaki, ailesiyle yaklaşık on yıl boyunca neredeyse hiç görüşmedi. Önce Mari, ardından 1997'de Naomi dünyaya geldi. Ailesinin karşılaştığı ayrımcılık, Naomi'nin ilerleyen yıllarda kendi kimliği üzerinden yaşayacağı tartışmaların da habercisiydi. Naomi üç yaşındayken aile ABD'ye taşındı. Babası Leonard'ın hayali kızlarını tenis şampiyonu yapmaktı. Serena ve Venus Williams kardeşleri televizyonda izlemiş, babaları Richard Williams'ın hikâyesinden etkilenmişti. Tenis geçmişi olmamasına rağmen kızlarını çalıştırmaya başladı; kitaplardan ve maç kayıtlarından yararlandı. Aile Florida'ya taşındı. Naomi ile ablası Mari gündüzleri tenis oynuyor, eğitimlerini evde sürdürüyordu. Naomi'nin ilk hedefi dünya şampiyonluğu değil, kendisinden büyük ablasını yenmekti.

ZİRVENİN GÖRÜNMEYEN BEDELİ

Osaka'nın korttaki özgüveniyle kort dışındaki çekingenliği birbirine zıttı. Binlerce seyircinin önünde Serena'yı yenebilen genç kadın, basın toplantılarında konuşmakta zorlanıyordu. Kendisini içe dönük biri olarak tanımlıyordu. 2021 Fransa Açık'ta basın toplantılarına katılmayacağını açıklayınca 15 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Daha ağır yaptırımlar gündeme gelince turnuvadan çekildi. Ardından 2018 ABD Açık'tan beri uzun depresyon dönemleri yaşadığını açıkladı. Bazıları sporcuların medya yükümlülüklerini hatırlatırken bazıları Osaka'nın ruh sağlığını koruma hakkını savundu. Serena Williams da ona destek verdi. Zorlandığı tek konu şöhret değildi. Japon annesi ve Haitili babası nedeniyle kimliği sürekli tartışılıyordu. Japonya adına yarışmasına rağmen siyah tenli olması üzerinden Japonluğu sorgulanıyordu. Osaka, kendisini Japon, Haitili ve Amerikalı olarak gördüğünü, insanların onu tek bir kategoriye yerleştirmesinden rahatsız olduğunu anlatıyordu. 2020 ABD Açık'ta ırkçılık ve polis şiddetiyle bağlantılı olaylarda hayatını kaybeden siyah kişilerin isimlerini taşıyan maskelerle korta çıkması, toplumsal konulardaki tutumunun en görünür örneğiydi.

DOĞUMDAN 6 AY SONRA GALİBİYET

2021'de tenise ara veren Osaka, rekabetin baskısıyla baş etmekte zorlandığını saklamadı. Ancak sporu tamamen bırakmaya karar vermedi. Temmuz 2023'te kızı Shai'yi dünyaya getirdiğinde hayatında yeni bir dönem başladı. Anne olduktan yaklaşık altı ay sonra, 1 Ocak 2024'te Brisbane International turnuvasında kortlara döndü. Yaklaşık 15 aydır resmî maç oynamamıştı. İlk rakibi Alman Tamara Korpatsch'tı. Osaka, 6-3 ve 7-6'lık setlerle kazandı. Böylece annelik sonrası ilk maçını galibiyetle tamamladı. İkinci turda Karolina Pliskova'ya üç sette yenilerek elendi. Yine de dönüşünün ilk gününde kazanması, uzun aranın ardından önemli bir başlangıçtı. Eski seviyesine hemen ulaşamadı. 2025'te Saint-Malo'daki WTA 125 turnuvasını kazanarak annelik sonrası ilk kupasını kaldırdı. Aynı yıl Kanada Açık'ta finale, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi. Üst düzey rekabete dönebileceğini göstermişti. Ama artık hayatında tenis kadar annelik ve başka ilgi alanları da vardı. Bunların başında moda geliyordu.





ÇOCUKLUK KAHRAMANINI YENDİ

Serena onun için bir kahramandı. İlk WTA şampiyonluğunu 2018'de Indian Wells'te kazandı. Aynı yıl ABD Açık finalinde karşısında 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams vardı. Osaka, çocukluğundan beri hayran olduğu rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenerek Japonya'nın ilk Grand Slam tekler şampiyonu oldu. Ancak Serena'nın hakem Carlos Ramos'la tartışması ve aldığı cezalar finalin önüne geçti. Ödül töreninde tribünlerden yuhalamalar yükselirken Osaka ağlıyordu. Hayatının en büyük başarısını kazanmıştı ama tören beklediği gibi geçmemişti. Ardından 2019 Avustralya Açık, 2020 ABD Açık ve 2021 Avustralya Açık'ta da kupayı kaldırdı. Grand Slam şampiyonluğu sayısını dörde çıkardı. 2019'da dünya sıralamasının bir numarasına yükselen ilk Asyalı tenisçi oldu. Fakat başarı ağır bir psikolojik yük de getiriyordu.





KORTLARDA MODA GÖSTERİSİ

Osaka'nın kıyafetlere ilgisi yeni değildi. 2024 ABD Açık'ta büyük fiyonkları ve tül eteğiyle dikkat çeken bir tasarımla korta çıktı. 2026 Avustralya Açık'ta tasarımcı Robert Wun'la çalışarak denizanasından esinlenen bir görünüm tercih etti. Geniş kenarlı şapkası, tülü ve şemsiyesiyle korta çıkışı maç kadar konuşuldu. Tasarımın esin kaynakları arasında kızı Shai'yle paylaştığı bir çocuk kitabı da vardı. Aynı yıl Fransa Açık'ta siyah etekli bir görünümle korta geldi; maç kıyafetinde Eyfel Kulesi'nin gece ışıklarından esinlenen altın tonları kullandı. Wimbledon'da Japon kültürüne gönderme yapan kimono esintili bir tasarım tercih etti. Alman Laura Siegemund, Fransa Açık'ta korta çıkışın moda gösterisine dönüşmesini eleştirdi. ALLEN

IVERSON'DAN ESİNLENDİ

2026 ABD Açık'ta Osaka, ünlü stil danışmanı Law Roach'la çalıştı. Gazete kupürleri ve beyaz tül detayları taşıyan kıyafetiyle Arthur Ashe Stadı'na çıktı. Eski NBA yıldızı Allen Iverson'dan esinlendiğini, kıyafetlerle kendisini ifade etmekten hoşlandığını anlattı. Artık yalnızca spor markalarının reklam yüzü değil, tasarım sürecine katılan bir isimdi. Peki, moda tenisin önüne mi geçti? 2026 ABD Açık'ta ilk turda Anastasia Zakharova'yı iki tie-break setinde yenerek rekabetten kopmadığını gösterdi. Hem iyi oynamak hem de seyircilere yeni kıyafetler göstermek istediğini söyledi. Bir zamanlar yalnızca raketiyle tanınan Osaka, bugün kendisini farklı alanlarda da ifade ediyor. Dört Grand Slam kupası var; anne olarak yenisini kazanmak için kortlara çıkmaya devam ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör