Doğru zaman doğru insan

Karşımızda iki Akademi ödüllü bir kadın var. Sadece Oscar değil sayısız ödül kazanmış bir oyuncu. Oyunculuğa dokuz yaşında başlayan, 15 yaşında anne ve babasının boşanmasının ardından annesiyle birlikte kariyerini sürdürmek için Los Angeles'a taşınan bir kadın. Annesi bir daire kiralamak için yeterli parayı biriktirene kadar arabalarında yaşayan bir kadın. Tam da bu nedenle Hilary Swank, annesini, oyunculuk kariyerinin ve hayatının ilham kaynağı olarak nitelendiriyor her röportajında.

Kendisine ilk Oscar'ını kazandıran Boys Don't Cry (1999) filminden oyuncu olarak sadece üç bin dolar kazanan ve yılmadan devam ettiği kariyeri sayesinde şu an kişisel serveti 70 milyon dolar olan bir kadın. Ancak Swank, bir süredir kariyeri ya da başarılarıyla ilgili değil de annelik konusu nedeniyle basında yer alıyor. Kariyerine ağırlık verdiği için ilk iki evliliği sona eren Swank, 2018 yılında, 44 yaşındayken üçüncü evliliğini girişimci Philip Schneider ile yapıyor. Tam bir aile olabileceğine inandıktan sonra, hayatındaki erkeğe de güvenerek çocuk sahibi olmak istediğindeyse yaşı 48 oluyor Swank'in. 48 yaşında ikiz çocuklarını dünyaya getiren oyuncu, geçtiğimiz günlerde de üçüncü çocuklarına hamile olduğunu açıkladı. Ancak 52 yaşında mutlu bir evlilik içinde yeniden anne olmayı seçen Swank'in bu kararı bir anda şov dünyasının en çok konuşulan konularından biri oldu.

ERKEKLER TEPKİ ALMIYOR

Bizi hiç ilgilendirmeyen iki kişinin özel hayatı ve çocuk sahibi olma kararı hakkında oldukça iddialı yorumlar yapıldı birkaç gündür. Destekleyen yorumlar olduğu kadar üzücü bir şekilde negatif yorumlar da yapıldı. Birçok kişi, Swank'in çocuklarıyla ilgilenmek için bulunduğu yaşta enerjisinin olmayacağını ya da çocuklarını büyüyünceye kadar göremeyeceğine ifade etti. Oyuncu bu eleştirilere Drew Barrymore'un programında yanıt verdi. Swank, "Kadınlar geç yaşta çocuk sahibi oldukları için çok fazla tepki alıyor. Ama erkekler almıyor. Bu ilginç" sözleriyle duruma tepki gösterdi. Eşi de kendisi gibi milyoner olan Swank, "Hiç yaşamamış olmak yerine doğru insanla yaşamayı tercih ettim" derken sözlerini şöyle sürdürdü: "40'lı yaşlarda anne olmanın çeşitli avantajları var. Kariyerimi oturttuğum için çocuklarıma çok daha fazla odaklanabildim. Kişisel olarak eskiye nazaran çok daha sabırlı ve anlayışlı biriyim. Bu da ebeveynlik sürecime etki etti" diye konuştu.

ÇOCUKLUK YILLARINDA TRAVMA YAŞADI

83 yaşındaki Robert de Niro'nun en büyüğü 54 en küçüğü üç yaşında olan yedi çocuğunun bulunmasını garipsemeyen, 70'ini geçmiş bir erkeğin kız arkadaşından çocuk sahibi olmasını normal karşılayan toplumun 50'sindeki bir kadının çocuk sahibi olmasına bu kadar kırıcı ve sert tepki vermesi son derece üzücü değil mi sizce de? 50'sinde evlenen bir erkeğin çocuk sahibi olması son derece normal karşılanırken, "E tabii yeni evlendi eşi de çocuk ister" denilerek kabul görürken aynı yaştaki bir kadına bu kadar farklı bir şekilde yaklaşılıyor olması son derece üzücü. Üstelik genel olarak dünyada kadınların 40'larının ortasından sonra çocuk sahibi olması artık normal kabul edilirken ve kadınların kendilerinden en az 10 yaş küçük erkeklerle evlenmesi trend olmuş durumdayken. Swank verdiği röportajlarda negatif yorumlara kulaklarını tıkadığını ve hayatındaki olumlu ve güzel şeylere odaklandığını ifade edip, kariyer hikayesinin de benzer bir 'dışlanmayla' başladığını söylüyor. Swank, "Çocukluk yıllarımda kendimi o kadar çok dışlanmış olarak görüyordum ki... Özellikle okulda öğretmenlerin bile beni istemediğini hissediyordum. Arkadaşım yoktu. Ve çocukken bir kitap okuduğumda veya bir film izlediğimde ve bir karakterle özdeşleşebildiğimde kendimi 'ait' hissediyordum. Oyuncu olmam doğal bir şeydi çünkü diğer insanlar olmayı ya da en azından onları canlandırmayı çok istiyordum" diyerek bu hissini ifade ediyor.