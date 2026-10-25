Müzik dünyasının perde arkası roman oldu

Sahnede alkışlanan yıldızlar, milyonların ezbere bildiği şarkılar, göz kamaştıran şöhret ve büyük paralar... Peki müzik dünyasında ipler gerçekten kimin elinde? Mikrofonun önündeki sanatçıların mı, yoksa perde arkasında kararları verenlerin mi? Bir gecede yıldızlaşan isimlerin, yıllarca verdiği emeğe rağmen unutulup giden yeteneklerin kaderini kim belirliyor? Sabah ve Daily Sabah'taki müzik yazılarıyla tanınan Hakan Uç, yıllardır içinde bulunduğu sektörün görünmeyen yüzünü ilk romanı Müziğin Vaftiz Babaları ile anlatıyor. Sahi Kitap'tan çıkan kitabında şöhretin ardındaki güç mücadelelerini, çıkar ilişkilerini ve insan hikayelerini buluşturan Uç, müzik dünyasına farklı bir pencere açıyor. Romanını ve sektörün perde arkasını konuştuğumuz Uç, kitabıyla ilgili ilginç bir ayrıntıyı da paylaşıyor: "Birçok karaktere yakın dostlarımın isimlerini verdim. Bu roman hayal ürünüdür ama gerçek hayattan izler de taşıyor."

SAHNENİN DIŞINDA BAŞKA BİR DÜNYA VAR

- Müzik dünyasının içindesiniz. Sizi bu dünyanın perde arkasını bir romana taşımaya iten ne oldu?

- Müzik dünyasının görünen yüzüyle görünmeyen yüzü arasında büyük farklar var. İnsanlar sahnedeki sanatçıyı, konserleri, ödülleri ve başarıları görüyor. Ancak o noktaya gelene kadar neler yaşandığını çoğu zaman bilmiyor. Yıllardır bu sektörün içinde çalışan bir gazeteci olarak hep şunu düşündüm: Sahnenin arkasındaki dünya da en az sahnenin kendisi kadar ilginç. Ben de bu dünyayı bir haberin sınırları içinde değil, bir romanın özgürlüğüyle anlatmak istedim.

- Müziğin Vaftiz Babaları ismi iddialı. Kim bunlar?

- Romanın en önemli sorularından biri bu. Vaftiz babaları yalnızca kişilerden ibaret değil. Bazen parayı kontrol edenler, kararları verenler, bazen de kimin yükseleceğine kimin unutulacağına etki eden görünmez güçler. Herkes sahnedeki yıldızı tanır ama arkasındaki karar mekanizmasını pek az kişi bilir. Romanın adı, bu görünmeyen güce gönderme yapıyor.

SEKTÖRDEKİ ÇIKAR ÇATIŞMALARINI ANLATTIM

- Romanınız hayal ürünü mü, yoksa gerçek müzik dünyasından izler taşıyor mu?

- Müziğin Vaftiz Babaları bir roman. Ancak yıllarını müzik sektöründe geçirmiş bir gazetecinin yazdığı hikâyenin bu dünyadan tamamen bağımsız olması da mümkün değil. Burada önemli bir ayrım var: Romandaki karakterleri gerçek kişilerle eşleştirmek doğru olmaz. Ben gerçek insanları anlatmak yerine, müzik dünyasında karşılaşılabilecek ilişkileri, çatışmaları ve insan davranışlarını bir hikâyenin içinde ele aldım.

- Müzik dünyasında gerçekten sanatçılardan daha güçlü insanlar mı var?

- Elbette var. Bir sanatçı milyonlarca insan tarafından tanınabilir ama kariyeriyle ilgili bütün kararları tek başına vermiyor olabilir. Yapımcılar, menajerler, organizatörler, yatırımcılar ve büyük şirketler bu ekosistemin önemli parçaları. Burada asıl mesele kimin daha ünlü olduğu değil, kimin karar alma gücüne sahip olduğu. Şöhret her zaman güç anlamına gelmiyor.

- Ana karakter Cenk, okuyucuya ne anlatmak istiyor?

- Cenk üzerinden insanın kendi yolunu çizmeye çalışırken karşılaştığı güçlükleri anlatmak istedim. Müzik dünyası dışarıdan bakıldığında oldukça cazip görünebilir. Ancak bu dünyanın içinde kalabilmek, doğru kararlar verebilmek ve kendi kimliğini koruyabilmek kolay değil. Cenk'in hikâyesinde beni ilgilendiren temel mesele, insanın hedeflerine ulaşmaya çalışırken nelerle yüzleşmek zorunda kalabileceği.

- Sizce müzik sektöründe başarılı olmak için yetenek yeterli mi, yoksa doğru insanları tanımak mı gerekiyor?

- Yetenek çok önemli ama tek başına yeterli değil. Dünyada çok yetenekli olduğu hâlde hiçbir zaman geniş kitlelere ulaşamamış sanatçılar var. Diğer taraftan doğru zamanda doğru insanlarla çalışan isimler çok hızlı yükselebiliyor. Müzik artık yalnızca şarkı üretmek değil. Pazarlama, strateji, yatırım, iletişim ve doğru ekip de işin önemli parçaları. Ancak bunların içinde yeteneğin geri plana itilmesi, sektörün en büyük çelişkilerinden biri.

- Romandaki gibi güç ilişkileri, sanatçıların kaderini ne kadar belirliyor?

- Bir sanatçının kariyeri tek bir kararla değişebilir. Doğru bir anlaşma onu dünya çapında bir yıldıza dönüştürebilir. Yanlış bir karar ise yıllarca verdiği emeği tehlikeye atabilir. Üstelik bu kararların tamamı sahnede alınmaz. Şöhretin arkasındaki ilişkiler bu yüzden önemli. Ben de romanımda okurun yalnızca alkışları değil, o alkışlara giden yolun karmaşıklığını düşünmesini istedim.

- Kitabı okuyan bazı müzik dünyası temsilcileri, hikayede kendini bulabilir mi?

- Bunu bilemem. İnsanlar okudukları hikayelerde kendi hayatlarından izler bulabilir. Özellikle yakından tanıdıkları bir dünyayı anlatan romanlarda bu çok doğal. Şunu açıkça söyleyeyim: Bu kitap birilerini ifşa etmek için yazılmadı. Karakterleri gerçek kişilerle eşleştirmek yerine hikâyenin ne anlattığına odaklanmak daha doğru olur. Yine de bazı okurların, "Ben bu dünyayı bir yerden tanıyorum" diyeceğini düşünüyorum.

- Herkesin bildiği ama konuşmadığı gerçekler olduğunu mu düşünüyor musunuz?

- Her sektörün konuşulmayanları vardır. Müzik dünyası da öyle. Rekabetin, ticari ilişkilerin ve kişisel çıkarların olduğu yerde herkes her düşündüğünü açıkça dile getirmeyebilir. Ancak duyulan her iddiayı gerçek kabul etmek de doğru değil. Ben gazeteci olarak bu ayrımın önemini biliyorum. Romanda bu tür sessizlikler ve güç ilişkilerinin nasıl sonuçlar doğurabileceğini ele aldım.

GAZETECİLİK AYRINTI YAKALAMAKTIR

- Romanı yazarken gazeteci kimliğinizle romancı kimliğiniz arasında kaldığınız anlar oldu mu?

- Gazetecilikte doğrulanabilir olayları ve gerçekleri anlatmak zorundasınız. Romanda ise kendi dünyanızı kurabiliyorsunuz. Benim için en önemli fark buydu. Gazetecilik bana gözlem yapmayı, ayrıntıları yakalamayı ve insanların davranışlarını anlamayı öğretti. Romanda ise bütün bunları hayal gücüyle birleştirme imkânı buldum. Bir haberde yazamayacağınız bir insan çatışmasını, romanda çok daha derinlikli ele alabiliyorsunuz.

OKUR KENDİSİNİ CENK'İN YERİNE KOYMALI

- Kitaptaki karakterler arasında sizi en çok zorlayan veya üzerinde en fazla düşündüğünüz karakter hangisiydi?

- Cenk, üzerinde özellikle durduğum karakterlerden biri. Çünkü onun hikâyesinde yalnızca müzik dünyasını değil, insanın kararlarıyla ve kendi sınırlarıyla yüzleşmesini de önemsiyorum. Bir karakteri inandırıcı yapan şey kusursuz olması değil, çelişkilerinin bulunmasıdır. Okurun Cenk'i sadece izlemekle kalmayıp zaman zaman kendisini onun yerine koyabilmesini istedim.

- Müzik sektöründe güç, para ve şöhret arasında sizce hangisi daha belirleyici?

- Bence güç. Çünkü para kaybedilebilir, şöhret zamanla azalabilir ama karar mekanizmasının içinde yer alıyorsanız oyunun yönünü etkileyebilirsiniz. Elbette parayla güç arasında doğrudan bir ilişki var. Ancak müzik sektöründe bazen çok ünlü bir sanatçının bile kendi kariyeri üzerinde düşündüğümüz kadar söz sahibi olamadığını görebiliyoruz. Bu yüzden mesele yalnızca ne kadar kazandığınız değil, ne kadar bağımsız olduğunuz.

- Romanı okuyan bir sanatçı veya müzik yapımcısı sizce hangi soruyu kendisine soracak?

- Bence herkes farklı bir soru soracak. Sanatçı kendi kararlarını ne kadar özgür verdiğini düşünebilir. Yapımcı, başarı uğruna nelerin göze alınabileceğini sorgulayabilir. Sektörün dışındaki okuyucuysa sevdiği bir şarkının arkasında nasıl bir dünya olduğunu merak edebilir. Benim amacım insanlara tek bir cevap vermek değil, okudukları hikâye bittikten sonra da bazı soruları düşünmelerini sağlamak.

- Romanızda çok sayıda karakter var. Peki bu karakterler kimler? Gerçek hayattan tanıdığınız insanlar var mı?

- Evet, romanda oldukça fazla karakter var ve bunların birçoğunda yakın dostlarımın isimlerini kullandım. Cenk, Onur, Mert, Melis, Ömer, Ali Berk gibi... Bu benim için küçük ama anlamlı bir ayrıntıydı. Yıllardır hayatımda olan, dostluğuna değer verdiğim insanların isimlerinin yazdığım ilk romanda yer almasını istedim. Ancak isimlerin gerçek olması, anlatılan olayların ya da karakterlerin gerçek olduğu anlamına gelmiyor. Sonuçta bu bir roman, hikâye tamamen kurmaca. Dostlarımın isimleri ise bu hikâyenin içinde onlara bıraktığım küçük bir hatıra.

- Son olarak, Müziğin Vaftiz Babaları'nı okuyan birinin müzik dünyasına bakışı değişecek mi?

- Bunu en iyi okuyucu söyleyecek. Ancak kitabı bitirdikten sonra bir sanatçıyı dinlerken, bir konser izlerken ya da müzik dünyasındaki büyük bir başarı haberini okurken sahnenin arkasında neler olabileceğini de düşünmesini isterim. Çünkü benim için müzik yalnızca duyduğumuz şarkılardan ibaret değil. O şarkıların arkasında insanlar, hayaller, mücadeleler ve kararlar var. Romanın okura hatırlatmak istediği şey de tam olarak bu. "Bu kitapta gerçek kişileri aramayın. Ama anlatılan dünyanın size hiç yabancı gelmeyeceğine de şaşırmayın."