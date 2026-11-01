Defalarca yıkılıp ayağa kalktı

Altı çocuk babası, 65 yaşındaki Billy Ray Cyrus ile kısa süre önce nişanlandı. Oğlu Damian'ın Cyrus ve çocuklarıyla çok iyi bir iletişim içinde olduğunu her fırsatta söylüyor. Kendisi 61 yaşında ve geçtiğimiz günlerde katıldığı bir radyo programında, "Çocuklarımız yetişkin olduğu için birbirleriyle daha medeni ve doğru bir iletişim kurmayı başardılar. The Burbs isimli komedi dizisinin ikinci sezonunun çekimlerinde ben de yer alacağım. O dönemde Los Angeles'ta Cyrus'la birlikte yaşayacağız. Tabii ki İngiltere'deki evimi özleyeceğim" diye konuştu. Eminim kimden bahsedeceğimizi tahmin ettiniz. Asla yaşlanmayan bir isim olan Elizabeth Hurley'den bahsedeceğim bu hafta. Kişisel serveti 50 milyon dolar olan 61 yaşındaki Hurley, 24 yaşındaki oğlu Damien ile bambaşka bir hayata "Evet" demiş durumda.

Geçtiğimiz yıl Cyrus ile ilişkisini duyuran Hurley, 60'larında yeniden yüksek bir popülariteye sahip olmuş durumda. Dışarıdan çok da uyumlu olacakları düşünülmeyen Hurley-Cyrus ikilisinin her geçen gün daha da güçlenen bir ilişkisi olması şov dünyasının en çok konuşulan konuları arasında. Özel hayatla gelen bu popülarite hem Cyrus'ın hem de Hurley'nin yeniden iş dünyasında popüler olmasının önünü de açmış durumda. 90'ların ikonik manken-oyuncuları arasında yer alan ve hâlâ iş hayatında daha da aktif bir şekilde rol almasıyla gündeme gelen Hurley, sayısız kez yıkılıp ayağa kalkmasını bilen ve tüm bunlar olurken bir kadın olarak fiziğini, dış görüntüsünü ve dişiliğini korumayı başarmış bir isim.



BABASI OĞLUNU KABUL ETMEDİ

Grant ile ilişkisi 2000 yılında dostane bir şekilde son buldu. Ama yakışıklı oyuncusunun bir hayat kadınıyla çekilen görüntüleri ve Hurley'nin 13 yıllık ilişkisine sahip çıkma çabası tahmin edeceğiniz üzere dönemin en popüler magazin konularından biri haline geldi. Dediğimiz gibi çiftin ayrılığı oldukça dostane bir şekilde oldu. Hatta Hurley'nin 2001 yılında ilişki yaşamaya başladığı ABD'li milyarder Steve Bing ile ilişkisinde hamile kalır kalmaz terk edilmesi sonrası Hurley'ye en çok destek olan kişi de Grant oldu. Bing'in çocuğu DNA analizlerine rağmen kabul etmek istememesi, yaşanan ilişkiyi kendisi için oldukça kıymetsiz gördüğünü katıldığı her röportajda altını çizerek söylemesi sonrası Hugh Grant eski sevgilisinin çocuğunun vaftiz babası da oldu. Doğumdan hemen sonra Hint asıllı iş insanı Arun Nayar ile ilişki yaşamaya başlayan Elizabeth'in bu ilişkisi 2007 yılında evlilikle sonuçlandı. Çift 2011 yılında boşanıncaya kadar cemiyet hayatında oldukça popüler oldukları, tüm dünyada yardım faaliyetlerine katıldıkları başarılı bir ilişki yürütmeyi de başardı. 2011 yılında Avustralyalı ünlü kriketçi Shane Warne ile nişanlanan Hurley'nin bu ilişkisi de 2013 yılına kadar sürdü. Sonraki 10 küsür sene Hurley hakkında belirli bir ilişki konusu çok da dünya medyasında yer almadı.

AŞK HAYATIYLA POPÜLER OLDU

1965 yılında öğretmen bir annenin ve asker bir babanın kızı olarak İngiltere'de dünyaya gelen Hurley, London Studio Center'da klasik bale ve oyunculuk üzerine eğitim aldı. Esas hayali hep dansçı daha doğrusu balerin olmaktı. Ancak hayat onun 90'ların ikonik ve popüler isimleri arasına yerleşmesine neden oldu. 1983 yılında eğitimini tamamlayan Hurley, 1987 yılında Aria isimli filmle resmen profesyonel oyunculuk kariyerine de start verdi. Ondan sonraki dönemde popüler dizilerde rol aldı. 1987 yılında o dönemin en ünlü erkek oyuncuları arasında yer alan Hugh Grant ile tanışması ve bu tanışıklığın çok da uzun sürmeyen bir vadede aşka dönüşmesi popülaritesinin inanılmaz bir hızla yükselmesine neden oldu.

ÇALIŞIRSANIZ ÇEKİCİ KALIRSINIZ!

Elizabeth Hurley, yüzünü gün içinde altı kez, boyun bölgesini ise 10 kez nemlendiriyor. Lüks bir cilt bakım markasının da yüzü olan Hurley, güneş koruyucu kullanmanın çok önemli olduğunun altını çiziyor. Hurley en son verdiği röportajda "Eğer yaşlanmak hakkında düşünüyorsanız, yeterince meşgul değilsiniz demektir. Meşgul kalmak, çalışmak ve bir şeylerle ilgilenmek; çekici kalmanın anahtarıdır. Saatlerce aynada kendilerine bakan narsistler, dünyanın en sıkıcı insanlarıdır" diye konuşmuştu. Gün içinde aktif olmasının kendisine çok yardımı olduğunu söyleyen Hurley; "Pek çok spor yapıyorum ama asıl etki eden bahçemle uğraşmak. Otları kesmek, ağaç kesmek gibi aktiviteler yeterince yoruyor!" diyor. Yüzme ve hulahop çevirmek ise vücudu üzerinde etkisine inandığı diğer aktivitelerden.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör