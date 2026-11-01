Depolardan müze vitrinlerine

Topkapı Sarayı'na gitmek için artık beş yeni sebebimiz daha var. Osmanlı'da paranın basıldığı tarihî Darphâne-i Âmire, bugün birbirinden değerli koleksiyonlara ev sahipliği yapan beş ihtisas müzesiyle yeniden hayat buldu. Topkapı Sarayı'nın yeni müze adası Darphâne-i Âmire, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.

Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yedi yıl yürütülen çalışmalar kapsamında, 17 bin metrekarelik yerleşkede farklı dönemlere ait 10 bini aşkın eser, porselen, hüsn-i hat, silah, harita ve endüstri tarihi başlıkları altında sergileniyor.

2019 yılında Millî Saraylar'a devredilen Darphâne-i Âmire, kapsamlı restorasyonun ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Porselenlerin zarafeti, hüsn-i hat eserlerinin inceliği, silahların tarihi, haritaların anlattıkları ve endüstri tarihinin izleri... Her biri geçmişe açılan ayrı bir kapı. Üstelik burası, birbirinden bağımsız beş müzeden ibaret değil; kendi sokakları, meydanları ve geçitleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir müze adası.

Örneğin 12 salondan oluşan Hat Müzesi, yaklaşık iki bin eseriyle Türk hat sanatının en nadide örneklerini bir araya getiriyor. Geleneksel sanatımızın yüzyıllar içinde ulaştığı inceliği ve ustalığı gözler önüne seren koleksiyon, hat sanatına ilgi duyanlar için başlı başına bir keşif rotası sunuyor.

PORSELENİN İHTİŞAMLI DÜNYASI

19 salondan oluşan Porselen Müzesi ise yerleşkenin en dikkat çekici bölümlerinden biri. Başta Çin porselenleri olmak üzere Osmanlı ve Avrupa porselen sanatının seçkin örneklerinin sergilendiği müzede 5 bin 300 eser bulunuyor.

Farklı dönemlerin estetik anlayışını, üretim tekniklerini ve saray kültürünü yansıtan koleksiyon, Darphâne-i Âmire'yi dünyanın önde gelen porselen müzeleri arasına taşıyacak nitelikte.

EN AZ İKİ SAAT AYIRIN

Silah Müzesi'nde padişahların kullandığı silahlardan diplomatik hediyelere, tarihî savaş aletlerinden farklı dönemlere ait yaklaşık 2 bin 500 eser sergileniyor. Daha önce Topkapı Sarayı'nda daha sınırlı bir koleksiyonla temsil edilen silahlar, burada çok daha kapsamlı bir seçkide bir arada.

Beş salondan oluşan Darphane bölümünde ise restorasyon çalışmaları sırasında keşfedilen sanayi tarihinin önemli miraslarıyla karşılaşıyoruz. Yaklaşık 500 parçanın sergilendiği bu bölüm, üretim teknolojilerinin ve endüstriyel dönüşümün izini sürmek isteyenler için farklı bir pencere açıyor.

Haritalar bölümünde de tarihî ve nadide parçalar ziyaretçileri bekliyor. Porselenin göz alıcı dünyasından hat sanatının zarafetine, silahların tarihinden endüstriyel mirasa uzanan bu geniş koleksiyonu hakkıyla gezmek için en az iki saat ayırmak gerekiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör