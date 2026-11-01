Z kuşağı gitti alet çantası kuşağı geldi

Bir elinde üniversite diploması, diğerinde iş başvuruları... Yıllardır gençlere çizilen gelecek tablosu buydu. İyi bir üniversiteye girilecek, diploma alınacak, ardından masa başı güvenli bir iş... Ancak bu alışılmış kariyer yolunun yanında yeni bir seçenek güçleniyor. Gençler artık yalnızca diplomaya değil, ellerindeki beceriye de güveniyor. Kimi elektrik tesisatı döşüyor, kimi otomobil motoru tamir ediyor, kimi kaynak makinesinin başında geleceğini kuruyor. Bu tercihin arkasında meslek sevgisinin yanı sıra iş bulma imkânı, ekonomik bağımsızlık ve değişen çalışma hayatının gerçekleri bulunuyor.

ANLAYIŞ KÖKTEN DEĞİŞİYOR

ABD'de bu eğilime dikkat çekici bir isim verildi: "Toolbelt Generation", yani "Alet Çantası Kuşağı." Üniversite sıralarından atölyelere, bilgisayar ekranlarından üretim tezgâhlarına uzanan bu değişim, yeni bir tartışma başlattı. Yapay zekânın pek çok işi dönüştürdüğü dönemde uygulamalı uzmanlık gerektiren mesleklerin değeri yeniden keşfediliyor. Türkiye'deki veriler de mesleki eğitimin gençlerin gelecek planlarında daha çok yer tuttuğunu gösteriyor. Değişim, gençlerin yalnızca hangi okula gideceklerini değil, hangi işi yapabileceklerini de sorguladığını gösteriyor. Meslek seçiminde işin öğrenilmesi ve sürdürülebilirliği öne çıkıyor.



BAŞARILI ÖĞRENCİLER DE TERCİH EDİYOR

Meslek liselerinin yalnızca akademik başarı düzeyi düşük öğrencilerin tercihi olduğu yönündeki alışılmış algı da değişmeye başlıyor. Bakanlığın 2026 LGS yerleştirme verilerine göre mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşenlerin toplam yerleştirmeler içindeki payı yüzde 39,89'a ulaştı. Merkezi sınavla bu okullara yerleşen öğrenci sayısı 2025'te 38 bin 737 iken 2026'da 40 bin 303 oldu. İlk yüzde 5'lik başarı diliminden mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşenlerin sayısı da 493'ten 555'e yükseldi. Yüzde 12,58'lik bu artış, başarılı öğrencilerin de teknik alanlarda gelecek kurmayı tercih edebildiğini gösteriyor.

STAJ YAPAN DAHA KOLAY İŞ BULUYOR

Türkiye İstatistik Kurumunun 18 Temmuz 2025'te yayımladığı "İşgücü Piyasasında Gençler, 2024" araştırması, eğitim sırasında kazanılan deneyimle istihdam arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Lise ve üzeri eğitim almış 15-34 yaş grubunda en az bir ay staj veya çıraklık deneyimi bulunanların istihdam oranı yüzde 68,6 oldu. Böyle bir deneyimi bulunmayan veya bir aydan kısa deneyimi olanlarda oran yüzde 55,8'de kaldı. Aradaki fark 12,8 puan. Bu sonuç stajın tek başına iş garantisi olduğunu kanıtlamasa da uygulamalı deneyimin önemini ortaya koyuyor. Aynı araştırmada çalışan mesleki veya teknik lise mezunlarının yüzde 62,3'ü becerilerinin yaptıkları işle uyumlu olduğunu belirtti.

YARIM MİLYONU AŞKIN ÇIRAK

Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı faaliyet raporuna göre 31 Aralık 2025 itibarıyla Mesleki Eğitim Merkezi Programı'na kayıtlı çırak öğrenci sayısı 558 bin 977'ye ulaştı. Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde kurulan 283 mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu aracılığıyla 86 bin 608 çırak öğrenci eğitim aldı. Bu modelde gençler hem okulda hem iş yerinde eğitim görüyor; teorik bilgilerini üretim ortamında uygulama fırsatı buluyor. Eğitimlerini tamamlayanlar, gerekli koşulları yerine getirerek kalfalık ve ustalık belgesi alabiliyor. Sistemin başarısı ise eğitimin niteliği, öğrencilerin güvenliği ve kazanılan becerilerin istihdamla buluşmasına bağlı.

DİPLOMA TEK SEÇENEK DEĞİL BEŞ YILDA YÜZDE 19.4 ARTIŞ

ABD'de yükseköğretim kayıtlarını takip eden National Student Clearinghouse Research Center'ın Mayıs 2025'te yayımladığı rapor, değişimin rakamlara da yansıdığını ortaya koydu. Mesleki ve teknik programlara odaklanan kamuya ait iki yıllık yüksekokullarda 2020 baharında yaklaşık 729 bin öğrenci bulunurken bu sayı 2025 baharında 871 bine çıktı. Beş yıllık artış yüzde 19.4 oldu. Yalnızca 2024-2025 döneminde kayıtlar yüzde 11.7 yükseldi. Bu tablo, dört yıllık üniversite eğitiminin yanında daha kısa sürede uzmanlık kazandıran uygulamalı programların da güçlendiğini gösteriyor. Gençler kariyer planlarında diplomanın adı kadar, öğrendikleri becerinin iş hayatındaki karşılığını da dikkate alıyor.

TÜRKİYE'DE DE ROTA DEĞİŞİYOR

Benzer eğilimin izleri Türkiye'de de görülüyor. Milli Eğitim Bakanlığının 2025-2026 örgün eğitim istatistiklerine göre mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretimdeki payı bir önceki dönemdeki yüzde 37.56'dan yüzde 39.51'e yükseldi. Mesleki açık öğretim dahil öğrenci sayısı 1 milyon 681 bin 100'den 1 milyon 736 bin 473'e çıktı. Böylece bir yılda yaklaşık 55 bin 400 kişilik artış yaşandı. Sanayi, üretim ve hizmet sektörlerinde nitelikli çalışan ihtiyacı sürerken meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezleri gençlerin çalışma hayatına hazırlanmasında daha görünür bir rol üstleniyor.

USTALARIN İŞİ BİTMİYOR

Bu yönelişin arkasında iş gücü piyasasındaki ihtiyaçlar da var. ABD'de ev ve iş yeri bakım-onarım hizmetleri sunan Thumbtack platformunun "Future of the Skilled Trades Report" araştırmasında, katılımcı meslek sahiplerinin yaklaşık dörtte üçü son 12 ayda en az bir işi geri çevirdiğini bildirdi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun 2024-2034 dönemi projeksiyonlarında ise elektrikçi istihdamında yüzde 9, tesisatçılıkta yüzde 4 artış öngörüldü. Emeklilikler ve meslek değiştiren çalışanlar da yeni iş olanakları doğuruyor. Böylece ustalık, yalnızca geçmişten gelen bir gelenek değil, modern ekonominin ihtiyaç duyduğu bir uzmanlık olarak öne çıkıyor.

ALMANYA'DA İSTİHDAM YÜZDE 92.2

Mesleki eğitimle iş dünyası arasındaki bağın güçlü olduğu ülkelerden biri de Almanya. Avrupa Komisyonunun "Education and Training Monitor 2025" raporuna göre ülkede 2024 yılında mesleki eğitimden yeni mezun olanların yüzde 94.5'i iş temelli öğrenme deneyimi kazandı. Bu mezunların istihdam oranı yüzde 92.2 olurken Avrupa Birliği genelindeki oran yüzde 80'de kaldı. Almanya'nın ikili mesleki eğitim sisteminde öğrenciler teorik bilgiyi okulda, mesleğin uygulamasını işletmelerde öğreniyor. İşverenler de eğitim sürecine katılıyor. ABD'den Türkiye'ye, Almanya'dan Avrupa Birliği'ne uzanan veriler aynı değişime işaret ediyor: Diploma önemini koruyor. Ancak beceri ve deneyim de gençlerin geleceğinde giderek daha fazla ağırlık kazanıyor. Mesele üniversiteyle mesleki eğitimi yarıştırmak değil, gençlere yeteneklerine uygun farklı yollar açmak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör