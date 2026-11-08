ABD’de Müslüman adaylar Yahudi lobisi AIPAC’i de yendi

ABD'de 3 Kasım ara seçimlerinin en çarpıcı sonuçlarından biri Michigan'dan geldi. Mısırlı göçmen bir ailenin ABD'de doğan 42 yaşındaki oğlu Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi Mike Rogers'ı yenerek Amerikan tarihinde Senato'ya seçilen ilk Müslüman oldu. Doktor ve eski halk sağlığı yöneticisinin zaferi, Trump'a ve büyük bağışçıların siyasi gücüne karşı bir sınavdı.

30 MİLYON DOLARLIK ENGEL

Yarışın merkezinde Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) vardı. Örgüt ve bağlantılı grupları, Demokrat Parti ön seçiminde Haley Stevens'ı desteklemek için yaklaşık 30 milyon dolar harcadı. Associated Press'e göre bütün bağımsız grupların o ön seçimdeki toplam harcaması ise 60 milyon dolara yaklaştı. 60 milyonun tamamı AIPAC'ın harcaması değildi. Ancak El-Sayed sandıktan galip çıktı. AIPAC'ın rekor yatırımı hedeflediği sonucu getirmedi. El-Sayed, büyük bağışçıları eleştirirken sağlık sigortasını ve hayat pahalılığını öne çıkardı.

Genel seçimde Trump, El-Sayed'i defalarca "cihatçı" diye itham etti. Cumhuriyetçiler kendisini terör örgütleriyle ilişkilendirmeye çalıştı; Reuters ve AP bu suçlamaların kanıtsız olduğunu bildirdi. El-Sayed ise dini üzerinden yürütülen saldırılar yerine halkın geçim sıkıntısını konuştu. Michigan'daki sonuç, yalnızca Arap ve Müslüman seçmenlerin oylarıyla açıklanamaz. AP verileri, eyaletin bütün ilçelerinin 2024 başkanlık seçimine kıyasla Demokratlara yöneldiğini gösteriyor. Barack Obama ve Kamala Harris de Detroit'te El-Sayed'i destekledi. Böylece saldırılara rağmen geniş bir seçmen koalisyonu kuruldu.

GAZZE, İRAN VE HAYAT PAHALILIĞI

Michigan, Arap Amerikalıların yoğun yaşadığı Dearborn ve Detroit çevresiyle Ortadoğu politikasının sandığa yansıdığı eyaletlerden. Gazze savaşı ve ABD'nin İsrail'e desteği gençler arasında tartışıldı. Ancak Reuters'a göre İran savaşı, yükselen yakıt fiyatları, gümrük tarifeleri ve geçim maliyeti de Cumhuriyetçilere karşı tepkiyi büyüttü. El-Sayed, İsrail'e koşulsuz silah yardımına karşı çıkarak Gazze'deki askeri operasyonları "soykırım" olarak tanımladı. Ancak dış politikayla sınırlı kalmadı. Herkese kamu güvenceli sağlık sigortasını, şirket parasının siyasetteki etkisinin azaltılmasını ve ailelerin mali yükünün hafifletilmesini savundu. Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio- Cortez'in desteklediği bu zafer, Demokratların ilerici kanadını güçlendirdi.

BU KADAR MÜSLÜMAN NASIL SEÇİLDİ?

Farklı topluluklar ortak sorunlarda buluştu.

Müslüman adaylar sadece dini kimliklerini değil, kiraları, sağlık sistemini, göçmen haklarını ve savaş harcamalarını gündeme taşıdı. Gönüllülerle yürütülen saha çalışması pahalı reklamlarla yarıştı.

Müslüman karşıtı söyleme duyulan tepki de bazı seçmenleri harekete geçirdi.

Gazze soykırımı büyük bir uyanış sağladı. İlk destek öğrencilerden geldi.

Müslüman adaylar kimlik siyasetinin ötesine geçti. Religion News Service'e göre en az yedi Müslüman Kongre'ye seçildi: Biri Senato'ya, altısı Temsilciler Meclisi'ne. Dört isim koltuğunu korurken üç yeni isim federal düzeyde seçildi. Eyalet meclislerinde Filistin kökenli ve Müslüman kadınların başarıları da dikkat çekti. Sonuç, tek bir dini bloktan çok geniş seçmen ittifaklarının başarısı.

ABD'NİN İSRAİL POLİTİKASI DEĞİŞİR Mİ?

Yeni Kongre'de Filistin haklarını savunanların artması, İsrail'e askeri yardımların ve silah satışlarının daha sert sorgulanmasını sağlayabilir. Kongre, yardımları bütçeyle sınırlandırabilir, silah satışlarını inceleyebilir ve komite denetimi yapabilir. Demokratların her iki kanatta çoğunluğu kazanması bu girişimlere daha geniş siyasi alan açıyor. Ancak birkaç yeni üyenin ABDİsrail ittifakını tek başına değiştirmesi mümkün değil. Dış politikada Başkan'ın geniş yetkileri bulunuyor; bağlayıcı kısıtlamalar için Kongre'de çoğunluk gerekiyor ve başkanlık vetosu da hesaba katılmalı. Demokratlar da bu konuda bölünmüş durumda. Dolayısıyla El-Sayed'in zaferi yardımların hemen kesileceği değil, itirazların artık Senato kürsüsünde daha güçlü duyulacağı anlamına geliyor. Michigan'dan Washington'a giden mesaj açık: Geçim kaygısı, savaş politikası ve siyasi temsil birbirinden ayrı değil. Güçlü lobi bütçeleri ve kimlik üzerinden yürütülen saldırılar, iyi örgütlenen adayların kazanmasını engelleyemiyor. Asıl sınav, yeni seslerin yasaları değiştirip değiştiremeyeceği.



FİLİSTİN HAKLARI SAVUNUCULARI VE TARİHİ İLKLER

Abdul El-Sayed

Michigan'dan ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman. İsrail'e koşulsuz askeri yardıma karşı çıkıyor.

Darializa Avila Chevalier

Filistin yanlısı Columbia protestolarıyla öne çıkan Dominik kökenli Müslüman Demokrat, New York'tan Temsilciler Meclisi'ne seçildi.

Aber Kawas

Filistin kökenli ve başörtülü siyasetçi, New York Eyalet Senatosu'na seçildi. Eyalet Senatosu, federal ABD Senatosu'ndan farklı.

Rashida Tlaib ve Ilhan Omar

Filistin haklarını savunan iki Müslüman Kongre üyesi yeniden seçildi. André Carson ile Lateefah Simon da koltuklarını korudu.

Keisha Lance Bottoms

Georgia'da kazanarak ABD'de eyalet valisi seçilen ilk siyah kadın oldu.

Adam Hamawy

Gazze'de gönüllü hekimlik yapan eski Amerikan askeri cerrahı, New Jersey'den Kongre'ye seçilen ilk Müslüman oldu.

Peggy Flanagan

Minnesota'dan seçilerek ABD Senatosu'na giren ilk Amerikan yerlisi kadın oldu.

Yedi Müslüman

Kongre'ye seçildikleri doğrulanan yedi isimden biri senatör, altısı temsilci. California'da Aisha Wahab'ın tam dönem yarışı için oy sayımı sürüyordu; kazanması halinde sayı sekize çıkacak.



SAYED'İ HAZIR CEVAPLILIĞI POPÜLER YAPTI

❙ABD Başkan Yardımcısı Vance, seçim kampanyası sırasında El- Sayed'i ağır ifadelerle hedef almıştı. El-Sayed ise zafer konuşmasında doğrudan ona seslendi: "JD, habibi! Bunun çok hoş bir ironisi var: Ocak ayında sen anayasal olarak bana yemin ettirmek zorundasın."

❙Trump seçim boyunca sürekli ismi ile dalga geçmişti, seçim sonrası Sayed şöyle seslendi: "Donald, ismimi telaffuz etmekte zorlandığını biliyorum. JD bana yemin ettirdiğinde bana 'Senatör' diyebilirsin.

❙Trump, El-Sayed'in Senato'ya girmeden önce metal dedektöründen geçirilmesi gerektiğini söylemişti. El-Sayed'in cevabı: "Ben metal dedektöründen geçerim, sen de yalan makinesine girersin." Ardından Trump'a iki soru yönelteceğini söyledi: Epstein dosyaları hakkında ne biliyorsun?

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör