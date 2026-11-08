Güçlü olmak için kimseye yaslanmadı Gisele Bündchen

Moda dünyasında son dönemde en çok konuşulan konulardan biri hiç kuşkusuz eski futbolcu yeni TV yorumcusu, Tom Brady (49) ve manken Candice Swanepoel (38) arasındaki aşk. Gisele Bündchen'la boşanmalarından dört yıl sonra ilk kez ciddi bir ilişkiye adım atan Brady'nin, yeni aşkı eski eşinin yakın arkadaşıydı. Bu da ilişkinin dikkat çekmesinde etkili oldu tabii.

SERVETİ 400 MİLYON DOLAR

"Eski eşine göre çok daha mütevazi bir isim olan Joaquim Valente (38) ile evlenen ve evlenir evlenmez bir çocuk sahibi olan Gisele Bündchen (45) konu olmasın da kim konu olsun" diyenleriniz de olacaktır. Kendisi de 400 milyon dolarlık bir servete sahip olan ve modellik dünyasın gelmiş geçmiş en çok kazanan isimleri arasında.

Bündchen, Brady ile gözler önünde yaşadığı ilişkinin ardından çok daha kendi halinde bir yaşam sürmeye odaklanmış durumda. Kendisi gibi Brezilyalı olan eşiyle 2025 yılında dünyaya gelen çocuklarını büyütmeye odaklanan manken daha çok yardım çalışmaları ve yer aldığı vakıflardaki aktif rolüyle konuşuluyor. Yıllar içinde eşi kadar popüler, maddi olarak da en az onun kadar güçlü bir hale gelen Bündchen belki de son dönemde gündemde olan 'güçlü kadın' konusunun bir yansımasını hayatında yaşıyor olabilir. Gözlerinizi kapadığınızda, Bündchen ile ilgili birçok farklı görüntü daha geliyor aklınıza. Dünya Kupası'nda kupayı teslim etmesi, Yağmur Ormanları için yaptığı milyon dolarlık yardımlar, BM İyi Niyet İşiyle, spor çalışmalarıyla, yardım kampanyalarıyla ve ailesiyle birlikte yer aldığı sayısız fotoğraf karesi; sanırım Bündchen'in yıllardır bu kadar zor olan moda dünyasında başarılı olmasının sırrı. Bündchen dendiğinde insanın aklına; provokatif pozlar, sayısız erkek arkadaş, limitsiz para harcama, gece bar dönüşü alkollü olarak gazetecilere saldıran bir kadın gelmiyor. Kadınlar onu bu yüzden kendilerine yakın görüyor.

O yüzden Bündchen'in yer aldığı reklam kampanyaların ardından firmaların satışları yüzde 30 artıyor. Dünyanın en zengin mankeni olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan ve birçok gazete ve dergi tarafından milyar dolarlık servete sahip ilk manken olmasına kesin gözüyle bakılan Bündchen; iyi niyetli, çalışkan ve aile değerlerine bağlı insanların da başarılı. Bündchen ile yıllar önce röportaj yapmıştım. O zaman ünlü manken, doğallığı, sıcakkanlı oluşu ve sahip olduğu üne ve maddi güce rağmen aşırı ayakları yere basan bir mizaca sahip olmasıyla dikkatimi çekmişti. Telefonda arkadaşıyla konuştuğu sesle benimle röportaj sorularını yanıtlayan, güvenlik ekibine aynı nezaketle davranan Bündchen, olaylı boşanmasının ardından da kendi ruhunu tedavi etmeye yönelmiş ve ardından çok da geçmeden yeni bir yuva kurdu. 'Güçlü kadın' denilen kadın 'evli de olsa' Allah'ın kendisine bambaşka bir ruh, akıl ve yaradılış verdiğinin bilincinde olan, eşinin ve onun ailesinin varoluşuyla kendisini kısıtlamayan, maddi durumu ne olursa olsun üretmeye odaklanan, eşinin gölgesinde olmak yerine kendi varoluşunun peşinden giden, yardım eden, kendisine bakan, çocuklarıyla ve yaşayan tüm canlılarla ilgilenen bir kadınsa umarım tüm dünya daha çok 'güçlü kadın' ile dolup taşar.



GELİRİNİN BİR KISMINI VAKIFLARA BAĞIŞLIYOR

Bündchen'in sadece manken, model ve marka yüzü olduğunu söylemek ona haksızlık yapmak olur. Bündchen popülaritesini başarılı sosyal sorumluluk yönü de olan başarılı iş çalışmalarıyla perçinlemeyi başaran isimlerden biri. Grenden firmasıyla ortak olarak 2001 yılında piyasaya çıkardığı Ipanema by Gisele Bündchen isimli sandaletler yılda 25 milyon adet satıyor. Ünlü model sandaletlerin satışından elde edilen gelirin bir kısmını her yıl çevreci vakıflara bağışlıyor. Victoria's Secret mankeni olarak ismini duyuran Bündchen'in Hope Lingerie markası altında piyasaya sürdüğü iç çamaşırı markası da kısa sürede büyük başarı elde etti.



YARDIMSEVER ÜNLÜLER ARASINDA

Bündchen, Forbes dergisinin 'Dünyanın En Yardımsever Ünlüleri' listesinde 15'inci sırada yer alıyor. BM'nin Çevre Politikaları çalışmaları için iyi niyet elçisi olan Bündchen, Kızıl Haç, Save the Children, Rainforest Alliance ve Born Free Africa gibi sayısız dernek ve vakıf için ortak çalışmalar yapıyor. Yaşanan her felaketin hayatta kalanlarına da maddi destek vererek dikkat çekiyor. Bündchen'in 2 milyonu aşkın kişi tarafından takip edilen Twitter hesabında da yaptığı yardım ve vakıf çalışmalarına çok geniş yer veriliyor. Bündchen son olarak ALS hastalığına karşı bütçe oluşturmak için başlatılan 'bir kova buzlu su dök' kampanyasına da katıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör