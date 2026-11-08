Prag’a gitmek için çok neden var

Kışın Avrupa'da gezilecek en güzel şehirlerden biri kuşkusuz Prag. Hava soğuk olsa da sokaklarında dolaşmanın, tarihi meydanlarında vakit geçirmenin keyfi bambaşka. Hele bir de kar yağarsa kırmızı çatılı evleri, taş köprüleri ve görkemli kaleleriyle şehir adeta bir masalın içine dönüşüyor. Çekya'nın başkenti Prag'ı güzel kılan şeylerden biri de tarihi merkezinin büyük bölümünü yürüyerek keşfedebilmek. Bir sokaktan diğerine geçerken karşınıza yüzlerce yıllık bir kilise, küçük bir kafe ya da rengârenk evlerle çevrili bir meydan çıkabiliyor. Kış aylarında ışıklarla süslenen sokaklar ve tezgâhlardan yükselen tarçın kokusu da bu gezinin en güzel yanlarından. Üstelik Prag'da yalnızca tarihi yapıları gezmek olmaz. Bununla beraber geleneksel Çek yemeklerini tatmak, Vltava Nehri boyunca yürümek ve şehri tepeden seyretmeyi de yapılacaklar listenize alın derim. Hadi, kışın ayrı bir güzelliğe bürünen Prag'ın en güzel yerlerini birlikte keşfedelim.



KÜÇÜK EVLERİN BÜYÜK HİKAYESİ

Prag Kalesi'ni gezerken Altın Yol'a da mutlaka uğrayın. Yan yana sıralanan rengârenk küçük evleriyle burası şehrin en sevimli sokaklarından biri. Geçmişte kale muhafızlarının ve zanaatkârların yaşadığı bu evlerin her birinin ayrı bir hikâyesi var. Ünlü yazar Franz Kafka da 1916-1917 yıllarında buradaki 22 numaralı evde bir süre çalışmış. Bugün bazı evler geçmişteki yaşamı anlatan küçük sergilere dönüştürülmüş. Eski eşyalar ve çalışma alanları o dönemin günlük hayatına dair fikir veriyor.

KARL KÖPRÜSÜ'NDE BİR YÜRÜYÜŞ

Prag'a gelip de Karl Köprüsü'nden geçmeden dönmek olmaz. Vltava Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan köprünün yapımına 1357 yılında başlanmış. Üzerindeki heykeller, tarihi kuleler ve nehre açılan manzarasıyla şehrin en güzel noktalarından biri kesinlikle. Ancak küçük bir uyarı yapayım, burayı bomboş görmek pek kolay değil. Özellikle öğle saatlerinde oldukça kalabalık oluyor. Fotoğraf çekmek için sabahın erken saatleri daha rahat olur. Gün batımında ise nehrin üzerine düşen ışıklar ve uzaktan görünen Prag Kalesi harika bir manzara oluşturuyor.

ZAMANIN DURDUĞU MEYDAN

Prag'ı gezmeye nereden başlayalım derseniz, kesinlikle Eski Şehir Meydanı derim. Burası şehrin kalbi. Rengârenk binalar, gotik kiliseler ve tarihi kafeler daha ilk dakikadan Prag'ın havasına girmenizi sağlıyor. Meydanın en büyük ilgi odağı ise 1410 yılında yapılan Astronomik Saat. Dünyanın hâlâ çalışan en eski astronomik saatlerinden biri olan bu yapının önünde her saat başında turistler toplanıyor. Çünkü saatin küçük pencerelerinden 12 havari figürü geçiyor. Birkaç dakika süren bu gösteri, meydanın en sevilen geleneklerinden biri.

BİR DE TEPEDEN BAKIN

Prag'ın sokaklarını gezdik, tarihi yapılarını gördük. Şimdi sıra şehre yukarıdan bakmakta. Bunun için en güzel adreslerden biri Petrin Tepesi. Yeşillikler içerisindeki bu tepe, yürüyüş yolları ve şehir manzarasıyla oldukça keyifli. Buradaki Petrin Gözlem Kulesi, Paris'teki Eyfel Kulesi'nden esinlenilerek 1891 yılında yapılmış. Kuleye çıktığınızda Vltava Nehri gözlerinizin önüne resim gibi seriliyor.

BAROK MİMARİNİN İZİNDE

Prag'ın biraz daha sakin tarafını görmek isteyenlerin adresi Mala Strana. Karl Köprüsü'nün batı yakasında bulunan ve Küçük Mahalle anlamına gelen bu bölge, barok mimarisiyle ünlü. Burada sokaklarda yürüyüş, küçük dükkânlara gezmek, hoşunuza giden bir kafede oturup çevreyi izlemek büyük keyif. Malá Strana Meydanı görülmeye değer. Prag, geleneksel ahşap kuklalarıyla tanınıyor. Bu bölgede birbirinden ilginç kuklalar satan dükkânlara rastlayabilirsiniz.

KRALLARIN MİRASI

Geçmişi 9. yüzyıla uzanan Prag Kalesi, içerisinde sarayların, kiliselerin ve tarihi avluların bulunduğu bir kompleks. Yüzyıllar boyunca Çek hükümdarlarına ev sahipliği yapmış. Kalenin en dikkat çekici yapısı ise Aziz Vitus Katedrali. Yüksek kuleleri, işlemeli cephesi ve renkli vitraylarıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Kalenin avlularından Prag'ın kırmızı çatılı evlerini seyretmek de ayrı bir keyif. Buraya biraz fazla zaman ayırmakta fayda var. Çünkü görülecek yerler hızlı bitecek gibi değil.

ÇEK MUTFAĞINDAN İKİ LEZZET

GULAŞ: Et sevenlerin Prag'da denemesi gereken yemeklerden. Dana eti, soğan ve baharatlarla uzun süre pişiriliyor. Yoğun kıvamlı sosuyla dikkat çeken gulaş, geleneksel hamur dilimleriyle servis ediliyor. Trdelnik: Prag sokaklarında dolaşırken kokusuna kayıtsız kalmanın zor olduğu bir tatlı. Hamur, silindir şeklindeki bir çubuğa sarılarak pişiriliyor. Ardından şeker ve tarçınla kaplanıyor. Çikolatalı ve dondurmalı çeşitleri de oldukça popüler. Kökeni Prag'a ait olmasa da şehrin en sevilen sokak lezzetlerinden biri hâline gelmiş.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör