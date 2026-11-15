Başarısının sırrı çocukluğunda saklı

Karşınızda 1977 doğumlu oyuncu Jessica Chastain... 50 milyon dolarlık kişisel servete sahip Chastain, yer aldığı filmlerin büyük başarı yakalaması nedeniyle Hollywood'un en çok kazandıran oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Kısa süre önce vizyona giren The Other Mommy isimli korku filmiyle isminden yeniden söz ettiren Chastain'in yine kısa süre önce bir dijital platformda yayınlanmaya başlayan Heartland isimli filmle de karşımıza çıkıyor. Ancak Hollywood yıldızı, sayısız ödül sahibi, lüks moda markalarını peşinde koşturan bu isim verdiği her röportajda çocukluk yıllarında büyük zorluklar çektiğinin altını özellikle çiziyor.

GECE AÇ YATARDIK

Chastain, "Ben, soframıza yemek koymak için çok çalışan bekar bir anneyle büyüdüm. Paramız yoktu. Birçok gece yemek yemeden uyumak zorunda kaldık. Çok zor bir çocukluk geçirdim. Ve bu durumu da hiçbir şekilde unutacak değilim" diye konuşuyor. Chastain güçlü kişilerin verdiği bursların eğitim görmek isteyen çocukların hayatlarında da ne büyük değişiklikler yaratabileceğini en yakından bilen isimlerden. Ünlü oyuncu, "İlk profesyonel tiyatro deneyimimin ardından New York'taki okul için seçmelere katılmaya karar verdim.

Ve gerçekten de okula kabul edildi. Oyuncu Robin Williams tarafından finanse edilen bir burs kazandım ve eğitim hayatıma bu şekilde devam ettim" diye konuşuyor. Çocukluk yıllarında bahseden oyuncu, "Okuldaki ilk yılım çok zorlu geçti. Sürekli bir kaygı içindeydim. Ne olacağına dair bir fikrim yoktu. Bursumu kaybetmekten, bu özel programdan atılmaktan endişe ediyordum. Tüm günlerimi okuyarak ve oyunculuğumu geliştirme amacıyla film izleyerek geçiriyordum. Tüm bunlar ikinci yılım itibariyle değişmeye başladı. Çok başarılı bulunan bir yapımda yer aldım. Bu da benim bir oyuncu olarak şansımın olduğuna inanmama ve özgüvenimi artırmama yardımcı oldu. 2003 yılında okuldan Güzel Sanatlar Lisans derecesiyle mezun oldum. Benim için gurur verici bir andı. Geçtiğimiz yıl Harvard Kennedy Okulu'nda Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programına kaydoldum. İnsanın sürekli olarak kendisini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" diyor.

ONUN SAYESİNDE RAHATTIM

Chastain, çocukluğunda kısa bir süre piyano dersi aldığını belirtiyor. "Nedense filmlerde benden piyano çalmam isteniyor" diyen Chastain, bu nedenle belirli parçaları çalmayı ezberlemiş. Yer aldığı dizi için de Jennifer Nettles ile çalışmış. Onunla birlikte rol alıyor olmasının kendisine özgüven verdiğini de ifade eden oyuncu, "Heartland'de birlikte şarkı söyleme deneyimimiz benim için çok keyifli anlar yarattı. Filmde Jennifer ile düet yapıyoruz. Onun sesi melek gibi ve çok profesyonel. Bana çok destek oldu ve özgüvenimi geliştirmeme yardımcı oldu. Onun sayesinde ben de şarkı söylediğim sahnelerde rahattım" diyor.



BİR KONTLA EVLENDİ

Jessica Chastain, 2012 yılından bu yana Gian Luca Passi de Preposulo ile birlikte. Çift, 2017 yılında evlendi ve iki çocuk sahibi. İtalyan aristokrasisi 1946'da resmen feshedilmiş ve kont unvanı geçersiz hale gelmiş olsa da, Passi de Preposulo bir kont. Babası Kont Alberto Passi de Preposulo. Ailenin soyluluğunun 973 yılına kadar uzanıyor. Jessica Chastain'in eşi Gian Luca Passi de Preposulo, moda ve lüks sektöründe deneyimi olan İtalyan bir iş adamıdır.

BİR ROCK MÜZİSYENİN KIZI

Jessica Michelle Chastain, Renee Hastey ve rock müzisyeni Michael Monasterio'nun çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğduğu sırada ebeveynleri de neredeyse ergenlik çağındaydı. Babasını 2013 yılında kaybeden Chastain, o sırada ikisinin ilişkisinin de çok kötü olduğunu sık sık röportajlarında ifade ediyor. Chastain'in iki kız kardeşi ve iki erkek kardeşi var. Küçük kız kardeşi Juliet, yıllarca süren madde bağımlılığının ardından 2003 yılında intihar etti. Chastain, Sacramento'da annesi ve üvey babası itfaiyeci Michael Hastey tarafından büyütüldü. Çocukluk yıllarında ailesinin maddi olarak zorluk çekmesinden etkilendi. Buna rağmen üvey babası Chastain'in iyi bir birey olarak yetişmesi için elinden geleni yaptı.



YEDİ YAŞINDA OYUNCULUĞA İLGİ DUYMAYA BAŞLADI

Chastain, büyükannesinin onu Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat adlı bir gösteriye götürmesinin ardından yedi yaşında oyunculuğa ilgi duymaya başladı. Düzenli olarak diğer çocuklarla amatör gösteriler düzenledi. Lise öğrencisiyken akademik olarak zorluk çekti. Yalnızdı ve okulda kendini uyumsuz olarak görüyordu. Oyunculuk onun bu dönemi atlatmasında da etkili oldu. Sınıf arkadaşlarıyla Oregon Shakespeare Festivali'ne katıldıktan sonra hayran kaldı. Oyunculukla ilgili her şey onun hayatında lise yıllarında önemli bir yer almaya başladı. Lise son sınıfında çok fazla devamsızlık yaptığı için mezun olamadı. Eğitim hayatına sonra dışarıdan dersler alarak devam etti. Daha sonra 1996-1997 yılları arasında Sacramento City College'a gitti ve bu süre zarfında kurumun münazara takımının üyesi oldu. 1998'de Chastain, Amerikan Dramatik Sanatlar Akademisi'ndeki eğitimini tamamladı. Ardından TheatreWorks tarafından sahnelenen Romeo ve Juliet yapımında Juliet rolüyle profesyonel olarak sahneye ilk adımını attı. Gerisi de tabiri caizse çorap söküğü gibi geldi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör