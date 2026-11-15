Gazze’nin tek kişilik orduları

Ne arkalarında bir ordu ne de ellerinde bir silah var... Filistin onların ülkesi değil ama vicdanları orada. Çocuklar katledilirken dünyanın diğer ucunda sessiz kalmayı reddediyorlar. Tek başlarına zulme meydan okuyorlar. Kimi yıllardır her gün meydanlarda, kimi servetini bağışlıyor kimi ise insanlığı uyandırıyor

İtalya'da köşkünü bağışlayan yaşlı bir kadın, Japonya'da her gün tek başına protesto gösterisi yapan bir adam, İngiltere'de tekerlekli sandalyesiyle sokağa çıkan bir engelli... Gazze için tek başına ayağa kalkan bu insanlar; Rosa Parks, Gandhi ve Martin Luther King gibi tarihe yön veren isimleri hatırlatıyor



Kahramanlar yalnızca savaş meydanlarında olmaz. Her direniş topla tüfekle yapılmaz. Yanındaki binlerce kişiden güç almak gerekmez... Tarih, bazen de tek başına ayağa kalkmaya cesaret edenleri kaydeder. Mazlumların çığlığı olan bir adamın direnişini, insanların gözünü açan bir kadının eylemini ya da zalimliğe karşı koyan bir gencin duruşunu yazar... Bunu tarihin birçok döneminde gördük. ABD'de yerini beyaz bir yolcuya vermeyi reddeden Rosa Parks'ın cesur tepkisi, Mahatma Gandhi'nin sömürge yönetimine karşı başlattığı sivil direniş, Martin Luther King'in ırkçılığa karşı mücadelesi. Tek başlarına tarihin akışını değiştirdiler. İnsanca yaşama hayallerini milyonların yüreğine taşıdılar. Bugün dünyanın farklı ülkelerinde Gazze için tek başına sesini yükselten insanlar var. Bu insanlar, tarihe adlarını yazdırmış cesur isimleri hatırlatıyor.

KATLİAMA ALIŞMAYI REDDEDİYORLAR

Soykırımcı İsrail, üç yıldır Gazze'de her türlü savaş suçunu işliyor. On binlerce Filistinlinin her gün yaşadığı acının ve dramın tarifi yok. Ancak, vicdanlar buna kayıtsız kalmıyor. Gazze ile etnik, dini ve coğrafi hiç bir bağı olmayan dünyanın dört bir yanındaki toplumlar, katledilen Gazzeli çocukları ve çok zorlu bir yaşam mücadelesi veren on binlerce masum insana duyarsız kalmıyor. Sokaklara dökülüp, İsrail'e tepki, Filistin'e destek için protesto gösterileri yapıyorlar. Yardımlarda bulunuyorlar. Ancak bazıları var ki yaptıklarıyla hafızalara kazınıyor. Tek başlarına yılmadan Gazze'nin sesi ve yüzü oluyorlar. Gazzeli çocukların acısını kendi meseleleri olarak görüyorlar. Sadece terör rejimi İsrail'e tepki göstermiyor, onu destekleyen ülkelere hatta kendi hükümetlerine lanet okuyorlar. Eylemleriyle "Bir zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun" sözünü hatırlatıyorlar. İnsanlığın ve vicdanın sınır tanımadığını gösteren bu kişileri harekete geçiren tek şey var: Çocukların katledilmesine alışmayı reddetmek!



12 YILDIR VAZGEÇMİYOR

Hollandalı aktivist Simon Vrouwe, başkent Amsterdam'da İsrail'in Filistin'deki zulmünü 12 yıldır tek başına protesto ediyor. 80 yaşındaki Vrouwe, turistlerin sıklıkla uğradığı Dam Meydanı'nda haftanın beş günü, hava şartları ne olursa olsun bisikletine taktığı römorkla getirdiği Filistin bayrakları ve Filistin'de yaşananları anlatan pankartlarla İsrail zulmüne dikkat çekiyor. Vrouwe, "Gücüm yettiği sürece gösteriye devam edeceğim. Ben burada aynı zamanda uluslararası hukuk için duruyorum" diyor.



HER GÜN BAYRAK AÇTI

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan engelli 68 yaşındaki Homa isimli kadın, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalamadı. Ne yaşı ne de fiziksel engelleri onu durdurmadı. Ealing Belediye Binası önünde her gün tek başına Filistin bayrağı açarak nöbet tuttu. Homa, Gazze'de ateşkes sağlanana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Tanımadığı çocukların yaşama hakkı için sokağa çıkan Homa, bazen insanlığın sesinin tek bir yürekten yükselebildiğini gösterdi.



YALNIZ VE SESSIZ VİCDAN NÖBETİ

Japon aktivist Furusawa Yusuke, Gazze için yaklaşık üç yıldır tek başına eylem yapıyor. 50 yaşlarının başında olan Yusuke, başkent Tokyo'nun en kalabalık sokaklarında bin günü aşkın süredir vicdan nöbeti tutuyor. İsrail'i 'yalnız ve sessiz' protesto eden Furusawa Yusuke, Japon halkının dikkatini Gazze'deki saldırılara çekmeyi hedefliyor. Yusuke, "Eylemimin amacı insan haklarını hatırlatmak. İnsanların doğuştan elde ettikleri hakların kimse tarafından elinden alınamayacağını ve insanların bu hakları korumak için mücadele etmesi gerektiğine dikkati çekiyorum" diyor.



TARİHİ KÖŞKÜNÜ FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLADI

İtalya'da 75 yaşındaki Eugenia Granito isimli kadın, Gazzeli çocukların dramıma kayıtsız kalamadı. Granito, 17. yüzyıldan kalma aile yadigârı köşkünü ve aynı mülkteki şapeli Gazze'deki çocuklara yardım için satışa çıkardı. "İsrail tarafından acımasızca vurulan çocukları gördünüz mü? Onlar ölüyor... Gazze'de çocukların hiçbir şeyi yok. Bu yüzden onları düşünüyorum" diyen Granito, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Granito, satıştan elde edilen gelirin Gazze'de bir hastane ya da okul yapımına katkı sağlamasını umduğunu belirtti.



GÖZLERİYLE DEĞİL KALBİYLE GÖRÜYOR

İngiltere'de görme ve fiziksel engelleri bulunan 62 yaşındaki Mike Higgins, Filistin'e destek gösterilerine katıldı. Gazze'de yaşanan acılara kayıtsız kalamayan Higgins, yüzlerce kişinin gözaltına alınmasının ardından eylem alanında tek başına kaldı. Mike da bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. Görme engeline rağmen Filistin'de yaşananlara sessiz kalmayan Mike'ın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör