Taştan bir tablo Mardin

Yazın sıcağı geride kaldı, şimdi Mardin'i gezmenin tam zamanı. Kasım serinliğinde yokuşları çıkmak, çarşıları dolaşmak bu mevsimde daha kolay. Şehrin en bilinen görüntüsü, yamaca sıralanmış taş evleri... Ama Mardin'de yalnızca uzaktan bakılacak bir manzara yok. O evlerin arasına girince işlemeli kapılar, avlular, merdivenli geçitler çıkıyor karşınıza. Bir tarafta Mezopotamya Ovası uzanıyor, diğer tarafta birbirinin üzerine kurulmuş gibi görünen yapılar... Burada en sade görünen kapının üzerinde bile ince bir işçilik var. Eski Mardin'de hayat da bu yapıların arasında devam ediyor. Çarşıda alışveriş yapanlar, dükkanların önünde sohbet eden esnaf, kahve molası verenler... Gümüş takılara bakarken yan dükkandaki badem şekerleri dikkatinizi çekebiliyor. Yemek konusu ise başlı başına bir mesele. Kaburga dolması mı, fırından yeni çıkmış sembusek mi derken sofrada yer açılacak çok lezzet var. Hem şehri görmeye hem bir kahveyi acele etmeden içmeye hem de farklı yemekleri tatmaya zaman bırakın ve bu taştan şehrin tadını çıkarın.



Her köşe farklı bir ayrıntı

Mardin denince akla gelen o taş evlerin adresi Eski Mardin. Evler yamaca sıralanıyor, aralarından merdivenli yollar ve kemerli geçitler uzanıyor. Burada yalnızca ana caddeyi dolaşmakla yetinmemek gerek. Ara yollarda işlemeli kapılar, avlular ve bir anda önünüzde açılan ova manzarası var. Çarşıda ise küçük bir alışveriş molası kesinlikle verilebilir. İnce gümüş tellerle yapılan telkâri takılar, badem şekerleri, yöresel sabunlar Mardin'den bir hatıra götürmek isteyenler için seçenek çok.





Yemeden sakın dönmeyin

Kaburga dolması: Mardin'in en bilinen yemeklerinden biri. Kuzu kaburgasının içi pirinç, et, badem ve baharatlarla hazırlanan harçla dolduruluyor. Uzun süre pişirilen kaburga dolması, özellikle özel günlerde kurulan sofralarda yer alıyor.

Sembusek: Görünüşüyle kapalı lahmacunu andıran, sevilen hamur işlerinden. Mardin pizzası olarak da biliniyor.

İnce hamurun içine kıyma, soğan ve baharatlarla hazırlanan harç konulup kapatılarak pişiriliyor.

İkbebet: Mardin'e özgü haşlama içli köfte. Bulgurla hazırlanan dış hamurun içine kıymalı ve baharatlı harç dolduruluyor. Kızartılmak yerine suda haşlanarak pişiriliyor.



Avlusunda yüzyıllar saklı

Deyrulzafaran Manastırı'nın önce ovaya bakan konumu, ardından kemerli avlusu oldukça dikkat çekici. Kubbeler, sütunlar ve sarı taş duvarlar yapının görünümünü bir bütün gibi tamamlıyor. Kapılardaki taş süslemelerin yanında ahşap işçiliğinin örnekleri var. Uzun yıllar dini eğitim merkezi olarak kullanılan manastır, Mardin'in farklı inançları bir arada barındıran geçmişinin önemli yapılarından. Bugün de dini önemini koruyor.



Kayalara oyulan yaşam

Büyük sarnıçlar, kayaların içine açılmış mezar odaları, sur kalıntıları... Dara Antik Kenti'nde görülecekler ilk bakışta düşünülenden fazla. Mardin'in merkezinin dışındaki bu yerleşimde, mezarlık alanı özellikle ilgi çekiyor. Kayalara oyulan odalar ve cepheler, buradaki işçiliği açıkça gösteriyor. Ama Dara'nın etkileyici tarafı mezarlarla sınırlı kalmıyor. Şehrin su ihtiyacını karşılayan sarnıçların boyutları da şaşırtıcı. Bugün geriye kalanlara bakınca, suyu toplamak ve saklamak için ne kadar büyük yapılar kurulduğu anlaşılıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör