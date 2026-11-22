Artık onun forması istenecek" diye başlık atmıştım Arda Güler için, 6 Mart 2022 tarihinde bu sayfalarda... Aradan dört yıl geçti. Arda artık sadece Real Madrid taraftarlarının değil dünyadan pek çok futbolseverin onu canlı izlemek için İspanya'nın başkentine gittiği bir yıldız oldu. Biz de onun için Madrid'in yolunu tutacak bir Madrid kılavuzu yapalım. Hazırsanız başlayalım.

Madem Arda dedik, o zaman önce Santiago Bernabeu Stadyumu'nun yolunu tutalım. Konumu tıpkı Fenerbahçe'nin stadı gibi, şehrin göbeğinde. Metro ile gitmek en kolay yol, ineceğiniz durağı adını da tahmin edersiniz: Santiago Bernabeu! Gitmişken stattaki müzeyi gezip Arda Güler forması almak isterseniz 200 Euro ödemeniz gerekecek. Salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki rakip PSV Eindhoven, 28 Kasım'da La Liga'daki Deportivo maçlarında Arda'nın ilk 11'de olacağından kimsenin şüphesi yok.

Arda'yı Santiago Bernabeu Stadı'nda bırakıp çıktığımız Paseo de la Castellana Caddesi, Madrid'in en görkemli caddelerinden... Yürüyerek şehrin simgelerinden Cibeles Meydanı'na ulaşıyoruz. Meydanın ortasında Kibele'nin aslanların çektiği arabasıyla tasvir edildiği ünlü Cibeles Çeşmesi yükseliyor. Burası Real Madrid şampiyonluklarını kutlandığı yer. Meydandaki eski postane binası Palacio de Cibeles ise bugün belediye binası ve kültür merkezi... Seyir terasına çıkarak Madrid'i izlemek mümkün. Buradan 10-15 dakikalık yürüyüşle dünyanın en önemli sanat müzelerinden Prado'ya ya da şehrin yemyeşil kaçış noktası Retiro Parkı'na ulaşabiliyoruz.

ÜÇ BÜYÜK USTANIN ESERİYLE KARŞILAŞIYORUZ

Yorulmuş olmalıyız ama uzun bir öğle yemeği yerine atıştırmanızı tavsiye ederim. İlk tercihimiz bocadillo de calamares, yani çıtır kalamarların ekmek arasına konulduğu Madrid'in meşhur sandviçi olabilir. "Bilmediğim yerde deniz ürününden uzak durayım" derseniz patatas bravası duymuşsunuzdur. "Ne var bildiğimiz patates" demeyelim, lütfen deneyelim.

Dinlendiysek Cibeles Meydanı'ndan yaklaşık 10 dakikalık yürüyüşle Madrid'in kalbine, Prado Müzesi'ne doğru ilerliyoruz. Cibeles Meydanı'ndan yaklaşık 10 dakikalık yürüyüşle ulaştığımız müze, dünyanın en önemli resim koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. 1819 yılında açılan müzede İspanyol resminin üç büyük ustasının eserleriyle karşılaşıyoruz. Sevilla doğumlu Diego Velázquez (1599-1660), İspanya Kralı IV. Felipe'nin saray ressamıydı. En ünlü eseri, kendisini de resmettiği 1656 tarihli Las Meninas (Nedimeler) tablosu. Zaragoza yakınlarında doğan Francisco Goya ise (1746-1828) ise savaşın dehşetini ve insanın karanlık yönlerini tuvale taşıyan İspanyol ressam. Üçüncü büyük usta El Greco (1541-1614) ise Girit'te doğan, gerçek adı Domenikos Theotokopoulos olan bir ressam, Uzun insan figürleri ve çarpıcı renkleriyle tanınan sanatçının eserleri de Prado'nun hazineleri arasında. Müzenin standart giriş ücreti 15 Euro...

Buradan birkaç dakikalık yürüyüşle Madrid'in en ünlü yeşil alanlarından Retiro Parkı'na ulaşıyoruz. Göleti, görkemli anıtları ve camdan yapılmış ünlü Kristal Sarayı'yla park, şehrin kalabalığından uzaklaşıp soluklanmak için ideal bir durak.

Bir şehrin karakterini meydanları gösterir. Ne yazık ki İstanbul'da meydanlarımız bizi tatmin edecek şekilde değil, kimliği yok. Bunun altını neden çizdim çünkü Madrid'in en hareketli noktalarından biri olan, İspanya'nın yollarının başlangıç noktası kabul edilen Sıfır Kilometre taşının önündeyiz. (Bizim Sultanahmet Meydanı'nda var böyle bir nokta ama sanki görülmemesi için saklanmış gibidir) Meydandaki ayı ve kocayemiş ağacı heykeli ise Madrid'in simgesi. Bir de saat kulesi var: İspanyollar her yıl 31 Aralık gecesi bu saatin 12 vuruşuyla birlikte 12 üzüm yiyerek yeni yılı karşılıyor. Her üzüm, yeni yılın bir ayını temsil ediyor. Ardından dar sokaklardan geçerek yaklaşık beş dakika uzaklıktaki Plaza Mayor'a yürüyelim Dört tarafı kemerli yapılarla çevrili, ortasında Kral III. Felipe'nin atlı heykeli bulunan bu meydan, 17. yüzyıldan beri Madrid'in buluşma noktalarından. Geçmişte kraliyet törenlerine, pazarlara, boğa güreşlerine ve Engizisyon dönemindeki halka açık yargılama ve ceza törenlerine sahne olmuş. Kasım sonundan aralık ayına uzanan dönemde meydanın geleneksel yılbaşı pazarı da kuruluyor. Kırmızı tezgahlar, ışıklar ve süslemeler Madrid'e bambaşka bir hava katıyor.

Plaza Mayor'dan ayrılıp yaklaşık 10 dakikalık yürüyüşle Avrupa'nın en büyük kraliyet saraylarından biri olan Madrid Kraliyet Sarayı'na ulaşıyoruz. 18. yüzyılda inşa edilen, 3 bin 400'den fazla odasıyla burası, İspanyol kraliyet ailesinin resmî konutu olsa da aile burada yaşamıyor. Sarayın görkemli salonları, avizeleri, freskleri ve tarihi koleksiyonları ziyaretçilere açık.

GELENEKSEL LEZZETLERİN PEŞİNDE...

Artık akşam oluyor, Madrid mutfağını keşfetme zamanı... Rotamızı dar sokakları, tarihî yapıları ve tapas barlarıyla ünlü La Latina semtine çeviriyoruz. İspanyolların küçük tabaklarda servis ettiği tapas kültürü, Madrid'de başlı başına bir yaşam biçimi. Mantarlı kroket, sarımsaklı karides, baharatlı sosla sunulan kızarmış patates ve patatesli İspanyol omleti ilk seçeneklerimiz. Bir başka geleneksel lezzet ise kırmızı biber eşliğinde servis edilen kızarmış morina balığı. Tatlı için de yer ayırıyoruz. Çünkü Madrid'de özellikle soğuk havalarda sıcak çikolataya batırılarak yenilen çıtır churros, günün en güzel kaçamaklarından biri. Bizdekiler mi daha güzel, karar sizin...

SAKIN...

Gran Vía Caddesi'nin ışıkları altında yürümeden...

San Miguel Pazarı'nda yerel lezzetleri tatmadan...

El Rastro bitpazarında eski plakların peşine düşmeden...

Debod Tapınağı'nda gün batımını izlemeden...

Reina Sofía Müzesi'nde Picasso'nun Guernica tablosunu görmeden dönmeyin.