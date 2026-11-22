Bazı insanlarla vakit geçirmek bize iyi gelir. Saatlerce sohbet eder, birlikte güzel zaman geçiririz. Yanlarından ayrıldığımızda da kendimizi daha mutlu ve huzurlu hissederiz. Bazı insanların yanından ayrıldığımızda ise hiçbir şey yapmadığımız hâlde yorgun hissederiz. Üstelik bazen bizi yoran kişi, hiç de yabancımız değildir. Bir arkadaşımız, ailemizden biri, hatta çok sevdiğimiz bir insan olabilir. Peki, neden bazı insanlar bize iyi gelirken bazıları bizi bu kadar yoruyor?

2018 yılında Rebecca Horne ve Matthew Johnson tarafından yapılan ve Journal of Social and Personal Relationships dergisinde yayımlanan bir araştırmada, 1.932 çiftin ilişkileri incelendi. Araştırmacılar, insanların ilişkilerinde birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarıyla ne kadar ilgilendiklerini ve bunun ilişki memnuniyetiyle nasıl bağlantılı olduğunu araştırdı. Sonuçlar, duygusal ilgi ve desteğin ilerleyen dönemde ilişki memnuniyetiyle olumlu yönde bağlantılı olduğunu gösterdi. Ancak bu ilginin ilişkide nasıl paylaşıldığı da önemliydi. Çünkü bir ilişkiyi sürdürmek yalnızca birlikte zaman geçirmekten ibaret değildir. Karşımızdakini dinlemek, anlamaya çalışmak ve gerektiğinde ona destek olmak da emek ister. Yani bazen bizi yoran, karşımızdaki insanın kendisi değil, o ilişkide sürekli üstlenmek zorunda kaldığımız görevlerdir.

Bir arkadaşınızla buluştuğunuzu düşünün. Gününüzün nasıl geçtiğini anlatıyorsunuz. Henüz sözünüzü bitirmeden neden öyle davrandığınız sorgulanıyor. Bir kararınızdan söz ediyorsunuz, hemen yanlış yaptığınız söyleniyor. Üzüldüğünüz bir olayı anlatıyorsunuz, bu kez de fazla hassas olduğunuz söyleniyor. Bir süre sonra konuşurken kelimelerinizi seçmeye başlıyorsunuz.

Söylediğiniz her cümlenin ardından kendinizi savunma ihtiyacı hissediyorsunuz. Buluşma bittiğinde zihniniz yorgundur. Eve dönerken bile konuşulanları düşünmeye devam eder, söylediğiniz bazı sözleri neden söylediğinizi kendi kendinize sorarsınız. İşte böyle ilişkilerde insan, sohbet etmek yerine sürekli kendini anlatmaya çalışır. Oysa her konuşma bir savunmaya dönüşmemelidir.

HEP HAKLI OLMAK DEĞİL ANLAŞILMAK ÖNEMLİ

Psikolog Harry Reis ve çalışma arkadaşlarının ilişkilere dair araştırmalarında önemli bir kavram vardır: Karşımızdaki insanın bizi anladığını, önemsediğini ve ihtiyaçlarımıza duyarlı olduğunu hissetmek. Araştırmalar, bu duygunun yakınlık ve ilişki memnuniyetiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Çünkü insanın her zaman haklı bulunmaya ihtiyacı yoktur. Bazen yalnızca ne hissettiğinin anlaşılmasını ister. Düşünün, zor bir gün geçirmişsiniz. Bir arkadaşınıza yaşadıklarınızı anlatıyorsunuz. Sizi dinledikten sonra, "Bugün senin için zor bir gün olmuş" diyor. Belki sorununuzu çözmüyor. Size uzun uzun öğüt de vermiyor. Ama kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Çünkü bazen insanın ihtiyacı olan çözüm değil, anlaşılmaktır. Bir başka insan ise aynı durumda hemen öğüt vermeye başlayabilir. Ne yapmanız gerektiğini anlatır, hatalarınızı sıralar, kendi yaşadıklarından örnekler verir. İyi niyetli olabilir ama siz konuşmanın sonunda kendinizi daha da yalnız hissedebilirsiniz. Burada önemli bir ayrıntı; birinin bizi anlaması, her düşüncemize katılması değildir. İnsan sevdiği birine karşı çıkabilir, onunla aynı fikirde olmayabilir. Önemli olan bunu yaparken karşısındakinin duygularını da dikkate almasıdır.

BAŞKALARININ YANINDA NASIL BİRİSİN?

Tasavvufta insanın kendi hâlini bilmesine büyük önem verilir. Kendi öfkesini, beklentilerini ve davranışlarını fark etmesi istenir. Çünkü insan yalnızca başkalarının kendisine nasıl davrandığından değil, kendisinin nasıl davrandığından da sorumludur. Bu düşünceyi ilişkilerimize de taşıyabiliriz. Bizi yoran bir insanla karşılaştığımızda hemen onu suçlamak yerine önce ne yaşadığımıza bakabiliriz. Belki hayır diyemiyoruzdur. Belki kimseyi üzmemek için istemediğimiz şeyleri kabul ediyoruzdur. Belki de karşımızdaki insanın değişmesini beklerken kendi sınırlarımızı hiç anlatmamışızdır.

Bu nedenle her yorgunluk, bir ilişkiyi bitirmemiz gerektiği anlamına gelmez. Bazen açıkça konuşmak, beklentilerimizi anlatmak ve sınırlarımızı belirlemek yeterli olabilir. Ancak bütün çabamıza rağmen aynı sorunlar devam ediyorsa o ilişkiye ayırdığımız zamanı yeniden düşünmemiz gerekebilir. Bir insanı sevmek, onun her davranışına katlanmak zorunda olmak değildir. Sevgiyle sınır koymak birbirine zıt şeyler değildir. Hayatımızdaki insanları düşünürken kendimize şu soruyu sorabiliriz: Kimin yanında kendim gibi davranabiliyorum?

Kimin yanında yanlış bir şey söylemekten korkmuyorum? Kime üzüldüğümü anlattığımda kendimi savunmak zorunda kalmıyorum? Kim benim mutluluğuma gerçekten sevinebiliyor? Bir de bunun tersini düşünelim. Biz başkalarının yanında nasıl bir insanız? Biri derdini anlattığında hemen öğüt mü veriyoruz, yoksa önce dinliyor muyuz? İnsanların bizim yanımızda rahatça konuşabilmesine izin veriyor muyuz? Çünkü ilişkilerde yalnızca kimin bize iyi geldiği değil, bizim kime nasıl geldiğimiz de önemlidir.