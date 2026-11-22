Bazı sanatçılar gençlik yıllarında belli bir döneme imza atar. 2000'lere damga vuran Avril Lavigne de tam böyle isimlerden. 1984 doğumlu Lavigne uzun zamandır magazin basınının gözlerinden uzaktaydı. Lavigne 40'lı yaşlarının ortasına yol almışken annelik haberiyle bir anda gündeme düştü. Evet evet Lavigne 42 yaşında ilk çocuğunu kollarına aldığını açıkladı. İşin ilginç yanı gençliğinin ilk dönemini büyük bir popülarite içinde geçiren şarkıcı, çocuğunun babasını açıklamamayı tercih etti.

Şu an herkesin gündeme gelmeye çalıştığını, 'biraz da olsa ünlü' olmanın peşine düştüğü bir dönemde Lavigne, "Çok mutlu bir beraberliğimiz var. Çocuğumuzun doğumundan çok mutluyuz. Ancak üç kişilik ailemizde benim dışımda kimse magazin basınında yer almıyor. Bunun da böyle kalmasını istiyoruz" diye açıklama yaptı.

Lavigne, bu sade ve gösterişten uzak tavrına rağmen yaklaşık 65 milyon dolarlık bir servete sahip. Son birkaç yıldır verdiği röportajlarda özel hayatına dair sorulara, "Önemli olan sizi anlayan ve sizin de anladığınız birini bulabilmek. Hep ciddi ve uzun süreli ilişkilerim oldu. Ancak bir çocuk sahibi olmaya karar vermek sorumluluk gerektiren bir karar. Tam da bu nedenle doğru insanı bulana kadar çocuk yapmayı düşünmüyorum" yanıtını veren şarkıcı belli ki aradığı kriterlere uyan birini sonunda bulmayı başardı.

EVDE VAKİT GEÇİRMEYİ SEVİYOR

Sekiz kez Grammy ödülüne aday gösterilen sanatçı, boş zamanlarında popüler mekanlarda gezmek yerine kendisine vakit ayırmayı sevdiğini söylüyor. Evde zaman geçirmekten her zaman çok keyif aldığını ifade eden şarkıcı, "Evde olmayı çok severim. Yemek yapmayı severim. Gerçekten iyi bir aşçıyım, ev ve dekorasyon işlerine çok düşkünüm ve bundan çok keyif alıyorum" diyor.

MÜZİK YETENEĞİ İKİ YAŞINDAYKEN ANLAŞILDI

Avril Ramona Lavigne, 1984'te Ontario'da doğdu. Lavigne'nin ebeveynleri, iki yaşındayken dışarıdan eve dönerken söylediği bir şarkıyı duyduklarında vokal yeteneğini fark ettiler. Çocukluğunda abisinin şarkı söylemesinden sürekli rahatsızlık duyduğunu ifade eden Lavigne, "Ağabeyim duvara vururdu çünkü ben kendimi uyutmak için şarkı söylerdim ve bu onu gerçekten rahatsız ederdi" diye çocukluk dönemini anlatıyor. Müziğe ilgisini desteklemek için babası ona bir mikrofon, bir davul seti, bir klavye ve birkaç gitar aldı ve bodrum katlarını bir stüdyoya dönüştürdü.

Gitar çalmayı babasından öğrendi. Lavigne 14 yaşındayken, ailesi onu düzenli olarak karaoke seanslarına götürdü ve farklı türlerde şarkı söylemesini destekledi. Lavigne o günlerle ilgili olarak, "Küçük bir kız çocuğu olduğumdan beri hem annem hem de babam bende bir yetenek gördüler ve müzisyen olma hayalimi gerçekleştirmek için çok çalışmam konusunda beni teşvik ettiler" diye konuşuyor.

Anne babasının onun için çok fedakarlık yaptığını söyleyen Lavigne, "Onlar olmadan bugün olduğum yerde olamazdım. Anne, bana inandığın için teşekkür ederim. Her iki ebeveynime de minnettarım. Her şey için teşekkür ederim, ikinizi de çok seviyorum!" diyor.

FARKLI TARZIYLA ÜNÜNE ÜN KATTI

Lavigne, 21 Haziran 2024'te bir greatest hits albümü yayınlama planlarını açıkladı. Aynı yıl Lavigne ve country müzik sanatçısı Nate Smith, başlangıçta solo olarak Bulletproof adlı ortak bir single yayınladı. Lavigne ve Smith, şarkıyı 59. Akademi Country Müzik Ödülleri'nde seslendirdi. Albümü desteklemek amacıyla Lavigne, 22 Mayıs 2024'te başlayan ve 18 Eylül 2024'te sona eren Greatest Hits Turnesi'ne çıktı. 30 Haziran 2024'te Lavigne, İngiltere'deki Glastonbury Festivali'nde ilk kez sahne aldı ve Other Stage'de şimdiye kadar görülen en büyük kalabalıklardan birini topladı. Lavigne'in Smith ile Can You Die from a Broken Heart adlı bir başka ortak single kaydettiği bildirildi. Şarkı, Smith'in ikinci albümü California Gold'da yer alıyor ve albümün üçüncü single'ı olarak yayınlandı. 2025 yılında Lavigne, Billy Idol'ın Dream Into It albümünde yer alan 77 adlı single'da yer aldı. Mayıs 2025'te Lavigne, Simple Plan'in yer aldığı Young & Dumb single'ını yayınladı. Simple Plan ve Lavigne, ilk olarak Lavigne'in ilk turnesi olan Try To Shut Me Up Tour'da birlikte turneye çıkmışlardı ve bu turne şarkıya ilham kaynağı olmuştu.

MEDYA ONA 'PUNK PRENSESİ' DİYOR

Dediğimiz gibi 2000'li yıllara damga vuran Avril Lavigne, farklı stiliyle de ününe ün katmıştı. Özellikle kravat ve askılı bluz kombinasyonlarıyla erkeksi tarzıyla tanınıyordu. Bol kıyafetleri, kaykay ayakkabılarını veya Converse'leri, bileklikleri ve bazen de parmaklarına dolanmış ayakkabı bağcıklarını tercih ediyordu. Fotoğraf çekimleri sırasında iddialı kıyafetler giymek yerine eski, buruşuk tişörtler giymeyi tercih ediyordu. Modaya yaklaşımı nedeniyle medya onu punk prensesi olarak adlandırmıştı.