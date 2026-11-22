İnsanlık yepyeni bir teknolojinin hem şahidi hem de kurbanı durumda. Her teknolojik atılımın bir maliyeti mutlaka olmuştur. Şuana kadar ki teknolojik her hamlenin yansımalarını görebiliyorduk. Oysa bugün hayatımızın merkezinde olan yapay zeka teknolojisinde durum başka. Olguları alt üst edip, algılarımızı iğdiş eden yapay zeka, varoluşumuz için mutlak gerekli olan doğamızı da hızlı bir şekilde öğütüyor. Fakat korkarım ki biz bu korkunç maliyetin faturasıyla iş işten geçtikten sonra karşılaşacağız. Gelin hep beraber bu korkunç faturaya bir göz atalım...

Hayatımıza çok hızlı bir şekilde giren ve toplumsal yaşamı aynı hızla değiştirmeye başlayan yapay zekanın ilk etapta fark edemeyeceğimiz bir maliyeti var. Bu maliyet adeta geleceğimizi ipotek ediyor. Zira varlığımızı sürdürmemiz için gerekli olan bütün çevresel faktörler, yapay zeka tarafından ambargolu hale getirilmiş durumda. İnsanlığın geleceğini şekillendiren ve müthiş kolaylıklar sağlayan yapay zeka, teknoloji devlerine yüz milyarlarca dolarlık yatırım kapısı açarken dünyanın doğal kaynakları üzerinde de ağır bir yük oluşturuyor.

Yapay zeka veri merkezlerinden kaynaklı korbondioksit emisyon da ürkütücü boyutta. Aynı rapora göz atalım: Veri merkezlerinin elektrik tüketiminden kaynaklanan dolaylı karbondioksit emisyonu 2024 yılında yaklaşık 180 milyon tona ulaştı. Bu miktar, küresel fosil yakıt kaynaklı karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 0,5'ine karşılık geliyor. IEA, mevcut senaryoda bu tesislerin elektrik tüketiminden kaynaklanan dolaylı emisyonlarının 2030'a kadar yaklaşık yüzde 80 artabileceğini öngörüyor.

HAMMADDE İHTİYACI ARTIYOR

Tabii olayın bir de hammadde ihtiyacı var. Sonuçta her teknoloji bir hammaddeye ihtiyaç duyar. Ağustos 2026'da Resources Policy dergisinde yayımlanan bir araştırma, 2035'e kadar yapay zekâ veri merkezlerinin ihtiyaç duyacağı 20 farklı minerali inceledi. Araştırmaya göre modellenen toplam mineral kütlesinin yüzde 83'ünü bakır oluşturuyor. Madenlerin çıkarılması, işlenmesi ve taşınması sırasında harcanan enerji, kullanılan su, ortaya çıkan atıklar ve doğal alanlardaki tahribat da bu teknolojinin çevresel bilançosuna eklemek gerekir.

ELEKTRİK TÜKETİMİNDE KORKUTAN ARTIŞ

Verilerin ekseriyeti Uluslararası Enerji Ajansı' (IEA) nın verilerine dayanıyor. IEA'nın 2025 yılında yayımladığı Energy and AI raporuna göre, dünya genelindeki veri merkezleri 2024 yılında yaklaşık 415 teravatsaat (TWh) elektrik tüketti. Bu miktar, küresel elektrik tüketiminin yüzde 1.5'ine karşılık geliyor. Tüketim bununla da sınırlı değil. Veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı son beş yılda yıllık yüzde 12 artış gösterdi. Toplamda ise yüzde 60'a varan bir yükseliş söz konusu. EA, mevcut büyüme eğiliminin sürmesi halinde bu tesislerin 2030'da yaklaşık 945 teravatsaat elektrik tüketeceğine acı bir şekilde vurgu yapıyor. Bu miktar, Japonya'nın bugünkü toplam yıllık elektrik tüketiminden daha fazla.

SU İSRAFI KORKUNÇ BOYUTTA

Yine IEA'nın World Energy Outlook 2026 raporunda yer alan hesaplama ise susuzluk riskini gözler önüne seriyor. Veri merkezleriyle bağlantılı toplam su tüketimi 2025 yılında 885 milyar litreye ulaştı. Bu miktar, standart ölçülerdeki olimpik bir yüzme havuzunun yaklaşık 354 bin kez doldurulmasına yetecek büyüklükte. Bunun 240 milyar litresi doğrudan veri merkezlerinde kullanılıyor. Veri merkezlerinde binlerce sunucu aynı anda çalışırken yüksek miktarda ısı açığa çıkıyor. Bu ısının uzaklaştırılması için kullanılan soğutma sistemleri, tesisin teknolojisine ve bulunduğu bölgenin iklimine göre su ihtiyacını artırabiliyor. Bu boyuttaki bir su israfının gelecekte nasıl bir risk teşkil edeceğini de anlamak zor değil. Her şeyin telafisi var. Ama su gibi zaten doğada kısıtlı bulunan ve yaşam için en temel ihtiyaç olan bir maddenin bu denli fütursuzca kullanılması endişe verici.

YARINIMIZI VE HAVAMIZI ÇALIYOR

Büyük veri merkezlerinde kesintisiz hizmet sağlamak için kullanılan dizel jeneratörler, test ve çalışma sırasında azot oksitler, partikül madde ve diğer hava kirleticileri ortaya çıkarabiliyor. Ayrıca bu tesislerin kesintisiz enerji ihtiyacı, bazı bölgelerde yeni doğal gaz santrallerinin ve fosil yakıt altyapısının devreye alınmasını gündeme getiriyor.

EN BÜYÜK VERİ MERKEZLERİ NEREDE?

Dünyadaki veri merkezleri belirli ülkelerde yoğunlaşıyor. Stanford Üniversitesi'nin 2026 Yapay Zekâ Endeksi Raporu'nda, Cloudscene'in 2025 verilerine dayanarak hazırlanan sıralamaya göre ABD 5 bin 427 veri merkeziyle açık ara ilk sırada yer alıyor. ABD'yi 529 merkezle Almanya, 523 merkezle İngiltere ve 449 merkezle Çin izliyor. Kanada 337, Fransa 322, Avustralya 314 ve Hollanda 298 veri merkeziyle öne çıkıyor. Veri merkezi kapasitesi bakımından ABD ve Çin küresel yarışın iki büyük oyuncusu konumunda.