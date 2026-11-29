St. Petersburg'un hikâyesinin başkahramanı Çar I. Petro... Hani bizim 'Deli Petro' diye bildiğimiz, Rusların ise 'Büyük Pedro' dediği çar! Neva Nehri'nin Baltık Denizi'ne açıldığı bölgede yeni bir başkent kurma hayaliyle yola çıkmış. Amacı Rusya'yı Avrupa'ya açmak, ülkesine modern bir yüz kazandırmak. Bir bataklığın ortasında yükselen şehir, kısa sürede imparatorluğun siyasi ve kültürel merkezine dönüşmüş.

E-VİZE İLE GİDİLİYOR

Bu eşsiz şehri keşfetmek isterseniz çok fazla prosedürle uğraşmıyorsunuz. Rusya'ya e-vize ile girmek mümkün. Başvurular internet üzerinden yapılıyor. Bir fotoğraf istiyorlar. Vize başvurunuz 4 gün içinde tamamlanıyor ve mail adresinize ulaştırılıyor. Banka dökümü, sigorta belgesi gibi uzun uzadıya evrak listesine gerek yok. İstanbul'dan St. Petersburg Pulkova Havalimanı'na yolculuk 3 saat 45 dakika sürüyor. Türk Hava Yolları, iki şehir arasında günde 4 kez karşılıklı uçuş gerçekleştiriyor.

DOSTOYEVSKİ'NİN İZİNDE

St. Petersburg'u diğer Avrupa kentlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, edebiyatla kurduğu güçlü bağ. Puşkin, Gogol, Dostoyevski gibi büyük yazarların eserlerinde bu şehir önemli bir yer tutuyor. Özellikle Dostoyevski'nin Petersburg'u saraylar ve gösterişli şehirden biraz farklı. Onun romanlarında dar sokaklar, karanlık merdivenler, küçük odalar, yoksul mahalleler ve insan ruhunun çıkmazları yer alır. Suç ve Ceza romanında Raskolnikov, şehrin boğucu atmosferinde dolaşırken yalnızca bir cinayetin değil, vicdanının da yükünü taşır. Dostoyevski'nin izini sürmek isteyenler, Sennaya Meydanı çevresinde yürüyebilir, Griboedov Kanalı'nın kıyısında durabilir. Bu sokaklar, yazarın romanlarında kurduğu karanlık ve düşünceli dünyanın izlerini hâlâ taşıyor. Bir köşe başında durup Neva'ya bakarken, insanın aklına ister istemez Raskolnikov'un iç konuşmaları gelir.

ERMİTAJ'I GÖRMEDEN OLMAZ

St. Petersburg'a gelenlerin ilk duraklarından biri genellikle Ermitaj Müzesi oluyor. Dev meydandan yürüyerek ulaştığımız Kışlık Saray'ın içinde yer alan bu dev müze, sanat tarihinin en büyük hazinelerini barındırıyor. Leonardo da Vinci'den Rembrandt'a, Monet'e uzanan koleksiyonlarıyla insanı saatlerce içine çekiyor. Ermitaj'ı gezdiğimizde yalnızca muhteşem tabloları, eserleri görmedik, aynı zamanda bir imparatorluğun sanatla kurduğu ilişkiyi da anlamlandırdık.

ALTIN KUBBELER ŞEHRİ

Nevski Bulvarı, şehrin en hareketli caddesi. Tarihi binalar, kitapçılar, kafeler ve mağazalar arasında yürürken St. Petersburg'un günlük hayatına karışmak mümkün. Kazan Katedrali'nin sütunları, Aziz İsaak Katedrali'nin altın kubbesi ve Dökülen Kan Kilisesi'nin renkli mozaikleri, şehrin mimari zenginliğini gözler önüne seriyor. Bizim uzaktan gördüğümüz Peter ve Paul Kalesi, şehrin doğduğu yer olarak kabul edilyor. Neva'nın ortasındaki Zayachy Adası'nda bulunan kale, tarihî bir savunma yapısından çok daha fazlası. İçindeki katedral, Rus imparatorlarının mezarlarına ev sahipliği yapıyor. Şehrin gözdelerinden biri de Lion Palace. Aziz İsaak Katedrali ile aynı mimarın eseri olan tarihi bina adını kapısındaki aslan heykellerinden alıyor. Tabii şehrin bir de köprüler var. St. Petersburg'un kanalları ve Neva üzerindeki köprüleri, özellikle yaz gecelerinde şehrin romantik yüzünü ortaya çıkarıyormuş. Ancak biz soğuk bir mevsimde gittiğimiz için ne kanallarda yapılan tekne gezilerini ne de o meşhur Beyaz geceleri görebildik. Bunları görmek için haziran-temmuz aylarında bir kez daha gelmemiz tavsiye edildi.

BORŞ ÇORBASINI DENEYİN

St. Petersburg'u tanımanın yolları yalnızca müzelerden ve saraylardan geçmiyor. Şehrin mutfağı da tarihin bir parçası. Rus mutfağının klasiklerinden borş, pancarla hazırlanan sıcak ve doyurucu bir çorba. Ben şahsen yanında getirilen ekşi kremayı yemedim. Ama çorbayı beğendim. Pelmeni ise içi etle doldurulmuş küçük hamur bohçaları; özellikle soğuk günlerde insanların içini ısıttığı için tercih ediliyormuş. Pirojki ise lahana, patates, mantar, et veya peynirle doldurulan küçük börek. Bu arada Ruslar da bizim gibi çayı çok seviyor. Yemeğin yanında çay içmek bir gelenek. Aramızdaki tek fark ise onlar porselende demlikdeki çayı hemen tüketiyor. Bizimki saatlerce ocağın üzerinde kaynatmıyor. Şehirde geleneksel Rus restoranlarının yanı sıra modern kafeler ve dünya mutfaklarından örnekler sunan mekânlar da bulunur. Nevski Bulvarı çevresindeki bir kafede oturup kahvenizi yudumlamak, günün yorgunluğunu atmanın yollarından biri.

5 BİN TÜRK YAŞIYOR

St. Petersburg, Rus zenginlerin yaşamak için ilk tercih ettiği şehirlerden biri. Yaklaşık 5,7 milyon mil- milyon nüfusun büyük bölümünü beyaz yakalılar oluş- yon oluşturuyor. St. Petersburg halkı ağırlıklı olarak hizmet turuyor. sektörü, ileri teknoloji, ağır sanayi yani gemi inşası ve mühendislik, lojistik, eğitim ve turizm alanlarında çalışıyor. Şehirde yaklaşık 5 bin Türk yaşıyor.