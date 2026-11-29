Geçtiğimiz haftalarda seminerimize katılan biri bana şöyle sordu: "Hocam, akşamları evde otururken bile içim rahat etmiyor. Sanki herkes bir yerlere gidiyor, güzel vakit geçiriyor da ben hayatı kaçırıyormuşum gibi hissediyorum. Bu duygudan nasıl kurtulabilirim?"

Biraz düşündüm. Aslında bu duygu pek çoğumuza tanıdık geliyor. Güzel bir akşam geçirirken bile başka bir yerde daha güzel bir şeyler yaşandığını düşünüyoruz. Bir davete gitsek gitmediğimiz diğer daveti merak ediyoruz. Evde kalsak dışarı çıkanları düşünüyoruz.

İnsanın her yerde olmak istemesi yeni bir mesele değil. Fakat eskiden başka insanların hayatında neler olup bittiğini bu kadar ayrıntılı bilmiyorduk. Şimdi sabah gözümüzü açtığımız andan gece uyuyana kadar başkalarının nerede olduğunu ne yediğini, ne satın aldığını, nerelere seyahat ettiğini görüyoruz. Ve farkında olmadan kendi hayatımızı onların hayatıyla karşılaştırmaya başlıyoruz.

BİR ŞEYLERİ KAÇIRMA KORKUSU

Psikolojide bu durumun bir adı var:

FOMO. İngilizce Fear of Missing Out ifadesinin kısaltması. Türkçeye bir şeyleri kaçırma korkusu olarak çevirebiliriz.

2013 yılında psikolog Andrew Przybylski ve çalışma arkadaşları bu konuyu bilimsel olarak araştırdılar. Araştırmalarında FOMO duygusunun sosyal medya kullanımıyla ilişkili olduğunu, bu korkuyu daha yoğun yaşayan kişilerin yaşam memnuniyetlerinin de daha düşük olabildiğini gördüler. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. İnsan yalnızca bir etkinliği kaçırmaktan korkmuyor. Başkalarının kendisinden daha güzel bir hayat yaşadığı ihtimali de onu huzursuz ediyor. Mesela bir arkadaşınızın tatil fotoğrafını görüyorsunuz. O ana kadar gayet güzel geçen gününüz, birden sıradan gelmeye başlıyor. Bir başkasının yeni bir ev aldığını öğreniyorsunuz. Kendi evinizin eksiklerini düşünüyorsunuz. Bir arkadaşınızın kalabalık bir sofrada çekilmiş fotoğrafını görüyorsunuz. Biraz önce evde tek başınıza keyifle vakit geçirirken şimdi sanki bir şeyleri kaçırıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Oysa sizin hayatınızda birkaç dakika içinde değişen hiçbir şey yok. Değişen yalnızca dikkatinizin yönü.

KIYASLAMA YAPMA

Sosyal medyada gördüğümüz hayatların çoğu seçilmiş anlardan oluşuyor. Kimse bütün gününü paylaşmıyor. Genellikle güzel bir manzarayı, başarılı olduğu bir işi, mutlu olduğu bir anı gösteriyor. Bunda yanlış bir şey yok. Hepimiz güzel anlarımızı hatırlamak ve paylaşmak isteriz. Sorun, başkalarının seçtiği bu anları onların bütün hayatı sanmaya başladığımızda ortaya çıkıyor. Bir insanın deniz kenarında gülümsediği fotoğrafı görüyoruz ama o sabah neye üzüldüğünü bilmiyoruz. Kalabalık bir doğum günü kutlamasına bakıyoruz ama o kişinin kendisini bazen ne kadar yalnız hissettiğini bilmiyoruz. Başarı haberlerini görüyoruz ama başarısızlıklarını, korkularını ve geçirdiği zor günleri görmüyoruz. Sonra dönüp kendi hayatımıza bakıyoruz. Biz kendi hayatımızın yalnızca güzel anlarını değil, bütün sıkıntılarını da biliyoruz. Böylece başkalarının özenle seçilmiş birkaç dakikasını, kendi hayatımızın yirmi dört saatiyle karşılaştırıyoruz. Sizce de bu biraz haksız bir karşılaştırma değil mi?

UYANDIĞINDA TELEFONA BAKMAK YERİNE PENCEREDEN BAK

Şimdi küçük bir şey deneyelim. Bir gün boyunca başkalarının hayatını takip etmeye ayırdığımız zamanı biraz azaltalım. Sabah uyandığımızda hemen telefona bakmak yerine pencereden dışarı bakalım. Kahvaltı yaparken bir başkasının kahvaltı fotoğrafını incelemek yerine önümüzdeki sofraya dikkat edelim. Sevdiğimiz biriyle konuşurken telefonumuzu masanın üzerinde tutmayalım. Yürüyüşe çıktığımızda gördüğümüz her güzelliği fotoğraflamak zorunda hissetmeyelim. Bazı anların yalnızca bizim hafızamızda kalmasına izin verelim. Bunlar küçük değişiklikler gibi görünebilir. Fakat insanın dikkati neredeyse hayatı da oradadır. Güzel bir hayat yaşamak için dünyanın her köşesini görmek, her güzelliği tatmak, her deneyimi yaşamak gerekmez. Hayatın zenginliği, ne kadar çok şeye sahip olduğumuzda değil, sahip olduklarımızın ne kadar farkında olduğumuzda saklıdır.

TASAVVUFTA KANAAT ETMEK NE DEMEKTİR?

Tasavvufta üzerinde çok durulan kavramlardan biri kanaattir. Kanaat, insanın hiçbir şey istememesi, gelişmekten vazgeçmesi veya elindekilerle yetinmek zorunda kalması değildir. Sahip olmadığı şeylerin, sahip olduklarını değersizleştirmesine izin vermemesidir. Bunu küçük bir örnekle düşünelim. Bir sofraya oturmuşsunuz. Önünüzde sevdiğiniz bir yemek var. Fakat aklınız sürekli başka bir sofrada olabilecek yemeklerde. O kadar çok onları düşünüyorsunuz ki önünüzdeki yemeğin tadını bile alamıyorsunuz. Hayatımızda da bazen böyle yapıyoruz. Yanımızdaki insanı dinlerken başka insanlarla geçirebileceğimiz zamanı düşünüyoruz. Güzel bir yerde yürürken başka bir şehirde olmayı hayal ediyoruz. Sahip olduğumuz bir nimetin sevincini yaşayamadan bir sonrakini istemeye başlıyoruz. Burada kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor: Ben gerçekten daha fazlasını mı istiyorum, yoksa başkalarında gördüğüm şeylerden mahrum kalmaktan mı korkuyorum? Bu iki duygu birbirine benzese de aynı şey değil.

UNUTMA

Başkalarının hayatını seyretmekle geçirdiğin zaman da senin ömründen eksiliyor. Bir başkasının bahçesindeki çiçeklere hayranlıkla bakarken kendi bahçeni sulamayı ihmal etme. Belki de özlemini duyduğun mutluluk, hayatına henüz gelmemiş olanlarda değil, çoktan gelmiş ama senin fark edemediklerinde gizlidir...