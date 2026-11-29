Digital 2027 Global Overview raporuna göre Türkiye'de internet kullanıcıları haftada ortalama 43 saat 28 dakikasını çevrim içi medyaya ayırıyor. Dünya ortalamasının 9 saat 12 dakika üzerinde olan bu süre, dijital dünyanın hayatımızda ne kadar büyük bir yer kapladığını gösteriyor. Günün önemli bir bölümünü sosyal medyada geçiriyor, arkadaşlarımızla iletişim kuruyor, fotoğraflarımızı paylaşıyor, videolar izliyor ve yaşadığımız anları kayıt altına alıyoruz. Kısacası yalnızca günlük hayatımızı değil, yıllar içinde biriktirdiğimiz anılarımızı da dijital dünyaya taşıyoruz. Peki hayatımız sona erdiğinde bu dijital hayatın akıbeti ne olacak?

Bugün bir insanın ardından evini, arabasını, banka hesaplarını ve kişisel eşyalarını kime bırakacağı konuşulurken dijital dünyada oluşturduğu miras çoğu zaman unutuluyor. Oysa sosyal medya hesaplarımızda yalnızca fotoğraflarımız değil, yılların emeği, dostluklarımız, özel yazışmalarımız ve hayatımıza dair pek çok iz bulunuyor. Üstelik bu hesaplar, bizden sonra sevdiklerimiz için birer hatıraya dönüşebileceği gibi korunmadığında kişisel bilgilerimizin güvenliği açısından da sorun yaratabiliyor. Bu nedenle dijital mirasın geleceğini düşünmek, artık maddi mirasımızı planlamak kadar önemli hale geliyor.

Bazı sosyal medya platformları kullanıcılarına öldükten sonra hesaplarının silinmesini ya da anı olarak korunmasını seçme ve bir dijital vâris belirleme imkanı sunuyor. Ancak burada önemli bir ayrım var: Hatırlanmak istemek, özel hayatımızın bütün ayrıntılarını geride bırakmak anlamına gelmiyor. Peki dijital mirasımızı nasıl koruyacağız, hesaplarımızı kime emanet edeceğiz? İnsan neden ölümünden sonra da dijital dünyada iz bırakmak istiyor? Biz de işin teknik ve psikolojik boyutunu uzmanlarla konuştuk; sosyal medya kullanıcılarına ve içerik üreticilerine kendilerinden sonra hesaplarının nasıl yaşamasını istediklerini sorduk.

ÖZLEM YETKİL (33) / SOSYAL MEDYA KULLANICISI

ANILARIMIN SEVDİKLERİME HATIRA KALMASINI İSTERİM

Günde ortalama 2-3 saatimi sosyal medyada geçiriyorum. En çok Instagram ve WhatsApp kullanıyorum. Genellikle arkadaşlarımla iletişim kurmak, gündemi takip etmek, fotoğraf ve video izlemek için kullanıyorum. Fotoğraflarımızın ve mesajlarımızın sevdiklerimiz için birer hatıra olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle öldükten sonra hesaplarımın ve özel bilgilerimin nasıl korunacağı benim için önemli olurdu. Hesaplarımın tamamen silinmesini istemezdim. Özellikle fotoğraflarımın ve güzel anılarımın sevdiklerime hatıra olarak kalmasını isterdim. Ancak özel mesajlarımın ve kişisel bilgilerimin gizli kalmasını isterdim. Dijital mirasımı en güvendiğim, beni en iyi tanıyan ve özel hayatıma saygı duyacak bir aile üyeme bırakırdım. Bazı sosyal mecraların öldükten sonra hesabıma ne olacağının seçimini biz kullanıcılara sorduğunu bilmiyordum, faydalı buldum. İnsan öldükten sonra hesaplarının ne olacağını önceden belirleyebilmesi kendisi ve yakınları açısından önemli.

NİL ERKOL (33) / İÇERİK ÜRETİCİSİ

İŞİM GEREĞİ HER ANIMI KAYDEDİYORUM

Sayfamı 2022 yılında açtım şu anda bu işi yapmaktayım. Gastronomi, mekan tanıtımları ve lifestyle üzerine içerik üretmeye devam ediyorum. 80 bin takipçiye sahibim. İşimiz gereği her anı kaydedip bir arşive dönüştürdüğümüz için ister istemez aklıma benden sonra hesabıma ne olacağı geliyor. O hesaplarda yılların emeği ve takipçilerle kurulan gerçek bir bağ var; benden sonra da bu emeğin sahipsiz kalmamasını isterim. Kesinlikle anı olarak kalmasını isterdim. Yıllarca büyük bir hevesle gezdiğim mekanlar, çektiğim videolar ve oradaki enerjim benim dijital albümüm gibi. Sevenlerimin ve takipçilerimin geriye dönüp baktığında beni o güzel anılarla hatırlaması çok daha anlamlı. Hiç düşünmeden eşime emanet ederdim. Hem avukat olduğu için işin hukuki ve güvenlik kısmını en doğru şekilde o yönetir hem de beni en iyi o tanır. Ama benim adıma yeni bir paylaşım yapmasını istemezdim. Geride güzel bir iz bırakmak bence bu işin en tatmin edici yanı. Yıllar sonra birinin karşına çektiğim bir video çıktığında "Ne güzel enerjisi vardı, bize ne güzel yerler keşfettirmişti" deyip gülümsemesi bile benim için çok kıymetli. Hesap güvenliği, çift aşamalı doğrulama ve yedekleme konusunda zaten çok titizim. Bunun dışında platformların "hesap varisi" ayarlarını da inceleyip benden sonra hesabımla ilgili ne yapılmasını istediğimi eşimle açıkça konuştum. Artık dijital varlıklar da en az maddi miras kadar gerçek.

BETÜL ÜZÜM (25) / SOSYAL MEDYA KULLANICISI

SANAL VÂRİSİM EŞİM

Günde ortalama 3-4 saatimi sosyal medyada geçiriyorum. En çok Instagram, TikTok ve WhatsApp kullanıyorum. Zaman zaman öldükten sonra ne olacak bu sosyal medya hesaplarımız diye düşünüyorum. Çünkü birçok fotoğrafımız, anımız ve özel konuşmamız birikiyor. Bizden sonra bunların ne olacağını merak ediyorum. Hesaplarımın tamamen silinmesini istemezdim. Sevdiklerimin istedikleri zaman fotoğraflarıma bakıp beni hatırlayabilecekleri bir anı olarak kalmasını isterdim. Dijital mirasımı eşime bırakmayı tercih ederdim. Ancak özel mesajlarıma erişmesini istemezdim. Fotoğraflarımın ve güzel anılarımın kalmasını isterdim. Daha önce böyle bir uygulama olduğunu bilmiyordum. Öğrendikten sonra kullanmayı düşünebilirim. Çünkü öldükten sonra dijital hesaplarımızın nasıl yönetileceğini önceden belirlemek önemli.

BÜŞRA ALTINTAŞ (32) / İÇERİK ÜRETİCİSİ

VERDİĞİM EMEĞİN KAYBOLMASINI İSTEMEM

Yaklaşık 7-8 yıldır içerik üretiyorum. 108 bin takipçim var. Ben hayata biraz daha olumlu tarafından bakarak yaşayan biriyim. Bu nedenle olumsuz senaryoları düşünüp bunlara göre plan yaparak yaşamıyorum. Ama tabii sosyal medya hesaplarımın tamamen silinmesini istemem. Paylaşımlarımla birlikte bir hatıra olarak kalmasını tercih ederim. İnsanların yıllar sonra hesabıma denk gelip "Aa, böyle biri varmış" diyerek paylaşımlarıma göz atması ve sonra hayatlarına devam etmesi bile benim için güzel bir düşünce. Çünkü bu sayfa için yıllar boyunca çok emek verdik. Verdiğimiz emeğin tamamen silinmesini istemem. Sayfamı öldükten sonra yalnızca eşime emanet edebilirim. Çünkü hesabımızın kendine özgü bir karakteri ve bir dili var. Bu karakterin zamanla değişmesini veya bozulmasını istemem. Zaten şu anda da hesabımızı eşimle birlikte yönetiyoruz. Dolayısıyla sayfanın ruhunu ve içerik üretme biçimimizi en iyi bilen kişi o. Benim vefatımdan sonra da hesabı devam ettirecek birisi olacaksa bunun yalnızca eşim olmasını isterim. Sokakta insanların bizi tanıması, içeriklerimizi takip ettiklerini söylemesi çok güzel bir his. Bu nedenle yıllar sonra da paylaşımlarım aracılığıyla hatırlanmak, tamamen unutulup gitmemek ve bir iz bırakmış olmak benim için çok değerli olurdu. Bugüne kadar dijital mirasımı güvence altına almak için özel bir adım atmadım. Ancak tabii ki hesabımızın güvenliği konusunda gerekli önlemleri alıyoruz.

PROF. DR. ALİ MURAT KIRIK / MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI ANABİLİM BAŞKANI

DÜNYA İLE ARAMIZDA 9 SAATLİK FARK VAR

Sosyal medya kullanımı, Türkiye ile dünya ortalaması arasında haftada 9 saat 12 dakikalık bir fark var. Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Bu rakam yalnızca sanal medya kullanımını kapsamıyor; çevrim içi video, haber, podcast, müzik ve internet üzerinden televizyon izleme süreleri de bu hesaba dahil. Hatta aynı anda müzik dinleyip video izleyen kişiler nedeniyle toplam süre gerçekte olduğundan yüksek görünebiliyor.

Türkiye'de kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalara baktığımızda WhatsApp, YouTube ve Instagram öne çıkıyor. TÜİK'in 2026 verilerinde WhatsApp kullanımı yüzde 90, YouTube yüzde 77,6, Instagram ise yüzde 71,1 seviyesinde. İnsanlar bu platformlarda haber takip ediyor, kısa videolar izliyor, arkadaşlarıyla iletişim kuruyor, eğleniyor ve ürünler hakkında bilgi ediniyor. RTÜK araştırmasına göre gençlerin günlük ortalama sanal medya kullanım süresi 3 saat 24 dakika. Ayrıca gençlerin yüzde 86,6'sı gündemi takip etmek amacıyla bu platformları kullanıyor. Dünya genelinde de benzer bir tablo var; gençler Instagram, TikTok ve Snapchat gibi görsel ve video ağırlıklı platformlara daha fazla yönelirken ileri yaş gruplarında mesajlaşma ve geleneksel içerik takibi daha belirgin olabiliyor.

Facebook ve Instagram, vefat eden kişinin hesabının anı hesabına dönüştürülmesine veya belirli koşullarda tamamen silinmesine imkan tanıyor. Anı hesabında kişinin adının yanında hatıra olduğunu belirten bir ifade yer alıyor. Kullanıcı hayattayken bir dijital varis belirleyebiliyor. Bu kişi kendisine verilen sınırlı yetkiler kapsamında bazı profil bilgilerini yönetebiliyor ancak özel mesajları okuyamıyor. X platformunda ise yetkili aile üyeleri veya miras temsilcileri gerekli belgelerle hesabın kapatılmasını talep edebiliyor; ancak platform vefat eden kişinin hesabına erişim izni vermiyor. WhatsApp'ta ise bir anı hesabı uygulaması bulunmuyor. Uzun süre kullanılmayan hesaplar otomatik olarak silinebiliyor.

GÖKHAN ERGÜR / PSİKOLOG

PSİKOLOJİDE 'SEMBOLİK ÖLÜMSÜZLÜK' DENİYOR

İnsanların öldükten sonra sosyal medya hesaplarının açık kalmasını istemesinin insanın ölümlü oluşuyla ve bu gerçeği kabullenmekte yaşadığı güçlükle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Eskiden insanlar geride mektuplar, fotoğraflar. Bugün sosyal medya hesapları da bir ölçüde bu işlevi görüyor. İnsanlar orada yıllarını, dostluklarını, sevinçlerini ve acılarını biriktiriyorlar. Bütün bunların kendi ölümleriyle birlikte ortadan kalkmasını istemeyebiliyorlar. Yaşadığımız hayatın bir anlamı olduğunu, bizden sonra da bir şeylerin devam edeceğini bilmek istiyoruz. Bir çocuğun hafızasında, bir dostun anlattığı hikâyede ya da bir kitabın sayfalarında varlığımızı sürdürmek bize iyi gelen bir düşünce. Psikolojik açıdan bunu insanın sembolik ölümsüzlük arayışıyla da ilişkilendirebiliriz. Dijital dünya, bu arayışın yeni karşılıklarından biri. Hepimizin kendisine sakladığı, herkesin bilmesini istemediği bir dünyası var. Mahremiyet, kişinin kendi sınırlarını belirleyebilmesi ve kendisini güvende hissedebilmesi açısından önemli. Ölüm, insanın özel hayatına duyulması gereken saygıyı ortadan kaldırmıyor. Hatırlanmak istemek, hayatımıza dair her şeyin bilinmesini istediğimiz anlamına gelmez. Bir insanı sevmek, onun hakkında her şeyi bilmeyi gerektirmediği gibi, ölümünden sonra da bize onun bütün sırlarını öğrenme hakkı vermiyor. İnsanların dijital dünyada biriktirdikleri şeylerin akıbeti pek akıllarına gelmezdi. Oysa bugün telefonlarımızda ve bilgisayarlarımızda sevdiklerimize bırakmak isteyeceğimiz pek çok hatıra var.