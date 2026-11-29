Yapay zekânın hayatımızın hemen her alanına girdiği, gerçekle sahtenin iç içe geçtiği, sosyal medyanın insan ilişkilerini yeniden şekillendirdiği bir dönemde Cambridge Dictionary, 2026 yılının sözcüğünü 'Human' yani 'insan' olarak belirledi. İlk bakışta sıradan bir tercih gibi görünebilir. Oysa baş döndürücü teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir çağda ibrenin yeniden insanı göstermesi oldukça düşündürücü. Teknolojinin neler yapabileceğini konuşurken insan olmanın ne anlama geldiğini yeniden sorgulamaya başladık.

Yapay zekâ artık yazıyor, çiziyor, analiz ediyor, üretiyor. İnsan beyninin bazı becerilerini taklit ediyor, hatta kimi alanlarda insanı geride bırakıyor. Peki bir sonraki adımda bizi neler bekliyor? Empati kurmayı, teselli etmeyi, iyilik yapmayı, vicdanlı davranmayı da makinelerden öğrenmeye başlarsak ne olacak? Belki de asıl tehlike burada. İnsan, yalnızca üretme becerisini değil, kendisini insan yapan değerleri de makinelere kaptırma riskiyle karşı karşıya.

Dünyanın dört bir yanında savaşlara, şiddete, zorbalığa ve tahammülsüzlüğe tanıklık ederken iyiliği, merhameti ve dürüstlüğü daha fazla hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Birbirimizi dinlemiyor, anlamaya çalışmıyor, başkalarının acılarına kayıtsız kalabiliyoruz. Oysa yapay zekâya insani değerleri öğretecek olan da yine insanın kendisi. Teknolojiye yetişmeye çalışırken insanlığımızı geride bırakmamalıyız. Gelecekte makinelerden daha hızlı, daha üretken ya da daha bilgili olmak zorunda değiliz. Ancak vicdanımızı, merhametimizi ve ahlaki değerlerimizi korumak zorundayız. Belki de Cambridge'in tercihi bize tam olarak bunu hatırlatıyor: Geleceğin en büyük ihtiyacı daha akıllı makineler değil, daha iyi insanlar.

Psikologlara ve toplum bilimcilere teknoloji çağında insan kalmanın ne anlama geldiğini, kaybetme riski taşıdığımız insani değerleri ve gelecekte insanı insan yapan özelliklerin neler olacağını sorduk.

BAŞKALARINI GÖLGEDE BIRAKMA ARZUSU

Collins Dictionary, 2026 yılının sözcüğü olarak 'Mogging'i belirledi. Bir kişiyi görünüş, özgüven, statü veya performans bakımından geride bırakmak, gölgede bırakmak anlamına gelen sözcük, özellikle Z ve Alfa kuşaklarının sosyal medya dilinde yaygınlaştı. Vücut geliştirme çevrelerinden internet kültürüne ve gündelik konuşma diline taşınan kelimenin kullanımı, Collins'in verilerine göre yıl içinde yüzde 210 arttı.

HER ŞEYİN DAHA FAZLASINI İSTİYORUZ

Dictionary.com, 2026 yılının sözcüğü olarak 'Maxxing'i seçti. Bir faaliyeti mümkün olan en üst düzeye taşımak veya hayatın belirli bir alanını olabildiğince geliştirmek anlamına gelen kelime, sosyal medya platformlarında yaygınlık kazandı. Sözcük, bir yandan kişisel gelişim ve verimlilik arayışını yansıtırken diğer yandan hayatın her alanında daha fazlasını elde etme baskısına yönelik ironik bir yaklaşımı ifade ediyor.

OXFORD'UN DÖRT ADAYI

Oxford Dictionary, 2026 yılının sözcüğünü belirlemek üzere dört ifadeyi kısa listeye aldı:

Doomerism: Yapay zekâ veya iklim değişikliği gibi tehditlerin insanlığı kaçınılmaz bir felakete sürükleyeceğine yönelik aşırı kötümserlik.

Microdrama: Akıllı telefonlarda dikey formatta izlenen kısa bölümlü diziler.

Post-literate: Okuma alışkanlığının ve yazılı kültürün önemini yitirdiği toplum.

Slopaganda: Üretken yapay zekâyla hazırlanan düşük kaliteli propaganda içerikleri.

SERHAT ÇIKMAN / İNSAN VE TOPLUM BİLİMCİ

TAKLİT ETMEK HİSSETMEK DEĞİL

İnsan ve toplum bilimci Serhat Çıkman, makineler insana giderek daha fazla benzerken insanın kendi kırılganlığına ve duygusal derinliğine sahip çıkması gerektiğini belirtiyor. İnsanların sevinçleri, üzüntüleri, duyguları ve vicdanlarıyla hayata anlam kattığını vurgulayan Çıkman, yılın sözcüğünün 'insan' olarak seçilmesini, teknoloji çağında insana ve insani değerlere daha fazla önem verilmesi gerektiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

İnsani değerlerin taklit edilmesiyle gerçekten hissedilmesi arasında büyük bir fark olduğunu belirten Çıkman, "Yapay zekâ empatiyi taklit edebilir ama hissetmez; merhamet ve vicdan ise taklit edilemez, çünkü bunlar beden, acı ve ahlaki sorumluluk deneyimine dayanır" diyor. İnsanın inançları ve vicdanı doğrultusunda hareket edebildiğini, yapay zekânın ise talimatlar ve yönlendirmelerle çalıştığını hatırlatan Çıkman, teknolojinin insan ilişkileri üzerindeki etkisine de dikkat çekiyor: "Teknoloji empatiyi yok etmiyor, köreltiyor." Çıkman'a göre insanlar giderek daha bağlantılı ancak birbirleriyle daha az temas kuran, daha yorgun ve bölünmüş bir toplum hâline geliyor.

ECE ÇİFTÇİ / UZMAN PSİKOLOG

ASIL SINAV GERÇEK HAYATTA

Uzman Psikolog Ece Çiftçi, insan kelimesinin yılın sözcüğü seçilmesinin çağımızın temel psikolojik meselelerinden birine işaret ettiğini belirtiyor. İnsanı yalnızca düşünebilen, problem çözebilen ya da bilgi üretebilen bir varlık olarak tanımlamanın yeterli olmadığını söyleyen Çiftçi, insanın aynı zamanda ilişki kuran, duyguları olan, anlam arayan ve ait olma ihtiyacı hisseden bir varlık olduğunu vurguluyor: "Belki de teknoloji geliştikçe insanın değerini yeniden tanımlamaya değil, insanın zaten sahip olduğu ama zaman zaman göz ardı ettiği özellikleri hatırlamaya ihtiyacımız var."

Yapay zekânın insanlara iyi davranmayı öğretmesinin mutlaka bir tehdit olarak görülmemesi gerektiğini belirten Çiftçi, teknolojinin gerçek ilişkileri güçlendiren, sosyal becerileri geliştiren ve insanın kendisini daha iyi tanımasına yardımcı olan bir araç olarak kullanılabileceğini söylüyor. Ancak önemli bir noktaya da dikkat çekiyor:

"Nihai hedefimiz insanların yapay zekâyla daha iyi iletişim kurması değil, birbirleriyle daha sağlıklı iletişim kurabilmesi olmalı. Yapay zekâ bize empatiyi anlatabilir, empati üzerine düşünmemizi sağlayabilir, hatta empatik davranışları prova ettirebilir. Ama insan olmanın asıl sınavı, öğrendiğimiz bu becerileri gerçek hayatın içinde, gerçek insanlarla ortaya koyabilmemizdir."

FURKAN DENİZ / KLİNİK PSİKOLOG

VİCDANIMIZI YAZILIMLARA BIRAKMAYALIM

Klinik Psikolog Furkan Deniz, uzun zamandır teknolojinin imkânlarını ve insan üzerindeki etkilerini konuştuğumuzu ancak bu değişim sürecinde insani değerlerimizi ne ölçüde koruyabildiğimiz üzerine yeterince düşünmediğimizi belirtiyor. Yılın sözcüğü seçimini, insanın kendi varlığını ve değerini yeniden sorgulaması için bir fırsat olarak değerlendiren Deniz, "İnsanın kıymetini yalnızca bilişsel becerileri, üretkenliği ve işlevselliği üzerinden değerlendirmek, onun duygusal, sosyal ve ahlaki yönünü göz ardı etmek anlamına gelir" diyor.

Teknolojinin insani ilişkilerde destekleyici bir rol üstlenebileceğini belirten Deniz, empati kurmak ve vicdanlı davranmak için makinelere bağımlı hâle gelmenin risklerine dikkat çekiyor: "Bir insan, karşısındaki kişiyi kırdığını fark edebilmek, özür dilemek ya da bir başkasının acısına duyarlı olabilmek için sürekli bir yazılımın yönlendirmesine ihtiyaç duyuyorsa insanlık olarak üzerinde düşünmemiz gereken ciddi bir mesele var demektir."

Deniz'e göre asıl kaygı verici olan, yapay zekânın insani davranışları taklit edebilmesi değil, insanın bu davranışları sergileyebilmek için giderek dışarıdan yönlendirmeye ihtiyaç duyması ve kendi ahlaki muhakeme becerisini yeterince kullanmaması ihtimali.