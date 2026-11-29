Hani ne yaparsan yap yaranamazsın ya kimseye... Bazen Hollywood yıldızları için tam olarak bunu düşünüyorum. İş tekliflerinin devam edebilmesi için kendilerine bakmak, hep güzel görünmek zorundalar. Yaş alıyorsalar da bunun en iyi şekilde olabilmesi için doğal olarak çeşitli uygulamalardan yararlanıyorlar. Ve sonuç yine herkes onlara dair eleştirecek bir şey kesinlikle buluyor. Bunun son örneği kesinlikle Jennifer Lawrence...

Genç yaşına rağmen Hollywood'un en başarılı isimleri arasında gösterilen Lawrence son günlerde geçirmiş olması muhtemel estetik operasyon nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuş durumda.

SAMİMİ İTİRAFLARI VARDI

Göz kapağını aldırdığı ve yüzüne başka operasyonlar da yaptırdığı ve bu nedenle 'doğal güzelliğini kaybedip tanınmaz bir hale geldiği' söylenen Lawrence iddialar hakkında doğrudan bir yanıt vermese de sosyal medya hesabından yaş alması ve bazı makyaj hileleri sayesinde bazen olduğundan farklı görünebildiğine dair açıklamalar yapıyor.

Estetik operasyonlarla ilgili olarak bugüne kadar açık bir iletişim kurmayı tercih eden oyuncu eşi Cooke Maroney ile ikinci çocuğuna sahip olduktan sonra göğüs dikleştirme ameliyatı geçirdiğini de samimi bir dille itiraf etmişti. Lawrence geçen ay The Cut'a verdiği röportajda, kamerada oyuncunun farklı görünmesine neden olduğu için dolgu maddelerinden kaçındığını söylemiş ve kendisinin yüz germe ameliyatı geçirdiğine dair ortaya atılan iddiaları da şakayla karışık bir dille yalanlamıştı.

180 milyon dolarlık kişisel serveti bulunan iki çocuk annesi oyuncu, kendisine yönelik iddialarla ilgili olarak sık sık kadın oyuncuların bir yandan güzel görünmek zorunda olmalarına rağmen bir yandan da herhangi bir dış müdahale olması ihtimaline herkesin çok sert tepkiler vermesinin son derece samimiyetsiz bir tavır olduğunu söylüyor.

AİLE TATİLİNDE KEŞFEDİLDİ

İnşaat şirketi olan bir baba, çocuk yaz kampları işleten bir anne, iki erkek kardeş ile Kentucky'de bir at çiftliğinde geçiyor çocukluğu Lawrence'ın... Hiperaktivite ve sosyal anksiyete bozukluğu olduğu için çocukluğunun ilk yılları oldukça zor ve yalnız geçmiş. Oyuncu o dönemi, "Hep yalnızdım. Sürekli kendimin uyum sorunu olduğunu düşünüyordum. Kalabalıktan ve grup aktivitelerinden asla hoşlanmıyordum. Grup sporları hiç benlik değildi, hatta nefret ediyordum. Babamın zoruyla basketbol, hokey, softball oynuyordum. Ayrıca amigolar arasındaydım. Ama dediğim gibi ekip ve takım denilen her yerde uyumsuzdum" diye anlatıyor. Peki sonunda ne mi oluyor? Lawrence 9 yaşından itibaren oyunculuk kurslarına gitmeye başlıyor. 14 yaşındayken de ailesiyle gittiği New York seyahati sırasında bir yetenek avcısı tarafından keşfediliyor. Ailesi kısa bir süreliğine New York'a taşınıyor ve Lawrence'ın seçmelere katılmasına olanak sağlıyor.

MANKEN OLACAKKEN OYUNCU OLDU

Jennifer Lawrence tüm seçmelerde rolü kazansa da annesi "Sana yalan söylüyorlar" diyerek onun oyunculuktan vazgeçmesini sağlıyor. Lawrence o dönemi, "Çok kötü, çok güçsüz, çok yalnız ve başarısız hissediyordum. Ama buna rağmen içimden bir ses, oyunculukla ilgili birkaç deneme daha yapmam gerektiğini söyledi. Ailemin Los Angeles'taki bir ajansa kaydolmama izin vermesini sağladım. Annem modellik yapmamı istiyordu. Oysa benim içimde sadece oyunculuk hevesi vardı. 14 yaşımda okulu bıraktım. Gelen mankenlik ve modellik tekliflerinin tamamını reddettim. Ve tüm odağımı oyunculuğa verdim" diyor.

2006 yılında bir dizide rol almaya başladı. 2007'de popüler bir dizideki rolüyle dikkat çekmeye başladı. 2008 senesinde ilk kez bir sinema filminde oynadı. Bir daha okuyun lütfen bu son cümleyi. 2008 yılında ilk kez bir sinema filminde rol alan, disiplinli bir oyunculuk eğitimi almayan ve birçokları tarafından alaylı kabul edilen, lise mezuniyeti bile bulunmayan Lawrence ilk sinema filminden beş yıl sonra Oscar ödülü aldı.

2011 yılında X-Men serisine dahil olmasıyla uluslararası arenada şöhrete kavuştu. Ve iki yıl içinde dediğimiz gibi Oscar ödülü kazandı. 2014'ten itibaren Hollywood'un film başına en çok kazanan ikinci kadın oyuncusu olmayı başardı. Aynı yıl Times dergisi güzel oyuncuyu Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesine ekledi. Sonraki 10 yılıysa yine büyük gişe başarılı filmler, bol ödüllü sanat filmleri, yapımcılık kariyerine odaklanma ve aile kurmakla geçti. Henüz 35 yaşında kariyerinin en iyi ve en üretken noktasında bulunan Lawrence, insanın içindeki sese kulak vermesinin önemini hepimize gösteriyor.