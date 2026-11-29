Annesinin elinden tutmuş, Moskova metrosunda trene yetişmeye çalışan çocuğun botu bir anda vagonla peron arasına sıkıştı. Neyse ki zamanında müdahale edip botu çıkardılar. Anne-oğulun futbol uğruna çıktıkları yolculuklarda yaşadıkları ne ilk ne de son sıkıntıydı bu. Kışın kar, yağmur, soğuk demeden istasyonlarda tren bekliyor, akşamları işten çıkan Moskovalıların doldurduğu vagonlara binmeye çalışıyorlardı. Anne Anna, oğluyla antrenmanlara yetişebilmek için koşarken kaç kez ayakkabısının topuğunun kırıldığını hatırlamıyor bile.

Bugün Ali Sami Yen tribünlerinde binlerce taraftarın, meşhur Rus şarkısı Kalinka eşliğinde adını haykırdığı Aleksey Batrakov'un çocukluğu, tren istasyonlarında geçti. Okul çıkışında annesiyle eve koşuyor, yemeğini yiyor, kitaplarını çantasına koyup istasyonun yolunu tutuyordu. Haftada dört-beş gün tekrarlanan, saatler süren bu yolculuklarda ödevlerini yapıyordu.

İLK TOPU, PLASTİK EL YAPIMIYDI

9 Haziran 2005'te Moskova yakınlarında dünyaya gelen Aleksey'in ailesinin futbolla ilgisi yok. Babası Andrey inşaat işleriyle uğraşıyor, annesi bir reklam ajansında çalışıyordu. Küçük Aleksey'i zaman zaman iş yerine götüren annesi, farkında olmadan oğlunun hayatını değiştirmişti. Reklam ajansında çalışan, futbol hakemi Aleksandr Filimonov, dört yaşındaki Aleksey'le ambalaj filminden yaptıkları topla oynamaya başladı. Çocuğun topa vuruşundaki farklılığı gören Filimonov, annesine oğlunu futbola yönlendirmesini önerdi. Beş yaşında salon futboluna başlayan Aleksey, ilkokulun birinci sınıfındayken dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileriyle oynuyordu. Altı yaşında Lokomotiv Moskova'nın akademisine kabul edildi.

2011 yılında adım attığı Lokomotiv Moskova altyapısında bütün yaş kategorilerinden geçen Batrakov'un Rus futboluna kendisini kabul ettirmesi 2023'ü buldu. Gençler liginde çıktığı 17 maçta 9 gol atıp 12 asist yaptı. Mart 2024'te Lokomotiv Moskova'nın A takım formasını giyen Batrakov, Rusya Milli Takımı'yla çıktığı ilk karşılaşmada ilk golünü attı. 2025-26 sezonunda çıktığı 36 karşılaşmada 17 gol atıp 12 asistle Rusya Premier Ligi'nin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olmuştu. Henüz 21 yaşına gelmeden geldiği konum, onun Avrupa'da da fark edilmesini sağladı.

DURSUN ÖZBEK VE OKAN BURUK DEVREYE GİRDİ

Yıllardır yaptığı flaş transferlerle Avrupa'nın şımarık çocuğu Paris Saint Germain'in de ilgilendiği genç futbolcuyu Galatasaray kaptı. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Batrakov'la bizzat görüşerek ona takımda nasıl bir rol düşündüklerini anlattı. Lokomotiv Moskova 30 milyon beklerken Galatasaray transferi 25 milyon Euro'ya bitirdi. Beş yıllık imza, yıllık 3 milyon 250 bin Euro garanti ücret, Rus kulübüne de bir sonraki satıştan yüzde 15 pay... Transfer açıklandığı gün 400 Batrakov forması satıldı. Barcelona maçında Osimhen ve Rafael Leao'nun ardından en çok forması satılan üçüncü futbolcu olmuştu.

ALİ SAMİ YEN'DE MODA ARTIK KALİNKA

Batrakov'u Galatasaray taraftarına sevdiren ilk büyük hadise bir galibiyet değil, ağır bir yenilgi oldu. 19 Eylül'de Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından takım soyunma odasına giderken Galatasaray'ın tarihindeki ilk Rus, deplasman tribünündeki taraftarları alkışladı. Onları Trabzon'da yalnız bırakmayan taraftara sırtını dönmeyerek sahadan çıktı. İşte gerçek bir işaret fişeğiydi; yeni bayrak adam Batrakov muydu? Daha düne kadar Icardi'nin golleriyle Aşkın Olayım şarkısının yankılandığı Ali Sami Yen'de moda artık Kalinka olacaktı. Kasım ayında soyadı, Latin ve Kiril alfabesiyle yazılmış formaları satışa çıktı. Ancak genç adam tatlı tatlı dert yanıyordu: "Moskova'da rahatça dolaşabiliyordum, İstanbul'da sürekli benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar."

Takımda da taşlar yerine oturuyordu. Transferi sonrası takım otobüsüne ilk bindiğinde "Bekle, herkes yerine otursun" diyen ağır abiler, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı iki golle sahadan silen Batrakov'u tribüne götürüp üçlü çektirdi. Okan Buruk'un keyfi yerine gelmişti. Çünkü takımda başarının ilk şartı, futbolcuların birbirini sevmese de saygı göstermesiydi. Meşhur Florya'nın suyunu Aleksi de içmişti.

ARDA GÜLER'İN RAKİBİ OLABİLİR

Yıllarca Rusya'da Avrupa sahnesine çıkmayı bekleyen Batrakov, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk dört maçında dört gol attı. Katalan spor gazetesi Mundo Deportivo, 12 Ekim'de Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in Batrakov'u izlediğini ve onun çok iyi bir futbolcu olduğunu söylediğini yazdı. Batrakov da bir gün Barcelona forması giymek istediğini yıllar önce söylemişti. Galatasaray taraftarını endişelendiren ise 55 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli... Şimdi bu bedelin 70 milyon Euro'ya yükseltileceği iddia ediliyor. Barcelona'nın Batrakov'u transfer etmesi halinde Ali Sami Yen'in yeni sevgilisi, El Clasico'da Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'e rakip olabilir.

HAYATININ AŞKINI SAHADA BULDU

Birçok yaşıtı henüz kariyerinin başında hayatın tadını çıkarmayı düşünürken Batrakov, 21 yaşında evlendi. Üstelik kendisinden 10 yaş büyük bir kadınla... 31 yaşındaki Irina Podşibyakina, Rusya Milli Takımı'nda forma giymiş eski bir futbolcu. Yolları Lokomotiv Moskova'nın tesislerinde kesişti. Her ikisi de sakatlıklarının ardından tedavi görüyordu. Birbirlerini tanımalarına rağmen hiç konuşmamışlardı. Spor salonunda Aleksi'nin yanına gelen Irina, ona başarılı olacağına inandığını söyledi. Irina, geçirdiği ağır sakatlıkların ardından futbol kariyerine nokta koydu ve Lokomotiv Moskova'nın kulüp televizyonunda çalışmaya başladı. Bu süreçte sevgili olan ikili, Batrakov'un Paris'te evlenme teklifiyle kendilerini nikah masasında buldu.

Haziran 2026'da evlenen çift, düğünlerine gelen misafirlerden çiçek getirmek yerine köpek barınaklarına bağışta bulunmalarını istedi. Irina, Batrakov'un Galatasaray'a transferi sonrası görevinden ayrıldı. Eşinin maçlarını kamera karşısında değil, tribünde bir taraftar olarak takip etmek istediğini açıkladı ve İstanbul'a yerleşti. İyi ki böyle yaptı; çünkü Batrakov'a cep telefon numarasını ilk veren isimlerden olan bekar Lucas Torreira'nın İstanbul gece hayatının önemli simalarından olduğu aşikar...