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'un Günışığı projesi, 2014'te Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliğiyle başladı. Proje, total kör ya da yüzde 1 ile 10 arasında ışık algısı olan çocukların erken müdahale eğitimi alarak akranlarıyla aynı okulda eğitim görmesini hedefliyor. Projenin yazılım ayağı TahtApp: az gören çocukların hem dersi dinleyip hem de tahtayı tabletlerinden eş zamanlı izlemesine olanak tanıyor. Şirket, uygulamayı 22 şehirdeki 100 yeni okula daha kurma kararı aldığını açıkladı.
Girişimci desteği tarafında ise "Dijitalde Hayat Kolay" projesi öne çıkıyor. Proje, TOBB, UNDP ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülüyor ve katılımcılara eğitim, mentörlük ve hibe desteği sağlıyor. Mentörlük programından seçilecek 20 kadın girişimciye toplamda 2 milyon lira hibe verilecek. Desteklenen girişimler arasında etkisi doğrudan bu alana dokunanlar var: ES Kariyer, engelli bireyleri kurumlarla yetkinlik bazlı eşleştiren yapay zekâ destekli bir yetenek havuzu geliştirdi. SS Kilim Kooperatifi ise engelli çocuğu olan kırsaldaki kadınlara evde üretim imkânı sunuyor.