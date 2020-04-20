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Ramazan’da kimler oruç tutmalı? Prof. Dr. ’ndan Ramazan önerileri…

Corona virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemler sebebiyle Ramazan’da toplu iftarlar yapılmaması gerekiyor. Porf. Dr. , corona virüs döneminde Ramazan’da neler yapılması gerektiğini anlattı. Sosyal mesafenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, oruç ibadetinin belli sebepler dışında ertelenmemesi gerektiğini vurguladı. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun o açıklamaları…

Giriş Tarihi: 20.4.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 12:48 ABONE OL
Ramazan’da kimler oruç tutmalı? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan Ramazan önerileri…

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında konuşulan Ramazan ayı ile ilgili ileri sürülen 'Oruç ayı değiştirilebilir' tartışmalarına son noktayı koydu! Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan Ayı ve oruç ile ilgili yaptığı açıklamada "Ayet-i Kerime çok açık" diyerek böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını belirtti.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'dan flaş corona virüsü ve Ramazan uyarısı "Ayet-i Kerime çok açık" | Video

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan'da kimler oruç tutmalı sorusuna yanıt vererek şu açıklamalarda bulundu: "Oruç ibadeti önemli ibadetlerimizdendir. Ramazan ayına gelen kişi orucunu tutsun diye emir vardır. Yolcu olan ve hasta olan kişiler diğer günlerde oruç tutar. Bunun dışında Ramazan'ın başka bir tarihle değişimi mümkün değildir. Özellikle bu dönemde ilaç alan ve su içmesi gereken sağlıkçı arkadaşlarımız oruçlarını erteleyebilir. Geçici rahatsızlığı olanlar sonrasında oruçlarını tutabilir."

SOSYAL MESAFE ÖNEMLİ

"Sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Hz. Ömer'in sosyal mesafeye verdiği önemi, hastalıklı biri yanına gelince bana uzak dur demesinden anlıyoruz. Bu yıl Ramazan'da bu sebeple toplanmayacağız."

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Ramazan’da kimler oruç tutmalı? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan Ramazan önerileri…
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