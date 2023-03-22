Ramazan’da yepyeni bir bedenin formülü! Vücudunuzu şekillendiren beslenme listesi





"İFTAR VE SAHUR ARASINDA ARALIKLARLA SU İÇİN"

Uzm. Dyt. Aksu, Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için oruç tutan bireylere şu önerilerde bulundu: "Oruç tutarken de yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Ramazan'da öğünlerinizi genel olarak sahur, iftar ve ara öğün şeklinde düzenlemelisiniz. Gün içinde almanız gereken besin ögelerini 3 öğüne paylaştırmış ve tek bir öğüne yüklenmemiş olursunuz. Büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklarla az az ve küçük porsiyonlar şeklinde beslenmelisiniz. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketmelisiniz. Susama hissi duymasanız bile, iftar ve sahur arasında aralıklarla su içmeye özen gösterin. Ayrıca bitki çayları, taze sıkılmış meyve-sebze suları, sade soda, süt, ayran gibi içecekleri tercih edebilirsiniz. Sahura kalkmayı alışkanlık haline getirin, böylece hem açlık süreniz azalır hem de metabolizma hızınızı korumuş olursunuz. Susuzluğunuzu artıracak kızartmalardan, aşırı yağlı, baharatlı ve tuzlu besinlerden uzak durmalısınız. Ayrıca gün içinde çok hareketli, iş temposu yoğun olan ve fiziksel bir güç harcayarak terleyen kişiler iftar ile sahur arasında yeterli su tüketimine dikkat etmelidir. Sahura kalkmadan oruç tutmak, Ramazan ayında yapılan en büyük yanlıştır. Sahuru atlamak hazmı zorlaştırır ve belli bir saatten sonra metabolizma hızınızı daha da yavaşlattığı için bütün yenilen besinlerin vücutta yağ olarak depolanmasına neden olur."