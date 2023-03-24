İftarda "çorbadan sonra en az yarım saat ara verilmeli" tavsiyesi

Kaya, iftarda sebze ve meyve tüketiminin aksatılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İftarımızı açarken, adetlerimiz hurma ve zeytinle açılır, suyumuzu içeriz. Daha sonrasında hafif, yağlı olmayan çorbayla başlamak en doğrusu olacaktır. Çorba içer içmez bütün günün açlığıyla yoğun şekilde bütün öğünleri bir arada yemememiz gerekir. Çorbamızı içtikten sonra yarım saat, bir saat nefeslenelim, rahatlayalım. Daha sonra sebzemizi, etimizi, yoğurdumuzu tüketelim. Bir iki saat geçtikten sonra da meyvemizi, tatlımızı yiyelim. Hepsini bir arada yersek ne olur? Bir anda kan şekerimiz yükselebilir. Kan şekerinin yüksekliği hem metabolizmamızı bozabilir hem kalbimizin, böbreğimizin yükünü artırabilir. Nasıl gün içinde sabah, öğlen, akşam yiyorsak, akşam öğününü ikiye bölüp sahurda da kahvaltı yaparsak düzenimizi sağlamış oluruz."