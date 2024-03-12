Oruç tutarken yapılan en büyük hatalar! Sağlık sorunlarına yol açabilir...

Uzmanlar, Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda ruhsal ve duygusal dengeyi de desteklediğini dile getiriyor. İftarın ardından hızlı ve ağır yemeklerden kaçınıp, uyumlu bir beslenme programıyla vücudu adım adım yeniden enerjiyle doldurmak gerektiğine dikkati çeken Yüksel, iftar ve sahurda nasıl beslenilmesi gerektiğini anlattı.



"ÖĞÜNLERİ ATLAMAYIN"

Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmeyi sürdürebilmek için sahur ile iftarın atlanmaması gerektiğinin altını çizen Yüksel, "Sahur öğününün yapılmamasının veya yemek yemeden sadece su içilerek oruç tutulmasının büyük zararları bulunmaktadır. Sahur öğününün yapılmaması, yaklaşık 16 saat olan açlığı, 20 saate kadar çıkarmaktadır. Bu durum da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve günün verimsiz geçmesine sebep olmaktadır" dedi.