Sahurdan sonra hemen bunu yapmayın! Gaz ve şişkinlik sebebi...



İFTAR SONRASI YÜRÜYÜŞ YAPILABİLİR

Vücut sıvı dengesi, düzenli uyku süresi ve günlük enerji alımının yeterli oranda sağlandığı sürece Ramazan ayında egzersiz performansının etkilenmediğini ifade eden Doç. Dr. İslamoğlu, "Açlığın kardiyak rehabilitasyon ve aerobik egzersiz üzerine olumsuz etkilerinin olmadığı gösterilmiştir. İftar sonrası ağır spor ve efor gerektiren sporlar yerine, yürüyüş ve fiziksel aktivite yapılması daha uygundur" şeklinde konuştu.



KARBONHİDRAT VE YAĞLI GIDALAR TÜKETİLMEZSE KİLO KAYBI OLABİLİR

Kişisel beslenme düzeni oluşturulması gerektiğini belirten Doç. Dr. İslamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Ramazan ayında öğün sayısının azalması sonucunda aşırı karbonhidrat ve yağ tüketiminin olmaması durumunda asgari 1-2 kg kadar kilo kaybı ve vücut kitle indeksinde düşüş olmaktadır. Ramazan ayında kişisel yaşam tarzı değişimleri baz alınarak kişisel beslenme düzeni oluşturulmalıdır."

AŞIRI KARBONHİDRAT VE YAĞ TÜKETİMİNDEN UZAK DURULMALI

Ramazan ayında bazı besinlerin sağlık sorunlarına ve kilo alımına neden olabileceğini ifade eden Doç. Dr. İslamoğlu, "Aşırı karbonhidrat ve yağ tüketimi, uyku düzeninin sağlanamaması, hareketsizlik, aşırı efor gerektiren sporların yapılması Ramazan ayında sağlık sorunlarına neden olabilmektedir" diyerek sözlerini noktaladı.