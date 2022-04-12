Ramazan bereketiyle esnafın yüzünü güldürdü



Korona virüs pandemisi ve ardından gelen ekonomik dalgalanma nedeniyle zor günler yaşayan Van esnafı, Nevruz Bayramı ve akabinde gelen Ramazan ayı ile hareketli günler yaşıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik sıkıntıların hala görülmekte olduğunu ifade eden Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, bu ekonomik dalgalanmanın özellikle esnafa sıkıntı yaşattığını söyledi. Van esnafının nevruz avantajının olduğunu belirten Berge, "Nevruz Bayramı'ndaki hareketlilik Van'a güzel bir katma değer kattı. Akabinde Ramazan ayının gelmesiyle Van'da çok güzel bir canlılık gördük. Ziyaret ettiğimiz esnafımız, Ramazan'dan kaynaklı gördüğü memnuniyeti dile getirdi. İnşallah Ramazan sonrası da bu hareketlilik, bu ekonomik canlılık devam eder" dedi.



Berge, "Hala hazırda ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Bu ekonomik sıkıntının getirdiği bir takım borçlanma var. Esnaf, bundan sonraki süreçlerde bu ekonomik sıkıntıların bitmesini ve bu canlılığın devam etmesini bekliyor. Bu nedenle hükümet, Ramazan ayı sonrası yeni politikalarla esnaf ve sanatkarı desteklerse, özellikle faizsiz bir kredi söz konusu olursa esnaf-sanatkarımız tekrar ayağa kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

İşleri artan esnaf ise, Ramazan ayının bolluk ve bereketiyle geldiğini ifade ederek, temennilerinin bu hareketliliğin yıl boyunca devam etmesi olduğunu söylediler.