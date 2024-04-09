Ramazan Bayramı için son hazırlıklar sürüyor!





"RAMAZAN AYININ SON 1 HAFTASI BİZİM İÇİN SON DERECE YOĞUN GEÇTİ"

Bu bayram döneminde işlerinin önceki yıllara göre daha yoğun olduğunu ifade eden erkek kuaförü Ayhan Deliorman, "Ramazan ayının son 1 haftası bizim için son derece yoğun geçti. Bayram için tıraş olmaya gelen vatandaşlar ve çocuklarıyla birlikte gelen babaların sayısı bir hayli fazla. Bu nedenle biz de elimizden geldiği kadarıyla randevulu şekilde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Müşterilerimiz bize telefon ettiği zaman onlara saat veriyoruz ve bu sayede dükkanda sıra beklemelerine gerek kalmıyor. " dedi.