Beslenme uzmanı uyarıyor! Ramazan ayında bunları yapmaktan kaçının...

"Tatlı ve sıvı tüketimine dikkat edin"

Ramazan ayı boyunca tatlı ve sıvı tüketimine dikkat edilmesi vurgusunda bulunan Diyetisyen Emine Ayvaz, "Haftada ikiyi geçmeyecek şekilde sütlü tatlı veya meyveli tatlıları ara öğününüze dahil edin. Beslenme düzeninin değişmesi ile oluşabilecek kabızlığı önlemek için lifli ve posası yüksek besinleri menünüze ilave etmeyi unutmayın. Bol sirkeli, sumaklı ve susamlı salatalar bu konuda iyi bir tercih olacaktır. Yeterli sıvı alımını sağlayabilmek adına iftardan sonra her yarım saatte bir bardak su içmeyi ihmal etmeyin. Çay ve kahveler idrar söktürücü olduğundan vücutta kullanılan suyun atılmasına sebep olur ve ödem yapar. Vitamin- mineral emiliminin engellenmemesi için çay ve kahve tüketiminin yemeklerden 1,5- 2 saat sonra ve az düzeyde olmasına özen gösterin. İftardan bir saat sonra şişkinlik, hazımsızlık sıkıntısı yaşamamak ve gün boyunca yavaşlayan metabolizma hızını yükseltmek ve iftardan sonra yükselen insülin hormonunuzu düşürmek adına 45 dakikalık hafif tempolu yürüyüşler yapın" şeklinde konuştu.