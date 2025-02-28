65 yaş üstüne Ramazan’da sağlıklı beslenme tüyoları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Hayatın İçindeyim" projesiyle 65 yaş üstü bireylere hayatın her alanında destek olunuyor. Proje dahilinde yürütülen çalışmalarla emeklilik sonrası durağanlığın önüne geçmeye çalışılıyor. Ayrıca aktif yaşlanmada rol oynayan sanat, spor, kişisel gelişim gibi alanlara öncelik veriliyor.







Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan beslenme uzmanları, özellikle oruç tutmadan önce kronik rahatsızlıkları bulunanların doktor onayı alması gerektiği vurgulandı. Düzenli ilaç kullananların da doktor takibiyle süreci yürütmesi gerektiği belirtildi. Bazı ilaçların saatlerinin düzenlenebileceği ancak bazı rahatsızlıklarda ertelemelerin ve değişikliklerin hayati önem taşıdığı ifade edildi. Diyetisyen, oruç tutabilecek kişilerin sindirim sorunu yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken bazı hususları aktardı.



SU TÜKETİMİ 2 LİTREYE TAMAMLANMALI









Uzun süren açlık sonrasında sindirim sorunları yaşamamak için iftar, sahur ve bu iki zaman dilimi arasındaki alışkanlıkların nasıl olması gerektiğini katılımcılara başlıklar halinde anlatan diyetisyen, sahurun atlanmaması gerektiğini ve iftarın ağır yiyeceklerle bir anda yapılmaması gerektiğini belirtti. İftarda sofralarda çorbanın eksik edilmemesi gerektiğini vurgulayan eğitmen, iftar ve sahur arasında aralıklarla su tüketiminin 2 litreye tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. İftar sonrası 30 dakikalık yürüyüşlerin de kan şekerini dengeleme açısından önemli olduğunu da kaydetti.