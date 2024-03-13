Ramazan ayını migrensiz geçirmenin formülünü nörolog açıkladı!

Ramazan ayında açlıkla birlikte daha da çekilmez hale gelen migren konusunda uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Ömür Atacan Atasoy, Ramazan ayını migrensiz geçirmeye yönelik olarak tavsiyelerde bulundu. Özellikle kafein tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Atasoy, "Özellikle çok sık kafeinli yiyecek ve içecekleri tüketenler, 16 saatten daha uzun süre yiyecek ve içecek tüketememe ile çekilme sendromuna yakalanabilir. Bu durum ise baş ağrısı ve migreni tetikleyebilir. Çekilme sendromunu yaşamamak için oruç öncesi günlük miktarı azaltıp sabit bir kan düzeyi sağlayacak şekilde az olarak akşamdan sahur vaktine kadar bu miktarı almalıdırlar" dedi.



Migreni önleme yollarını da anlatan Uzm. Dr. Atasoy, "Oruç kaynakı baş ağrısı, uzun etki süreli olan naproksen veya benzeri gibi ilaçlarla başarılı bir şekilde önlenebilir. Oruç kaynaklı baş ağrısı zonklama tarzında migren benzeri özellikler gösteriyorsa veya migren öyküsü olan bir kişide ortaya çıkarsa, menstrüel migren için önerildiği gibi rizatriptan veya eletriptan adlı ağrı kesicilerle kısa bir önleyici tedavi yapılabilir" şeklinde konuştu.